México

Mujer prende veladora y provoca explosión en departamento de la Ciudad de México

El accidente doméstico en la calle Jesús Terán dejó el departamento completamente destrozado y afectó la circulación en la zona

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El accidente doméstico en la calle Jesús Terán dejó el departamento completamente destrozado y afectó la circulación en la zona. | (iMAGEN ILUSTRATIVA DE INFOBAE MÉXICO)
El accidente doméstico en la calle Jesús Terán dejó el departamento completamente destrozado y afectó la circulación en la zona. | (iMAGEN ILUSTRATIVA DE INFOBAE MÉXICO)

Un grave accidente doméstico sacudió a los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que una mujer resultara gravemente herida tras una fuerte detonación al interior de su vivienda. El incidente, que dejó el inmueble con daños severos, movilizó rápidamente a los cuerpos de emergencia de la capital.

¿Cómo ocurrió el accidente con la veladora y la pólvora?

De acuerdo con los primeros reportes de los paramédicos que atendieron la emergencia, la mujer —que se encontraba sola en su domicilio— relató que el accidente sucedió al encender una veladora. Al intentar colocarla sobre una vasija que sostenía con su mano izquierda, y la cual presuntamente contenía pólvora, se produjo un fuerte flamazo y la posterior explosión.

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Primer plano de colonias de hongos de color blanco cremoso en una placa de Petri de vidrio; el fondo borroso muestra un interior de hospital moderno y una enfermera.
Colonias de Candida auris, un hongo resistente a medicamentos, se observan en una placa de Petri, con un entorno hospitalario borroso de fondo, representando su creciente amenaza en centros médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima recibió el impacto directo de la detonación. Elementos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios en el lugar y la trasladaron de urgencia al Hospital General Dr. Rubén Leñero. Los médicos confirmaron que, derivado de las graves quemaduras y el daño en las extremidades, fue necesario amputarle la mano izquierda. Además, la paciente sufrió una fractura en la pierna izquierda.

Daños materiales e investigación de las autoridades

La fuerza de la explosión dejó el departamento totalmente destrozado. Como medida de seguridad y protección para los transeúntes y vecinos, las autoridades mantienen cerrada la circulación en la calle Jesús Terán, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

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Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), ya inició una investigación para determinar el motivo exacto por el cual la mujer estaba manipulando y almacenando pólvora dentro de su hogar.

¿En dónde reportar emergencias o riesgo de explosiones?

Ante este tipo de incidentes, la Alcaldía Cuauhtémoc hace un llamado urgente a todas las vecinas y vecinos para extremar precauciones. Es vital revisar periódicamente las instalaciones del hogar, tener cuidado al cocinar o manejar gas, y evitar la acumulación de materiales inflamables que puedan generar riesgos.

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro. En la pantalla se ve el teclado numérico gris y blanco y un dedo marcando un número.
Primer plano de unas manos marcando un número en el teclado de un smartphone para realizar una llamada telefónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si detectas alguna fuga, acumulación peligrosa o te encuentras ante cualquier situación de riesgo, puedes solicitar apoyo inmediato:

  • Comunícate a la Base Diana: Llama de manera directa al 55 23 30 10 16.
  • Disponibilidad: El personal de la alcaldía brinda atención, orientación y canalización de emergencias las 24 horas del día.

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