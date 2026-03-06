Nezahualcóyotl, Edomex anuncia pruebas masivas de VPH para mujeres: dónde y cuándo será

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se anunció una Feria de Servicios de Salud y Atención para las Mujeres con pruebas gratuitas de VPH. Foto: Gobierno de Nezahualcóyotl.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Nezahualcóyotl anunció una Feria de Servicios de Salud y Atención para las Mujeres con pruebas gratuitas de VPH el próximo 8 de marzo de 2026.

La actividad, impulsada por el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo, se realizará en la Explanada del Palacio Municipal y ofrecerá servicios médicos y de bienestar para mujeres de la localidad, según informó el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Acceso gratuito a pruebas de VPH en alianza con la UNAM y Nezahualcóyotl, Edomex

La feria destacará por la aplicación sin costo de la prueba de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), resultado de la colaboración entre Nezahualcóyotl y especialistas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El municipio será el primero en implementar esta estrategia, que utiliza tecnología PCR compatible con autotoma, desarrollada por científicos de la UNAM para identificar hasta 24 tipos de VPH, incluidos los tipos 16 y 18, asociados a cerca del 80 por ciento de los casos de cáncer cervicouterino.

Las personas que accedan a este servicio podrán obtener sus resultados de manera ágil y en línea, lo cual permitirá fortalecer la prevención y detección temprana de enfermedades que inciden en la salud de las mujeres.

Servicios médicos y de atención: horarios, lugar y oferta integral

La Feria de Servicios de Salud y Atención para las Mujeres abrirá sus puertas el 8 de marzo a partir de las 8:00 horas en la Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl.

Entre los servicios gratuitos que estarán disponibles se encuentran:

Detección de cáncer cervicouterino

Vacunación para diferentes grupos

Consulta de medicina general

Orientación nutricional y planificación familiar

Consulta dental y asesoría en lactancia materna

Pruebas de VIH y detección de infecciones de transmisión sexual

Pruebas de glucosa y lípidos

El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) colaborará en la realización de pruebas y en la atención médica durante la jornada.

La Feria de Servicios de Salud y Atención para las Mujeres abrirá sus puertas el 8 de marzo a partir de las 8:00 horas en la Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl. Foto: Gobierno de Nezahualcóyotl.

Bienestar integral y actividades complementarias en la Feria de Servicios de Salud y Atención para las Mujeres de Nezahualcóyotl, Edomex

El Sistema DIF Nezahualcóyotl ofrecerá asesoría jurídica, consultas médicas, servicios de optometría, aplicación de vacunas, pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C.

La feria también contempla servicios de bienestar, como masajes, cortes de cabello, aplicación de gelish y pigmentación de ceja.

Además, habrá espacios de acompañamiento emocional, como el Stand de las Emociones, y proyectos comunitarios como HortaDIF.

La Dirección de las Mujeres organiza talleres participativos, incluyendo elaboración de gel exfoliante para manos, decoración de cupcakes y maquillaje, junto a dinámicas de sensibilización como el tendedero de las emociones.

Además de las pruebas de VPH, también se aplicarán servicios de masajes, cortes de cabello y demás en el Estado de México. Foto: Gobierno de Nezahualcóyotl.

Participarán también Centro Unidas, CEDEMAS, Centro Libre y el módulo de Diversidad Sexual, que brindarán orientación sobre prevención del embarazo adolescente y temas vinculados al bienestar femenino.

El Instituto Municipal de la Juventud habilitará espacios de reflexión como el micrófono abierto “Lo que nunca me dijeron” y actividades con violentómetros para identificar y prevenir situaciones de violencia bajo la consigna “Si duele, no es normal”.

Adolfo Cerqueda Rebollo subrayó que estas acciones buscan fortalecer el acceso a la salud, la prevención y el bienestar de las mujeres en Nezahualcóyotl, en el contexto del Día Internacional de la Mujer.