México

Beca Benito Juárez 2026: quiénes son los beneficiarios que recibirán su pago este jueves 23 de abril

Los beneficiarios tienen varias opciones digitales y telefónicas para confirmar si el monto ya fue depositado en su cuenta

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Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)
Las fechas están organizadas según la inicial del apellido y permiten planificar mejor el uso del apoyo durante el ciclo escolar(X@apoyosbienestar)

La Beca Benito Juárez es un apoyo económico que está orientado a estudiantes de educación básica, media superior y superior que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o pobreza.

La intención principal es evitar que los alumnos abandonen sus estudios y asegurar su permanencia dentro del sistema educativo mexicano.

La entrega de la beca se realiza de manera bimestral, con un esquema que contempla solo 10 meses del año escolar, ya que julio y agosto quedan excluidos por coincidir con el periodo vacacional.

Este diseño responde a la meta de acompañar a los estudiantes durante el ciclo lectivo regular.

El programa, impulsado por el Gobierno de México, busca frenar la deserción escolar, priorizando a quienes enfrentan mayores barreras para acceder y permanecer en la escuela.

En este sentido, la periodicidad y el monto del apoyo están directamente ligados al objetivo de cubrir necesidades básicas durante el ciclo escolar, sin incluir los meses en que no hay clases.

En términos concretos, los beneficiarios reciben un total anual de apoyos que cubre cinco bimestres, lo que permite planificar el gasto familiar y destinar recursos a materiales escolares, transporte o alimentación.

De esta manera, la beca se presenta como un recurso destinado a reducir brechas y promover la equidad educativa en el país.

La Beca Benito Juárez representa un apoyo económico destinado a estudiantes mexicanos en situación de vulnerabilidad o pobreza para evitar la deserción escolar.
La Beca Benito Juárez representa un apoyo económico destinado a estudiantes mexicanos en situación de vulnerabilidad o pobreza para evitar la deserción escolar.

Quiénes son los beneficiarios que recibirán su pago este jueves 23 de abril

Recientemente se dio a conocer el calendario de pagos oficial por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

En este sentido, y de acuerdo con dicho calendario, los estudiantes de preparatoria pública que reciben su pago este jueves 23 de abril son aquellos cuyo primer apellido inicia con la inicial S.

El monto depositado es de$1 900pesos por cada bimestre; el pago cubre los bimestres de enero-febrero y marzo-abril del ciclo escolar.

Calendario oficial de pagos

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)

Para saber si el pago ya está disponible, los beneficiarios pueden consultar el Buscador de Estatus, ingresando su CURP en la plataforma electrónica buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/. La página muestra el estado actualizado de los depósitos.

Alternativamente, es posible obtener información llamando al 800 900 2000, donde el sistema solicita los 16 dígitos de la tarjeta asociada a la beca.

La aplicación móvil del Banco Bienestar también permite verificar si el saldo fue abonado tras iniciar sesión con los datos correspondientes.

Para dudas o aclaraciones adicionales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene habilitado el teléfono 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00, y sábados de 9:00 a 14:00 horas, conforme a lo informado por Julio León, titular de la dependencia.

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