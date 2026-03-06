México

Con estilista a un lado, Diana Sánchez Barrios votó en sesión virtual de Comisión de Asuntos Laborales

La diputada del Congreso de la Ciudad de México prendió su cámara solo para verificar su asistencia y emitir su voto

Guardar
Diana Sánchez Barrios fue captada peinándose en plena sesión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. (Crédito: Congreso CDMX)

Ahora fue en el Congreso de la Ciudad de México donde la diputada Diana Sánchez Barrios apareció en pantalla mientras una persona la peinaba durante una reunión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, cabe destacar que solo encendió la cámara cuando se tomó la asistencia y se votó el dictamen.

En esa misma sesión, el diputado Víctor Varela se conectó desde su automóvil y siguió la discusión mientras se desplazaba, ya que el formato remoto no especifica en qué condiciones deben estar conectados las y los legisladores.

En los polémicos minutos que la diputada por la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente mantuvo encendida su cámara se puede ver que traía el cabello en la cara, mientras un hombre intentaba acomodar su cabello, la legisladora le quita el peine y comienza a dividirse el pelo.

Con plancha y peine, el estilista le arregla el cabello a la legisladora durante la sesión que duro casi 10 minutos, cabe destacar que también la asistía un maquillista, quien por algunos momentos se acerca para retocarle el maquillaje.

Diana Sánchez Barrios es captada
Diana Sánchez Barrios es captada mientras era peinada por un estilista. (Captura de pantalla)

Esto es lo que votó a favor Sánchez Barrios mientras se peinaba

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo, relacionadas con la inspección laboral. Si el Pleno las respalda, la propuesta será enviada al Congreso de la Unión.

La iniciativa, presentada por el diputado Pedro Haces Lago, señala que la inspección del trabajo constituye un pilar en la administración laboral, ya que permite implementar y ajustar políticas en materia de derechos laborales. El documento destaca que la función principal de la inspección es asegurar la aplicación de las leyes nacionales diseñadas para proteger a las personas trabajadoras y sus familias.

La reforma al Artículo 540 propone tres medidas principales:

  • La creación de una plataforma digital para denuncias laborales.
  • El desarrollo de estrategias de inspección orientadas a sectores con alta informalidad o vulnerabilidad a la explotación.
  • El fortalecimiento de la coordinación con el IMSS Bienestar para intercambiar información y garantizar el acceso efectivo a la seguridad social.

La situación recuerda al salón de belleza en el Senado de la República

La legisladora acusó falta de
La legisladora acusó falta de respaldo político tras la difusión de las imágenes.

El pasado 4 de febrero, diversos medios nacionales difundieron imágenes de la senadora Juanita Guerra mientras teñía su cabello en un salón de belleza ubicado en el segundo piso de la torre del Hemiciclo, dentro del Senado de la República.

El establecimiento, equipado con sillones de estética, dos espejos, una silla con lavabo y un carrito de maquillaje, solo prestaba servicio de forma discreta durante las sesiones plenarias, entre las 7:00 y las 14:00 horas.

A mediados de febrero y luego de la polémica que desató la existencia de este lugar, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta, Ignacio Mier, dio a conocer el cierre definitivo de ese espacio:

“Lo comentamos la presidenta en la Mesa Directiva y la Junta y la posición de las dos presidencias es que queda cerrado, en definitiva. Si en algo estamos comprometidos en la Junta de Coordinación Política, en la coalición y en la Mesa Directiva del Senado es garantizar la máxima transparencia y evitar la total opacidad“.

Temas Relacionados

Diana Sánchez BarriosCongreso de la CDMXPolémicaComerciantesmexico-noticiasPolítica MexicanaSalón de BellezaMorena

Más Noticias

La ausencia de Laura Flores y Alejandra Ávalos en un evento al que sí asistió Lalo Salazar desata rumores

La invitación a la actriz fue retirada a última hora, lo que llevó a su amiga a cancelar su asistencia

La ausencia de Laura Flores

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

El personal naval también adquirió conocimientos en escenarios relacionados con materiales químicos, biológicos y radiológicos

Marina y Defensa de EEUU

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de marzo: caos en la L7 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Sheinbaum se sumó a la tendencia Six Seven frente a jóvenes de bachillerato: qué significa este movimiento

El acto oficial en Jalisco incluyó la inesperada participación de la mandataria en una dinámica juvenil vinculada a tendencias digitales

Sheinbaum se sumó a la

Detienen a 3 funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Edomex por irregularidades en área jurídica

Las investigaciones permitieron detectar anomalías en la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica

Detienen a 3 funcionarios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y Defensa de EEUU

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

Detienen a 3 funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Edomex por irregularidades en área jurídica

Llena de flores rojas y blancas: así es la ostentosa tumba de El Mencho, supuestamente vigilada por halcones

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

Operativo del Ejército en sepelio de ‘El Mencho’ fue para proteger a la ciudadanía, aclara Omar García Harfuch

ENTRETENIMIENTO

La ausencia de Laura Flores

La ausencia de Laura Flores y Alejandra Ávalos en un evento al que sí asistió Lalo Salazar desata rumores

Xavi en Monterrey y Guadalajara: cuánto cuestan los boletos para el X-Tour

Estefanía Villarreal revela cómo fue reencontrarse con Angelique Boyer en el set de “Doménica Montero”

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 6 de marzo

Plataforma de streaming ofrece viaje a Corea para ver a BTS en vivo: requisitos y pasos

DEPORTES

Joao Pedro lanza guiño sobre

Joao Pedro lanza guiño sobre su posible fichaje con América

México vs Brasil: cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Clásico Mundial de Beisbol en vivo: México suma su primera victoria en el Grupo B imponiéndose 8-2 sobre Gran Bretaña

Revelan presunto interés del Milán por el defensa mexicano Johan Vázquez

Checo Pérez preocupa a los fanáticos de Cadillac tras la primera prueba en la F1: “Estamos teniendo problemas”