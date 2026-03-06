México

Cómo calentar la espalda baja para evitar una lesión fuerte de lumbar a la hora de hacer peso muerto en el gimnasio

Es uno de los mejores ejercicios para el tren inferior, pero suele ser lesivo




La prevención de lesiones en la zona lumbar al realizar peso muerto constituye una preocupación recurrente entre quienes entrenan fuerza en el gimnasio.

La correcta preparación de la espalda baja mediante ejercicios específicos de calentamiento puede marcar la diferencia entre un entrenamiento seguro y el riesgo de una lesión grave.

La zona lumbar soporta grandes cargas durante el movimiento, lo que exige una rutina previa que active tanto los músculos profundos como los estabilizadores.

Un calentamiento adecuado no solo incrementa la temperatura muscular y la elasticidad de los tejidos, sino que también potencia el control neuromuscular.

Quienes pasan directamente al levantamiento de peso muerto sin acondicionar la región lumbar, aumentan la probabilidad de sufrir distensiones, contracturas o incluso hernias. El objetivo es preparar el cuerpo para el esfuerzo, reduciendo la tensión sobre los discos intervertebrales y optimizando la técnica.

Activación de la zona lumbar: Ejercicios clave




Antes de iniciar la rutina de peso muerto, la activación de la zona lumbar resulta indispensable. Movimientos como la extensión y la flexión controlada de espalda baja, realizados en el suelo o sobre una colchoneta, contribuyen a movilizar las vértebras y a lubricar las articulaciones.

El puente lumbar y las elevaciones de cadera en posición supina favorecen la activación de los glúteos y los músculos erectores espinales, que desempeñan un papel central en la estabilización.

Incluir ejercicios de movilidad articular para la columna y la pelvis ayuda a mejorar el rango de movimiento y a detectar posibles limitaciones.

La realización de estos ejercicios durante cinco a ocho minutos puede disminuir la rigidez muscular y preparar la zona para soportar cargas elevadas. Una correcta activación muscular reduce la transferencia de esfuerzo hacia estructuras no preparadas, como los discos intervertebrales.

Importancia del core y los estabilizadores




El fortalecimiento y la activación del core resultan fundamentales para proteger la espalda baja en el peso muerto. El core engloba no solo los abdominales, sino también la musculatura profunda como el transverso abdominal y los oblicuos. Ejercicios como la plancha, el hollow hold y las variaciones de bird-dog permiten estimular estos músculos, facilitando una mayor estabilidad durante el levantamiento.

La integración de respiraciones diafragmáticas profundas también favorece la activación del core, incrementando la presión intraabdominal. Esta presión actúa como un cinturón natural que sostiene la columna durante la ejecución del peso muerto. Una musculatura central fortalecida contribuye a mantener la alineación y a distribuir mejor la carga, minimizando el riesgo de movimientos bruscos o posturas incorrectas.

Progresión y técnica durante el calentamiento

La progresión gradual en la intensidad y complejidad de los ejercicios de calentamiento resulta esencial. Comenzar con movimientos articulares sin carga, avanzar hacia ejercicios de activación muscular y finalizar con repeticiones suaves del propio peso muerto con bajo peso permite adaptar el cuerpo de forma segura. Este proceso asegura que los músculos y las articulaciones se encuentren en condiciones óptimas antes de manejar cargas significativas.

Realizar algunas repeticiones del peso muerto con una barra liviana o incluso solo con el propio cuerpo facilita la integración de la técnica. La conciencia corporal adquirida durante el calentamiento refuerza la ejecución correcta y previene compensaciones peligrosas. Una adecuada progresión ayuda a identificar posibles molestias y a corregir la postura antes de enfrentar el esfuerzo principal.

