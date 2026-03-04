México

Golpe al narco en Baja California: aseguran 69 kilos de fentanilo tras revisión en Mexicali

Las autoridades detallaron que uno de los paquetes asegurados contenía más de 700 mil pastillas del narcótico

Según datos oficiales, la droga
Según datos oficiales, la droga se encontraban distribuidas en 11 paquetes. Crédito: X- @MarinadelPilar

Un operativo de la Policía Municipal de Mexicali resultó en el aseguramiento de 69 kilogramos de fentanilo luego de una revisión a un vehículo en la capital de Baja California.

La información fue dada a conocer este 3 de marzo de 2026 por la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien destacó la magnitud del decomiso como parte de los esfuerzos coordinados para combatir el tráfico de estupefacientes en la región.

Hallazgo durante la inspección vehicular

Interior de la camioneta inspeccionada.
Interior de la camioneta inspeccionada. Crédito: @MarinadelPilar

Según el breve reporte de la gobernadora, compartido en sus redes sociales, la detención se produjo cuando agentes municipales interceptaron una camioneta de modelo reciente, color blanco, y localizaron inicialmente 11 paquetes de fentanilo.

Posteriormente, durante una inspección más exhaustiva, las autoridades descubrieron un paquete adicional oculto que contenía aproximadamente 700 mil pastillas de la sustancia, sumando un total de 69 kilogramos entre todo lo asegurado.

Según autoridades, la persona detenida quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El decomiso representa una acción relevante en el contexto de la estrategia estatal para reducir la circulación de drogas sintéticas en Mexicali, ciudad relevante en el mundo del crimen organizado por su frontera con Estados Unidos.

El resultado del operativo fue calificado por la administración estatal como parte de los avances en la colaboración entre las fuerzas de seguridad en el estado, orientada a retirar narcóticos de las calles y fortalecer la seguridad en la entidad.

Estos fueron los paquetes asgurados

Paquetes de fentanilo asegurados tras
Paquetes de fentanilo asegurados tras revisión en Mexicali. Crédito: @MarinadelPilar

Una fotografía compartida por la gobernadora del estado reveló la presentación de los ilícitos tras el decomiso.

En la imagen se observa una mesa cubierta con papel que lleva el logotipo y el nombre de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

Sobre el papel se encuentran 11 paquetes rectangulares envueltos con lo que pareciera ser cinta de precaución, la cual estaría desgastada pero aun conservando las características marcas amarillas y negras.

Junto a ellos hay una bolsa transparente con numerosos comprimidos de color azul claro, lo que revela la presencia de las pastillas de fentanilo.

Al fondo, un panel con el emblema de la policía municipal y la sigla DSPM refuerza el contexto institucional.

Hasta el momento no se sabe si este decomiso estaría relacionado con alguno de los cárteles de la droga que operan en el estado, entre los que destacan el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mexicali y su importancia para el trasiego de drogas

Revisión a vehículo en la
Revisión a vehículo en la frontera. (imagen ilustrativa) REUTERS/Victor Medina

Mexicali, capital de Baja California, ocupa un lugar relevante en el mapa del trasiego de drogas por su proximidad con la frontera de Estados Unidos y su acceso a rutas que conectan con distintos puntos del país.

Según análisis previos, su ubicación geográfica facilita el movimiento de cargamentos ilícitos, convirtiéndola en un objetivo prioritario para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Por este motivo, las fuerzas de seguridad habrían intensificado los operativos en la región, buscando detectar y bloquear el transporte de sustancias ilegales, como el fentanilo, que tiene alta demanda en el mercado estadounidense.

El reciente decomiso en Mexicali evidencia la relevancia de la ciudad en las estrategias de los grupos delictivos, así como la necesidad de mantener y reforzar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir este delito.

