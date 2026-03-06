Con estilista a un lado, Diana Sánchez Barrios votó en sesión virtual de Comisión de Asuntos Laborales

Diana Sánchez Barrios fue captada peinándose en plena sesión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. (Crédito: Congreso CDMX)

Ahora fue en el Congreso de la Ciudad de México donde la diputada Diana Sánchez Barrios apareció en pantalla mientras una persona la peinaba durante una reunión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, cabe destacar que solo encendió la cámara cuando se tomó la asistencia y se votó el dictamen.

En esa misma sesión, el diputado Víctor Varela se conectó desde su automóvil y siguió la discusión mientras se desplazaba, ya que el formato remoto no especifica en qué condiciones deben estar conectados las y los legisladores.

En los polémicos minutos que la diputada por la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente mantuvo encendida su cámara se puede ver que traía el cabello en la cara, mientras un hombre intentaba acomodar su cabello, la legisladora le quita el peine y comienza a dividirse el pelo.

Con plancha y peine, el estilista le arregla el cabello a la legisladora durante la sesión que duro casi 10 minutos, cabe destacar que también la asistía un maquillista, quien por algunos momentos se acerca para retocarle el maquillaje.

Diana Sánchez Barrios es captada mientras era peinada por un estilista. (Captura de pantalla)

Esto es lo que votó a favor Sánchez Barrios mientras se peinaba

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo, relacionadas con la inspección laboral. Si el Pleno las respalda, la propuesta será enviada al Congreso de la Unión.

La iniciativa, presentada por el diputado Pedro Haces Lago, señala que la inspección del trabajo constituye un pilar en la administración laboral, ya que permite implementar y ajustar políticas en materia de derechos laborales. El documento destaca que la función principal de la inspección es asegurar la aplicación de las leyes nacionales diseñadas para proteger a las personas trabajadoras y sus familias.

La reforma al Artículo 540 propone tres medidas principales:

La creación de una plataforma digital para denuncias laborales .

El desarrollo de estrategias de inspección orientadas a sectores con alta informalidad o vulnerabilidad a la explotación.

El fortalecimiento de la coordinación con el IMSS Bienestar para intercambiar información y garantizar el acceso efectivo a la seguridad social.

La situación recuerda al salón de belleza en el Senado de la República

La legisladora acusó falta de respaldo político tras la difusión de las imágenes.

El pasado 4 de febrero, diversos medios nacionales difundieron imágenes de la senadora Juanita Guerra mientras teñía su cabello en un salón de belleza ubicado en el segundo piso de la torre del Hemiciclo, dentro del Senado de la República.

El establecimiento, equipado con sillones de estética, dos espejos, una silla con lavabo y un carrito de maquillaje, solo prestaba servicio de forma discreta durante las sesiones plenarias, entre las 7:00 y las 14:00 horas.

A mediados de febrero y luego de la polémica que desató la existencia de este lugar, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta, Ignacio Mier, dio a conocer el cierre definitivo de ese espacio:

“Lo comentamos la presidenta en la Mesa Directiva y la Junta y la posición de las dos presidencias es que queda cerrado, en definitiva. Si en algo estamos comprometidos en la Junta de Coordinación Política, en la coalición y en la Mesa Directiva del Senado es garantizar la máxima transparencia y evitar la total opacidad“.