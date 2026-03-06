“¡Cállate el hocico y deja de drogarte!”: Niurka explota contra Imelda Tuñón y le pide dejar de hablar del caso Figueroa

(Instagram)

Niurka Marcos lanzó duras críticas contra Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, en un reciente encuentro con la prensa.

La vedette cubana fue contundente al pedirle a Tuñón que deje de hacer declaraciones sobre el caso de Julián Figueroa y la acusó de perjudicarse a sí misma con sus palabras y actitudes.

“¡Cállate el hocico!”: la respuesta de Niurka a Imelda Tuñón

Cuestionada sobre la situación actual de la familia Figueroa y las declaraciones recientes de Imelda Tuñón, Niurka no dudó en expresar su opinión de manera directa:

“¡Que se calle el hocico! O sea, ¡ya deja de drogarte! Cállate ya el put* hocico y sigue tu vida”, declaró Niurka frente a los reporteros.

Niurka Marcos aseguró que es normal que un artista trabaje con un narco Foto: Cuartoscuro

La actriz y bailarina consideró que Tuñón solo se está perjudicando:

“Nombre, ella es peor enemiga de ella misma. Ella solita, solita. En mi religión hay una frase célebre que dice: ‘Caerás por tu propia cabeza, niña. Caerás por tu propia cabeza’. No hay que hacer nadie más”.

Además, Niurka criticó la manera en que el conflicto ha involucrado a un menor:

“No le interesa para nada [el bienestar del niño], porque embarrar, sumergir en tanta porquería a un angelito tan inocente, ya partiendo de ahí, ¡ya cállate!”.

Niurka volvió a causar revuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México al mostrar sus pechos al natural Foto: Instagram/Niurka

El conflicto entre Imelda Tuñón y la familia de Maribel Guardia

Las palabras de Niurka surgen tras semanas de polémica en torno a la familia de Maribel Guardia y las declaraciones cruzadas entre Imelda Tuñón y otros miembros del entorno de Julián Figueroa.

Audios y testimonios han circulado en medios y redes sociales, alimentando la controversia sobre la muerte del cantante y la custodia de su hijo.

Maribel Guardia centró su publicación en el recuerdo íntimo de su hijo y en el vínculo que mantiene con él a través de la memoria. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

Imelda Tuñón ha señalado públicamente a distintos integrantes de la familia, mientras que personalidades como Niurka ahora suman su voz al debate, llamando a poner fin a las confrontaciones públicas.

El caso ha generado preocupación por el impacto mediático y familiar en torno al menor involucrado.