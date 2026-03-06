Capi Pérez se une a los Mascabrothers como parte del equipo cómico del Mundial 2026

El comediante reconoce los desafíos de hacer humor y aseguró estar preparado para enfrentar las críticas. Foto: IG/elcapiperez

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Capi Pérez será el comediante para el Mundial 2026 junto con los Mascabrothers, formando parte del equipo de TV Azteca que llevará la cobertura del evento deportivo. Durante un encuentro con los medios en la Ciudad de México, al cual asistió Infobae México, el humorista confirmó su participación junto a Freddy Ortega y Germán Ortega, conocidos como los Mascabrothers, en el segmento cómico del canal.

El anuncio marca el regreso de Capi Pérez a las transmisiones mundialistas tras su experiencia en el torneo de Rusia 2018, donde compartió espacio con los mismos colegas. El comediante expresó su entusiasmo por volver a trabajar con figuras a quienes admiró durante su infancia y con quienes ahora colabora como pares. “Es un honor cuando en 2018 compartimos justamente el mundial de Rusia, yo no podía creer que estaba trabajando a su lado. Son personas que yo he visto desde chico y hoy en día que ya sabemos cómo trabajamos el uno y el otro... que ya nos vemos como colegas es muy bonito”, afirmó Pérez.

Capi Pérez se une a los Mascabrothers para ser el segmento cómico de TV Azteca para el Mundial 2026, el comediante aseguró estar listo para luchar contra "las funas" de las nuevas generaciones (Luz Coello/ Infobae México)

El humorista también abordó las críticas que suele recibir por su estilo de comedia, aludiendo a la sensibilidad de las audiencias actuales. “Estoy listo para hacer reír a quien se deje. Voy a hacer trío con los Mascabrothers”, declaró Capi Pérez, quien añadió que enfrenta los señalamientos con valentía y responsabilidad, procurando mantenerse informado sobre el contexto global para conectar con el público. “Lo que yo hago es afrontarlo con valentía, con responsabilidad y estar nutriéndote de información todo el tiempo. Como comunicador y comediante estar receptivo a lo que está pasando en el mundo te ayuda, no para evitar hacer chistes sino para saber por dónde entrarle”, sostuvo.

La participación de TV Azteca en la cobertura del Mundial 2026 incluirá también la presencia de Luis García y Christian Martinoli, consolidando un equipo de figuras reconocidas en la televisión mexicana. México se prepara para recibir el torneo por tercera ocasión en su historia, después de haber sido sede en 1970 y 1986. Para la edición de 2026, la capital del país se presenta como una de las sedes principales, junto a Guadalajara y Monterrey, y será escenario de 13 partidos.

Capi Pérez compartirá pantalla con los Mascabrothers en la cobertura especial de TV Azteca durante la Copa Mundial 2026, aportando un toque de humor a las transmisiones. (Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro)

La próxima Copa del Mundo será histórica al contar con 48 selecciones participantes y dará inicio el 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Además de los encuentros oficiales, ciudades como Pachuca, Cancún, Tijuana, León, Puebla y Mérida funcionarán como bases operativas y centros de entrenamiento para las delegaciones internacionales.