Juanita Guerra justifica existencia de salón de belleza en el Senado: “Yo pagué por el servicio”

La senadora Juanita Guerra justificó la existencia de un salón de belleza en el Senado de la República. (Senadora Juanita Guerra)

Tras una semana de polémica a inicios de febrero, la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, justificó la existencia de un salón de belleza al interior del Senado de la República, señalando que este contribuye a su concentración durante las labores parlamentarias, la respuesta surge luego de ser captada hace unos días pintándose el cabello.

“Mi prioridad es seguir trabajando por la gente de Morelos, quienes me han manifestado y reiterado su confianza y respaldo”, afirmó. La senadora insiste en que los ataques políticos no la distraerán de su objetivo principal.

Información en desarrollo...