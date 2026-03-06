México

“¡Cállate el hocico y deja de drogarte!”: Niurka explota contra Imelda Tuñón y le pide dejar de hablar del caso Figueroa

La cubana fue contundente con su opinión respecto a esta polémica

(Instagram)
(Instagram)

Niurka Marcos lanzó duras críticas contra Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, en un reciente encuentro con la prensa.

La vedette cubana fue contundente al pedirle a Tuñón que deje de hacer declaraciones sobre el caso de Julián Figueroa y la acusó de perjudicarse a sí misma con sus palabras y actitudes.

“¡Cállate el hocico!”: la respuesta de Niurka a Imelda Tuñón

Cuestionada sobre la situación actual de la familia Figueroa y las declaraciones recientes de Imelda Tuñón, Niurka no dudó en expresar su opinión de manera directa:

“¡Que se calle el hocico! O sea, ¡ya deja de drogarte! Cállate ya el put* hocico y sigue tu vida”, declaró Niurka frente a los reporteros.

Niurka Marcos aseguró que es
Niurka Marcos aseguró que es normal que un artista trabaje con un narco Foto: Cuartoscuro

La actriz y bailarina consideró que Tuñón solo se está perjudicando:

“Nombre, ella es peor enemiga de ella misma. Ella solita, solita. En mi religión hay una frase célebre que dice: ‘Caerás por tu propia cabeza, niña. Caerás por tu propia cabeza’. No hay que hacer nadie más”.

Además, Niurka criticó la manera en que el conflicto ha involucrado a un menor:

“No le interesa para nada [el bienestar del niño], porque embarrar, sumergir en tanta porquería a un angelito tan inocente, ya partiendo de ahí, ¡ya cállate!”.

Niurka volvió a causar revuelo
Niurka volvió a causar revuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México al mostrar sus pechos al natural Foto: Instagram/Niurka

El conflicto entre Imelda Tuñón y la familia de Maribel Guardia

Las palabras de Niurka surgen tras semanas de polémica en torno a la familia de Maribel Guardia y las declaraciones cruzadas entre Imelda Tuñón y otros miembros del entorno de Julián Figueroa.

Audios y testimonios han circulado en medios y redes sociales, alimentando la controversia sobre la muerte del cantante y la custodia de su hijo.

Maribel Guardia centró su publicación
Maribel Guardia centró su publicación en el recuerdo íntimo de su hijo y en el vínculo que mantiene con él a través de la memoria. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

Imelda Tuñón ha señalado públicamente a distintos integrantes de la familia, mientras que personalidades como Niurka ahora suman su voz al debate, llamando a poner fin a las confrontaciones públicas.

El caso ha generado preocupación por el impacto mediático y familiar en torno al menor involucrado.

Niurka MarcosImelda TuñónJulián FigueroaMaribel Guardiamexico-entretenimientomexico-noticias

