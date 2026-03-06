México

Congreso de la CDMX aprueba medida para diferenciar el delito de estupro con el de abuso sexual, así quedó el dictamen

La medida quedará plasmada en el Código Penal capitalino y se sancionará con hasta 5 años de prisión

Guardar
Congreso de la CDMX elevaron
Congreso de la CDMX elevaron a 15 años la edad de las víctimas de estupro. (Foto: Congreso de la CDMX)

El Congreso de la Ciudad de México estableció nuevas reglas para diferenciar el delito de estupro del abuso sexual, con el objetivo de brindar mayor salvaguarda a infancias y adolescentes en su desarrollo psicosexual.

La reforma, aprobada por unanimidad con 45 votos, eleva la edad mínima para considerar estupro de 12 a 15 años y endurece las sanciones para quienes cometan este delito. A partir de ahora, la pena será de uno a cinco años de prisión. Esta decisión responde a la necesidad de adaptar la ley a los retos actuales de protección infantil.

Diferencias legales entre estupro y abuso sexual

La diputada de Morena, Yuriri Ayala Zúñiga, explicó que el estupro y el abuso sexual suelen confundirse, pero existen diferencias sustanciales. El estupro se configura cuando la víctima es capaz de otorgar consentimiento sexual, usualmente entre los 12 y 16 años, mientras que el abuso se refiere a conductas cometidas contra menores que aún no alcanzan esa edad.

Esta distinción busca reflejar el grado de madurez y capacidad de decisión de los adolescentes. El interés superior de la niñez y la protección de su desarrollo psicosexual fueron los argumentos centrales para modificar el marco legal.

"Violentómetro" mide riesgo de violencia
"Violentómetro" mide riesgo de violencia contra las mujeres. - crédito Martha Alicia Tronco

Reformas al Código Penal de la Ciudad de México

Las modificaciones al Código capitalino incluyeron:

  • El primer párrafo del Artículo 180
  • El segundo párrafo del Artículo 181
  • El primer párrafo del Artículo 181 Bis
  • La denominación del Capítulo VI, dedicado a delitos sexuales contra menores de doce años.

Estas reformas forman parte del Título Quinto, que aborda los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales, así como el desarrollo psicosexual. El dictamen resultó de propuestas de legisladoras de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), quienes impulsaron la actualización normativa en materia de delitos sexuales.

Agresiones sexuales provienen del entorno cercano

Durante la discusión, la diputada Elizabeth Mateos Hernández detalló que en México, ocho de cada 10 agresiones sexuales contra menores provienen de familiares o personas cercanas, y cuatro de cada 10 víctimas tienen menos de 15 años. Esta realidad motivó la necesidad de actualizar el tipo penal y endurecer las sanciones, como parte de una respuesta integral ante el fenómeno.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama subrayó que la reforma amplía la protección y el acceso a la justicia para adolescentes, cumpliendo con estándares internacionales y recomendaciones vinculantes para el Estado mexicano.

El delito de estupro se
El delito de estupro se sancionará con hasta 5 años de prisión en CDMX.- crédito iStock

Finalmente, se aprobó una reserva presentada por el diputado Alberto Martínez Urincho, que aclara que los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor de la reforma continuarán bajo las reglas anteriores, garantizando seguridad jurídica en los procesos en curso.

Violencia psicológica y sexual la de mayor prevalencia

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) indican que en 2021, el 70.1 % de las mujeres de 15 años o más en México reportaron haber vivido al menos un episodio de violencia a lo largo de su vida. Este porcentaje abarca cualquier tipo de agresión: psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación, ejercida por distintas personas.

La violencia psicológica fue la más frecuente, con una prevalencia de 51.6 %. La violencia sexual alcanzó un 49.7 %, la física un 34.7 % y la económica, patrimonial o discriminación un 27.4 %.

Temas Relacionados

Congreso de la CDMXEstuproAbuso SexualCódigo Penalmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Asesinan a jefe de plaza de la Familia Michoacana durante rescate de personas en Amanalco, Edomex

En las acciones también fueron detenidas cinco personas que serían parte del grupo criminal

Asesinan a jefe de plaza

SEP avanza en la creación de un nuevo libro de Historia para primaria: priorizan inclusión y diversidad

Este nuevo material está dirigido para estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de este grado educativo escolar

SEP avanza en la creación

¿Es seguro tomar suplementos de magnesio todos los días?

La supervisión médica y una dosis adecuada pueden marcar la diferencia entre aprovechar los beneficios o enfrentar molestias inesperadas con este mineral esencial

¿Es seguro tomar suplementos de

Cae en CDMX “El Chaparro”, integrante de una célula vinculada con la Familia Michoacana

El sujeto fue detenido por el delito de asociación delictuosa agravada

Cae en CDMX “El Chaparro”,

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

El manager destacó la pasión de los mexicanos por el futbol, pero pidió que ese mismo apoyo se traslade hacia el Rey de los Deportes durante la justa

Benjamín Gil lanza llamado a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a jefe de plaza

Asesinan a jefe de plaza de la Familia Michoacana durante rescate de personas en Amanalco, Edomex

Cae en CDMX “El Chaparro”, integrante de una célula vinculada con la Familia Michoacana

Atacan con explosivo instalaciones de la Policía Municipal de Luis Moya, Zacatecas: tres uniformados resultaron heridos

Confirma FGR identificación de dos cuerpos de mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Rancho Izaguirre del CJNG: ellos son los reclutadores, policías y el exalcalde que han sido detenidos

ENTRETENIMIENTO

Erik Rubín reacciona a los

Erik Rubín reacciona a los halagos de Luis Carlos Origel, pareja de Andrea Legarreta, a su música

Adriano Zendejas ‘Maestro Shifu’ llora al recordar fuerte golpiza que le dio su padre: “Se me hicieron ampollas”

Polen: un asesinato, un secreto letal y una familia al borde del abismo en la nueva serie de ViX

Critican a José Eduardo Derbez por regalo de 700 mil pesos a su novia Paola Dalay

Peso Pluma le niega foto a fan y lo abuchean de inmediato

DEPORTES

Benjamín Gil lanza llamado a

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana

Este es el mensaje que envió Santi Giménez tras volver a los entrenamientos con el AC Milán

Juana Ramírez, atleta rarámuri, representará a México en el Gran Maratón de Nagoya