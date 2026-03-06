Cazzu revela cómo cría a su hija Inti y confiesa que no puede estar mucho tiempo lejos de ella

La cantante argentina comparte cómo equilibra los escenarios y la maternidad, priorizando la presencia junto a su hija Inti. (Instagram)

La cantante argentina Cazzu compartió detalles sobre su vida como madre en una reciente entrevista, donde aseguró que no es capaz de pasar mucho tiempo lejos de su hija Inti. Abordó la manera en la que equilibra su carrera musical con la crianza y habló sobre el impacto que ha tenido en su vida la exposición mediática tras su separación de Christian Nodal.

Durante la conversación con la periodista Tanya Charry para el programa El Gordo y La Flaca, Julieta Cazzuchelli explicó cómo su hija ha crecido rodeada de arte y mencionó: “Tengo amigas DJ, amigas bailarinas, amigas de todo tipo de arte. Entonces, ella va explorando esos mundos. Cada persona que nos quiere trae ese mundo y nos comparte”. La artista detalló que, aunque la pequeña reconoce su faceta como cantante, es muy penosa en público. “Le pedís que haga algo y se cancela. Solo en la casa, ahí cuando la encontrás decidida”, relató.

La cantante Cazzu con su hija Inti en brazos. (Captura de pantalla)

Cazzu enfatizó la importancia de que Inti tenga la libertad de elegir y expresarse. Según sus palabras: “Inti tiene dos años y yo le pregunto: ¿Querés venir conmigo o te querés quedar? Y a veces me dice: Quiero estar con la abu, quiero estar en la casa, quiero viajar con mamá. Y que ella pueda expresar todo eso es como la libertad que se le da”. La artista también reconoció el desafío de alejarse de ella cuando tiene compromisos de trabajo, y reveló que afortunadamente su hija recibe mucho afecto y atención de su familia y su círculo cercano.

En cuanto a la logística de su carrera y la maternidad, “La Jefa” aclaró: “Yo la llevo a los viajes, sobre todo los largos. Los únicos viajes que no la llevo son los cortos, que voy y vengo en el mismo día. Los viajes largos no, me muero”. Confesó que el máximo tiempo que ha estado separada de Inti fue de tres días. “Pero bueno, también es algo un poco como un tabú, ¿no? Que la mamá no pudiera estar nunca lejos de los hijos. Y yo creo que, que ellos son más inteligentes de lo que, de lo que una va, va creyendo".

La artista destaca la importancia de rodear a Inti de expresiones artísticas y de permitirle elegir sus propias experiencias. (IG: @cazzu)

La intérprete también abordó las dificultades de los últimos años a raíz de la controversia con su expareja. Cazzu reconoció que la terapia ha sido una herramienta fundamental para manejar la presión mediática y las críticas. Sostuvo: “A veces uno piensa que todo se está tratando de uno ahí afuera y siento que esa es la idea que más hay que amasar y ablandar, que el mundo no gira alrededor mío y que no todo se trata de mí ahí afuera”.

Para la cantante, la música y su hija representan sus principales fuentes de bienestar. “Mi música a mí me hace feliz. Supe estar en un montón de situaciones en las que no podía vivir de esto y aun así me mantuve feliz, abrazada a eso”, concluyó.