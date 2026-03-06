México

Cazzu revela cómo cría a su hija Inti y confiesa que no puede estar mucho tiempo lejos de ella

La cantante argentina comparte cómo equilibra los escenarios y la maternidad, priorizando la presencia junto a su hija

Guardar
La cantante argentina comparte cómo
La cantante argentina comparte cómo equilibra los escenarios y la maternidad, priorizando la presencia junto a su hija Inti. (Instagram)

La cantante argentina Cazzu compartió detalles sobre su vida como madre en una reciente entrevista, donde aseguró que no es capaz de pasar mucho tiempo lejos de su hija Inti. Abordó la manera en la que equilibra su carrera musical con la crianza y habló sobre el impacto que ha tenido en su vida la exposición mediática tras su separación de Christian Nodal.

Durante la conversación con la periodista Tanya Charry para el programa El Gordo y La Flaca, Julieta Cazzuchelli explicó cómo su hija ha crecido rodeada de arte y mencionó: “Tengo amigas DJ, amigas bailarinas, amigas de todo tipo de arte. Entonces, ella va explorando esos mundos. Cada persona que nos quiere trae ese mundo y nos comparte”. La artista detalló que, aunque la pequeña reconoce su faceta como cantante, es muy penosa en público. “Le pedís que haga algo y se cancela. Solo en la casa, ahí cuando la encontrás decidida”, relató.

La cantante Cazzu con su
La cantante Cazzu con su hija Inti en brazos. (Captura de pantalla)

Cazzu enfatizó la importancia de que Inti tenga la libertad de elegir y expresarse. Según sus palabras: “Inti tiene dos años y yo le pregunto: ¿Querés venir conmigo o te querés quedar? Y a veces me dice: Quiero estar con la abu, quiero estar en la casa, quiero viajar con mamá. Y que ella pueda expresar todo eso es como la libertad que se le da”. La artista también reconoció el desafío de alejarse de ella cuando tiene compromisos de trabajo, y reveló que afortunadamente su hija recibe mucho afecto y atención de su familia y su círculo cercano.

En cuanto a la logística de su carrera y la maternidad, “La Jefa” aclaró: “Yo la llevo a los viajes, sobre todo los largos. Los únicos viajes que no la llevo son los cortos, que voy y vengo en el mismo día. Los viajes largos no, me muero”. Confesó que el máximo tiempo que ha estado separada de Inti fue de tres días. “Pero bueno, también es algo un poco como un tabú, ¿no? Que la mamá no pudiera estar nunca lejos de los hijos. Y yo creo que, que ellos son más inteligentes de lo que, de lo que una va, va creyendo".

La artista destaca la importancia
La artista destaca la importancia de rodear a Inti de expresiones artísticas y de permitirle elegir sus propias experiencias. (IG: @cazzu)

La intérprete también abordó las dificultades de los últimos años a raíz de la controversia con su expareja. Cazzu reconoció que la terapia ha sido una herramienta fundamental para manejar la presión mediática y las críticas. Sostuvo: “A veces uno piensa que todo se está tratando de uno ahí afuera y siento que esa es la idea que más hay que amasar y ablandar, que el mundo no gira alrededor mío y que no todo se trata de mí ahí afuera”.

Para la cantante, la música y su hija representan sus principales fuentes de bienestar. “Mi música a mí me hace feliz. Supe estar en un montón de situaciones en las que no podía vivir de esto y aun así me mantuve feliz, abrazada a eso”, concluyó.

Temas Relacionados

Cazzumexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de marzo de 2926

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias

Rafael González, vocalista de Los Recoditos, rompe el silencio tras acusaciones de violencia

Fernanda Redondo, esposa del cantante, denunció que sufrió violencia física y psicológica durante su relación de 12 años, señalando un reciente ataque con arma blanca ocurrido en presencia de sus hijos

Rafael González, vocalista de Los

Senado avala reforma para reforzar la no discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ en 28 leyes

Un avance histórico busca reconocer la orientación sexual e identidad de género ante el marco legal para una mayor garantía de sus derechos humanos

Senado avala reforma para reforzar

Guerreros Buscadores de Jalisco revira a la FGR por Rancho Izaguirre: “La verdad debe decirse completa”

El colectivo aseguró que en el lugar no solo hubo adiestramiento, sino también violencia, asesinatos sistemáticos y procesos de calcinación de restos humanos

Guerreros Buscadores de Jalisco revira

En Chivas reconocen que Luis Romo será una baja importante para el Clásico Tapatío frente al Atlas

El capitán rojiblanco sufre una recaída tras reaparecer ante Toluca y se perderá el Clásico Tapatío

En Chivas reconocen que Luis
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerreros Buscadores de Jalisco revira

Guerreros Buscadores de Jalisco revira a la FGR por Rancho Izaguirre: “La verdad debe decirse completa”

Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

Ataque contra elementos de seguridad en Yuriria, Guanajuato, deja un agresor abatido y dos policías heridos

Fuerzas Armadas derriban tres drones del crimen organizado que sobrevolaban en Navolato, Sinaloa

Asesinan a jefe de plaza de la Familia Michoacana durante rescate de personas en Amanalco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Rafael González, vocalista de Los

Rafael González, vocalista de Los Recoditos, rompe el silencio tras acusaciones de violencia

Paty Navidad revela perturbador ‘don telepático’ por el que buscó ayuda pisquiátrica: “Empecé a leer la mente”

Imelda Tuñón podría pasar hasta seis años en prisión tras demanda de José Manuel Figueroa en su contra

Familia de Pedro Torres cumplió la última voluntad del reconocido productor

Ryan Gosling estará en la CDMX para presentar su nueva película en esta fecha

DEPORTES

En Chivas reconocen que Luis

En Chivas reconocen que Luis Romo será una baja importante para el Clásico Tapatío frente al Atlas

Entrenador mexicano y sobrino del 'Piojo' Herrera relata como ha vivido el conflicto en medio oriente

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana