La Patrona: estos son los errores por los que puedes caer en el fraude

Este modus operandi se ha extendido en los últimos años

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El aumento de fraudes digitales en la Ciudad de México ha llevado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a emitir nuevas alertas y recomendaciones.

En los últimos meses, la modalidad conocida como “La Patrona” ha generado preocupación tanto entre trabajadores de casas, negocios e instituciones como entre empleadores.

Los responsables de este esquema suplantan la identidad de jefes para engañar a empleados y obtener dinero o datos confidenciales.

Utilizan llamadas, mensajes o correos electrónicos, simulando una emergencia y solicitando apoyo económico o información privada. Los delincuentes aprovechan así la confianza existente entre las partes.

La extorsión conocida como “La Patrona” consiste en que los estafadores contactan a trabajadores, haciéndose pasar por sus empleadores y pidiendo transferencias, datos personales o pertenencias bajo la excusa de un supuesto apuro.

En esta estafa, alguien se hace pasar por un empleado o persona de confianza para obtener datos personales como tarjetas y números de cuenta (X/@SSC_CDMX)

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude La Patrona

  • Mantén comunicación directa y frecuente entre trabajadores y empleadores. Si recibes una llamada sospechosa, cuelga y verifica directamente con la persona involucrada antes de tomar cualquier acción.
  • No compartas información personal, laboral ni datos de tus empleadores con desconocidos, ya sea por teléfono, mensaje o redes sociales.
  • Desconfía de llamadas, mensajes o correos electrónicos que soliciten apoyo económico urgente, transferencias, entrega de objetos de valor o información confidencial.
  • No sigas instrucciones de desconocidos ni permitas la entrada a mensajeros, repartidores o personas no identificadas sin confirmar primero con tu empleador o responsable directo.
  • Nunca proporciones datos personales a quienes te llamen preguntando “¿Con quién hablo?”. Pregunta a su vez “¿Con quién desea hablar?” y si no responden correctamente, cuelga.
  • Evita publicar ausencias o información sensible en redes sociales, ya que los delincuentes suelen investigar previamente a sus víctimas.
  • Si detectas un intento de fraude, reporta de inmediato a la policía o utiliza las aplicaciones oficiales de seguridad ciudadana

Cómo actúan los extorsionadores y qué hacer frente a un intento de fraude

Los especialistas de la SSC advierten que la clave para evitar este fraude es mantener siempre una comunicación directa y constante entre empleados y jefes.

Recomiendan desconfiar de cualquier solicitud de dinero que llegue de forma repentina, sobre todo si no ha sido verificada personalmente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ante la recepción de una llamada o mensaje sospechoso, la recomendación es colgar de inmediato y contactar directamente al jefe, a un compañero o a una persona de confianza. Además, es fundamental no compartir información personal ni detalles laborales con desconocidos.

El protocolo más seguro ante una situación sospechosa es no seguir instrucciones sin verificar la identidad real de quien las emite. Si la situación persiste o surgen dudas, se aconseja recurrir a las autoridades para recibir orientación y evitar caer en la trampa.

Otras amenazas digitales y consejos de la SSC para prevenirlas

La SSC también alerta sobre otros esquemas de fraude que afectan a usuarios de servicios digitales, en especial a adultos mayores.

Los adultos mayores son blanco
Entre los más frecuentes se encuentra el phishing, que implica el envío de mensajes o correos fraudulentos que simulan provenir de bancos o instituciones oficiales. Los ciberdelincuentes buscan así obtener datos personales o bancarios para sustraer fondos o acceder a cuentas digitales.

Otra modalidad en auge es la estafa romántica, donde los criminales entablan contacto a través de redes sociales y, tras ganar la confianza de la víctima, solicitan dinero bajo pretextos sentimentales.

