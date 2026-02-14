México

Edomex: proponen sancionar hasta con 20 años de prisión a quien cometa estupro, piden no confundir consentimiento con manipulación

La diputada Zaira Cedillo pretende que esta conducta sea considerada como grave y que las autoridades lo persigan en todos los casos denunciados

Congreso de la CDMX busca
Congreso de la CDMX busca endurecer penas por estupro. (Crédito: Cuartoscuro)

En el Estado de México, legisladores han abierto el debate sobre la necesidad de endurecer las penas por estupro, ante el aumento de casos y la evidente vulnerabilidad de adolescentes frente al abuso de poder o manipulación emocional.

La propuesta, impulsada por la diputada de Morena, Zaira Cedillo Silva, busca redefinir el concepto de consentimiento y fortalecer la protección legal para quienes se encuentren en situación de desventaja ante adultos.

Endurecimiento de penas y redefinición del consentimiento

La iniciativa plantea que el estupro, tradicionalmente entendido como la cópula entre una persona adulta y una mayor de 15 y menor de 18 años por seducción, amplíe su alcance y se castigue con hasta 20 años de prisión cuando exista abuso de autoridad, poder, confianza o influencia emocional.

La diputada Cedillo remarcó: “No podemos seguir llamando seducción a lo que en realidad es aprovechamiento, no podemos seguir llamando consentimiento a lo que nace del engaño, a lo que nace de la manipulación emocional o de una relación desigual de poder”. Según la propuesta, estos casos serían equiparables a la violación, incluso si la víctima aparenta dar su consentimiento.

El proyecto de ley busca eliminar la interpretación ambigua de situaciones donde el consentimiento está viciado por relaciones asimétricas o manipulativas.

Criterios agravantes y sanciones más severas

La propuesta establece nuevas agravantes para el delito de estupro, especialmente cuando el adulto se encuentra en una posición jerárquica o de autoridad sobre el adolescente, o cuando exista una disparidad significativa de edad.

Entre los puntos principales de la iniciativa destacan:

  • Sanción de hasta 20 años de prisión si el abuso incluye manipulación, poder, dependencia o dominio emocional.
  • Pena de 10 a 16 años cuando, sin violencia física, haya abuso de confianza o manipulación.
  • El estupro pasaría a ser delito grave y se perseguiría de oficio, sin necesidad de denuncia previa de la víctima.
  • Se consideraría agravante el uso de “seducción manipulativa” hacia adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

Actualmente, la ley castiga el estupro con uno a cinco años de prisión, pero la propuesta busca actualizar y endurecer el marco legal para reflejar la gravedad de los casos recientes.

Impacto del estupro en el Edomex

Según cifras compartidas por la diputada Cedillo, en el año 2023 se reportaron 587 casos de estupro en la entidad, con un 92% de las víctimas identificadas como mujeres adolescentes. Además, más del 47% de las víctimas de delitos sexuales se encuentran en el rango de 12 a 17 años, lo que subraya la urgencia de una respuesta legislativa.

El documento presentado sostiene que el abuso disfrazado de consentimiento constituye una grave afectación a la libertad sexual y debe ser sancionado como tal. La propuesta se enmarca en los esfuerzos por armonizar la legislación local con los estándares internacionales de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la respuesta del Estado de México frente a los delitos de índole sexual.

