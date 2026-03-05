México

Tras persecución, atacan taxi por aplicación en Culiacán: muere pasajero y conductor resulta herido

Un ataque armado contra un vehículo de transporte por aplicación dejó un pasajero muerto y al conductor lesionado en el sector Bugambilias de Culiacán

Guardar
El ataque ocurrió tras una
El ataque ocurrió tras una persecución en el sector Bugambilias, en Culiacán. (IA)

Un ataque armado contra un automóvil de transporte por plataforma digital dejó como saldo un pasajero sin vida y el conductor herido, luego de una persecución registrada en el sector Bugambilias, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando el vehículo circulaba por el bulevar Pedro Infante, una de las principales vialidades de la capital sinaloense. En ese punto, el automóvil fue perseguido por sujetos armados que posteriormente abrieron fuego contra la unidad.

Tras la agresión, el automóvil quedó detenido en la zona, mientras que vecinos y automovilistas que transitaban por el lugar reportaron el ataque al número de emergencias.

Al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el pasajero ya no contaba con signos vitales, mientras que el conductor presentaba heridas provocadas por arma de fuego.

El chofer fue atendido en el lugar por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

Operativo de seguridad tras la agresión

Luego del ataque, elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar para asegurar la zona e iniciar las primeras diligencias de investigación.

El conductor resultó herido y
El conductor resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. (Foto cortesía PNC)

Agentes de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa desplegaron un operativo en el sector para buscar a los responsables y recabar evidencias relacionadas con la agresión.

Peritos de la fiscalía realizaron trabajos de campo y levantamiento de indicios, mientras que el cuerpo del pasajero fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley e iniciar el proceso de identificación formal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni la identidad de la víctima, aunque se abrió una carpeta de investigación por homicidio y lesiones.

Violencia en vialidades de la capital sinaloense

El ataque se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en Culiacán, donde agresiones armadas contra automovilistas y ocupantes de vehículos han sido reportadas en distintos sectores de la ciudad.

La zona del bulevar Pedro Infante, donde ocurrió la agresión, es una vialidad con alta circulación que conecta diversos sectores residenciales y comerciales, por lo que el ataque generó momentos de tensión entre conductores y habitantes del área.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar quiénes participaron en la persecución y posterior ataque armado, así como para establecer si el pasajero o el conductor eran el objetivo de la agresión.

Mientras tanto, el caso quedó en manos de la Fiscalía estatal, que integrará los peritajes, testimonios y registros de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Temas Relacionados

ataque armadoCuliacántaxi de plataformaasesinatoSinaloanarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 5 de marzo

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es

Corte Internacional de Justicia fijó plazo a Ecuador para responder a México por invasión a embajada en Quito

El tribunal internacional amplió el plazo para la presentación de nuevos escritos y mantendrá abierto el intercambio de argumentos hasta 2027

Corte Internacional de Justicia fijó

Incendio en casa de Tlalnepantla de Baz dejó a madre e hijo calcinados

Se espera la llegada de la FGJEM para hacer el levantamiento de los cuerpos

Incendio en casa de Tlalnepantla

Marina capturó a “Tobolio o TB”, líder del Cártel de Sinaloa buscado por EEUU

Regulo Gilberto Acosta Hernández es líder dentro de la célula delictiva de “El 19”, cuenta con orden de arresto en Estados Unidos, coordina a grupos de halcones y sicarios en distintos puntos del estado

Marina capturó a “Tobolio o

Charlyn Corral rompe en llanto por la participación de las mujeres en el futbol; Sheinbaum la abraza

La jugadora mexicana no pudo contener las lágrimas al verse como uno de los más grandes referentes del balompié nacional femenil para toda la niñez

Charlyn Corral rompe en llanto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina capturó a “Tobolio o

Marina capturó a “Tobolio o TB”, líder del Cártel de Sinaloa buscado por EEUU

Dictan prisión preventiva a presunto feminicida de la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán

Así fue la relación de la exnovia de “El Chapo” con René Arzate, hoy uno de los más buscados por EEUU

“El Sapo” sería el sucesor de “El Mencho” en el CJNG, según testigo de la FGR

Rancho Izaguirre cumple un año hoy: qué ha pasado con el mayor centro de reclutamiento del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Martha Figueroa y Pedro Sola

Martha Figueroa y Pedro Sola ‘pelean’ por quién fue la persona que introdujo a Daniel Bisogno en Ventaneando

Emiliano Aguilar desata polémica por llamar “morras sin valores” a cantantes de reguetón y rap

Esposa de vocalista de Los Recoditos lo acusa de intento de homicidio: “Me enterró un cuchillo delante de mis hijos”

Saskia Niño de Rivera ofrece disculpa pública a familia de Carmen Salinas tras polémica de Beto: “No busco perjudicar”

Cazzu responde a sus detractores: “No quiero que todo el mundo me ame”

DEPORTES

Charlyn Corral llama a que

Charlyn Corral llama a que se regule el salario mínimo en jugadores de futbol

Charlyn Corral rompe en llanto por la participación de las mujeres en el futbol; Sheinbaum la abraza

Anuncian construcción de 1200 canchas de futbol en 29 estados de la República como parte de Mundial Social

André Jardine admite que “las cosas no están saliendo” tras la derrota del América ante Juárez

Atlas vs Chivas: cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío en vivo