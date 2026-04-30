México

Sandra Cuevas presume regalos de hasta 73 mil pesos por celebración del Día de la Niñez en México

La exalcaldesa de Cauhtémoc mostró un video del momento en que abre cajas de marcas como Gucci, Chanel e Yves Saint Laurent

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Sandra Cuevas publicó un video del momento en que recibe los regalos. | X- Sandra Cuevas
Sandra Cuevas publicó un video del momento en que recibe los regalos. | X- Sandra Cuevas

Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc y excandidata a senadora de Movimiento Ciudadano, presumió en sus redes sociales que esta madrugada recibió diversos regalos de lujo, supuestamente para celebrar el Día de la Niñez en México, que se conmemora cada 30 de abril.

En su cuenta de X, la exalcaldesa publicó un video de ella rodeada de al menos nueve cajas de diversos tamaños, de marcas de lujo como Yves Saint Laurent, Gucci, Chanel y Louis Vuitton, entre otras.

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En la grabación se ve a Cuevas Nievas emocionada y aparentemente acompañada de otras personas, aunque no precisó quién le dio dichos regalos ni el motivo exacto, aunque acompañó la publicación con el mensaje: “Me tienen muy consentida desde la madrugada. ¡Feliz Día del Niño!”.

Aunque se alcanzan a ver las cajas, en el video solo se ve una bolsa negra de Yves Saint Laurent, que de acuerdo con la página de internet de la tienda, se trata de un bolso ICARE hobo de napa acolchada’, que tiene un valor de 3 mil 600 euros, es decir, 73 mil pesos mexicanos.

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Anteriormente, Sandra Cuevas Nieves, exalcaldesa de Cuauhtémoc y fundadora de la organización ‘Por la Familia y la Seguridad de México’, fue objeto de críticas por portar prendas y accesorios de marcas de lujo, con valores que alcanzaban hasta 300 mil pesos.

Estas polémicas surgieron desde su tiempo como funcionaria pública y despertaron dudas sobre el origen de sus recursos.

En febrero de 2025, en entrevista con el canal de YouTube Infiltrado, Cuevas abordó esos señalamientos y explicó las razones detrás de su preferencia por la ropa de lujo.

Relató que en su infancia solo contaba con dos vestidos y dos pantalones, por lo que, tras años de esfuerzo, invirtió una parte considerable de su sueldo en vestirse según su gusto.

Cuevas afirmó que la imagen que se tenía de ella estaba distorsionada y defendió su derecho a disfrutar de los frutos de su trabajo, sin depender de terceros ni recibir lujos de alguna pareja. Reconoció que recibió algunos regalos, pero enfatizó que la mayoría de sus pertenencias las adquirió con su propio esfuerzo.

Cuevas mencionó que las críticas y especulaciones sobre su estilo de vida no le afectaban y que se sentía satisfecha con los cambios en su imagen, producto de su desarrollo personal y profesional.

Destacó que, al igual que muchas personas, evolucionó con el tiempo y no consideró que hubiera algún delito en ello.

Respecto a las marcas que utilizaba, aclaró que poseía pocos artículos de Gucci y desmintió haber usado Chanel.

La mayoría de su ropa la adquiría en outlets, especialmente en el de Punta Norte, Estado de México, donde aprovechaba precios reducidos.

También contó que en ocasiones compraba calcetas en Tepito, lo que demostraba que cuidaba sus finanzas y buscaba opciones accesibles. Cuevas concluyó que su estilo era resultado de su trabajo y no de lujos injustificados.

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