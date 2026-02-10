México

Juanita Guerra acusa falta de solidaridad luego de ser captada tiñéndose el cabello en instalaciones del Senado

La existencia de un salón de belleza dentro de la Cámara Alta generó cuestionamientos públicos

La legisladora acusó falta de respaldo político tras la difusión de las imágenes.

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra Mena, se pronunció luego de que circularan imágenes en las que aparece aplicándose un tinte de cabello dentro de un salón de belleza ubicado en instalaciones del Senado de la República.

El caso generó cuestionamientos sobre el uso de espacios legislativos y derivó en un posicionamiento público de la legisladora, quien afirmó que no recibió respaldo de sus compañeras tras la difusión del material.

Señalamientos por falta de sororidad entre legisladoras

Juanita Guerra aseguró que fue invitada por un grupo de senadoras del partido Morena a hacer uso del salón de belleza y que cubrió el costo del servicio, el cual, dijo, ascendió a 500 pesos.

Sin embargo, señaló que, después de que el video se difundió en medios y redes sociales, ninguna de las legisladoras involucradas aclaró públicamente el contexto en el que se dio la invitación.

La legisladora denunció la falta de respaldo de sus compañeras tras la difusión del video. Senadora Juanita Guerra

Durante una entrevista, la senadora expresó que la situación fue utilizada para desacreditarla y calificó los señalamientos como un acto de “fuego amigo”.

Al referirse a la falta de respaldo, afirmó: “Mis compañeras no han sido solidarias”, al tiempo que señaló que algunas incluso negaron conocer el lugar.

Añadió que la difusión de las imágenes se dio en un contexto de hostigamiento, pese a su trayectoria legislativa y a las denuncias que ha realizado en distintos temas.

Explicación sobre el uso del salón durante horario de sesiones

En sus primeras declaraciones públicas, la senadora explicó que el Senado cuenta con diversos servicios internos para las y los legisladores, como sucursales bancarias, boleros y áreas de alimentación, y que el salón de belleza operaba de forma similar.

El salón de belleza dentro del Senado operaba únicamente durante los días de sesión. (Cuartoscuro)

En ese sentido, señaló: “Siempre voy a dar la cara, porque conmigo siempre hay transparencia”, al referirse a su disposición para responder a los cuestionamientos.

Guerra informó que presentó un escrito para solicitar a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política que se transparenten los registros del lugar, incluyendo quiénes fueron invitadas, cuántas veces se utilizó el servicio y bajo qué autorización operaba.

La legisladora evitó mencionar los nombres de las senadoras que realizaron la invitación, al argumentar que no expondrá a sus compañeras y que serán las instancias internas las encargadas de aclarar los hechos.

Funcionamiento del salón de belleza en el Senado

La existencia del salón fue revelada por la revista Proceso, que documentó un espacio equipado con sillones, espejos, área de lavado de cabello y material de maquillaje.

El salón de belleza operaba únicamente durante los días de sesión, desde primeras horas de la mañana hasta media tarde. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el reporte, el servicio operaba únicamente los días de sesión, desde las 7:00 de la mañana y por aproximadamente siete horas.

El lugar habría estado en funcionamiento durante cerca de un año y era atendido por una trabajadora identificada como Jazmín, quien llevaba un control de las personas que podían acceder.

Tras la publicación del reportaje, personal del Senado colocó sellos de clausura en la puerta del espacio.

Cuestionamientos al Senado tras conocerse el servicio

La difusión del caso abrió un debate público sobre la operación de servicios no habituales dentro del Senado y su congruencia con las políticas de austeridad.

Entre los principales señalamientos se encuentran:

  • Posible percepción de privilegios dentro del Poder Legislativo
  • Uso de instalaciones del Senado para servicios personales
  • Falta de información clara sobre quién autorizó el espacio
  • Operación del salón durante días y horarios de sesión
  • Posturas encontradas entre legisladoras que afirmaron desconocer el servicio
  • Antecedentes de un servicio similar eliminado en 2018 por razones de austeridad

Postura institucional y antecedentes

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, declaró que el servicio no implicó el uso de recursos públicos, ya que cada persona pagaba el costo correspondiente.

Laura Itzel Castillo defendió el servicio, asegurando que no implicó el uso de recursos públicos, ya que cada legisladora pagaba por su cuenta. (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Señaló que las jornadas legislativas comienzan temprano y que muchas senadoras viajan desde distintos estados del país.

El tema reactivó el recuerdo de un servicio de peluquería que operó en el Senado hasta 2018, cuando fue eliminado como parte de una política de austeridad.

La reapertura del espacio, bajo un esquema de pago privado, permanece bajo revisión.

¿Cómo se contagia el sarampión

Concejal de Cuauhtémoc denuncia desalojo

Festival de luces en la

Golpean y amenazan de muerte

En México casi 70% de
Ovidio Guzmán deberá esperar hasta

Michelle Rubalcava denuncia amenazas de

Cruz Azul vs. Vancouver: a

