¿Es seguro tomar suplementos de magnesio todos los días?

La supervisión médica y una dosis adecuada pueden marcar la diferencia entre aprovechar los beneficios o enfrentar molestias inesperadas con este mineral esencial

Una adecuada incorporación de este nutriente podría influir en la energía, los músculos y hasta en el equilibrio emocional, especialmente si la dieta es insuficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio es un mineral fundamental para el funcionamiento adecuado del organismo.

Participa en procesos como la producción de energía, la salud muscular, la función nerviosa y el mantenimiento de los huesos.

Diversos estudios destacan la importancia de consumir suficiente magnesio a través de la dieta o suplementos, ya que su deficiencia puede afectar distintas funciones corporales y el bienestar general.

El magnesio es esencial para funciones vitales como la salud muscular, nerviosa y ósea en el organismo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es seguro tomar suplementos de magnesio todos los días?

A pesar de sus beneficios muchas personas pueden tener la duda sobre si es seguro consumirlo de manera cotidiana.

En este sentido, información de la revista científica Medical News Today señala que el consumo diario de suplementos de magnesio puede ser seguro para la mayoría de las personas si se realiza en las dosis recomendadas y bajo supervisión médica.

Y es que aunque el magnesio es un mineral esencial que participa en funciones como la regulación muscular, nerviosa y ósea el exceso de magnesio proveniente de suplementos puede provocar efectos adversos, como diarrea, náuseas, calambres abdominales y, en casos graves, alteraciones cardíacas o insuficiencia renal.

Las personas con enfermedades renales, problemas cardíacos o que toman ciertos medicamentos deben consultar a un profesional de la salud antes de iniciar la suplementación.

La dosis diaria máxima recomendada para adultos, según organismos internacionales, es de 350 mg provenientes de suplementos, mientras que el magnesio presente en los alimentos no suele representar un riesgo de toxicidad.

Cuáles son los beneficios de incluir suplementos de magnesio en la alimentación

La inclusión de suplementos de magnesio en la alimentación puede aportar diversos beneficios cuando la ingesta dietética no es suficiente. Entre los principales efectos positivos destacan:

  • Mejora de la función muscular y nerviosa: El magnesio interviene en la contracción y relajación muscular, así como en la transmisión de impulsos nerviosos.
  • Apoyo a la salud ósea: Favorece la absorción de calcio y contribuye al mantenimiento de huesos fuertes.
  • Regulación del metabolismo energético: Participa en la producción de energía a nivel celular y en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas.
  • Reducción de calambres y fatiga: Ayuda a disminuir la aparición de calambres musculares y sensación de cansancio, especialmente en personas con bajos niveles de magnesio.
  • Contribución al equilibrio del sistema cardiovascular: Puede colaborar en la regulación de la presión arterial y el ritmo cardíaco.
  • Apoyo al bienestar psicológico: Se ha asociado con la reducción de síntomas de ansiedad y mejora del estado de ánimo en algunos estudios.
Entre sus efectos positivos, el magnesio reduce calambres, fatiga y contribuye al equilibrio cardiovascular y bienestar psicológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante que el consumo de suplementos se realice bajo recomendación médica, ya que el exceso también puede generar efectos adversos.

