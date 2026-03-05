Tras persecución, atacan taxi por aplicación en Culiacán: muere pasajero y conductor resulta herido

El ataque ocurrió tras una persecución en el sector Bugambilias, en Culiacán. (IA)

Un ataque armado contra un automóvil de transporte por plataforma digital dejó como saldo un pasajero sin vida y el conductor herido, luego de una persecución registrada en el sector Bugambilias, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando el vehículo circulaba por el bulevar Pedro Infante, una de las principales vialidades de la capital sinaloense. En ese punto, el automóvil fue perseguido por sujetos armados que posteriormente abrieron fuego contra la unidad.

Tras la agresión, el automóvil quedó detenido en la zona, mientras que vecinos y automovilistas que transitaban por el lugar reportaron el ataque al número de emergencias.

Al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el pasajero ya no contaba con signos vitales, mientras que el conductor presentaba heridas provocadas por arma de fuego.

El chofer fue atendido en el lugar por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

Operativo de seguridad tras la agresión

Luego del ataque, elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar para asegurar la zona e iniciar las primeras diligencias de investigación.

El conductor resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. (Foto cortesía PNC)

Agentes de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa desplegaron un operativo en el sector para buscar a los responsables y recabar evidencias relacionadas con la agresión.

Peritos de la fiscalía realizaron trabajos de campo y levantamiento de indicios, mientras que el cuerpo del pasajero fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley e iniciar el proceso de identificación formal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni la identidad de la víctima, aunque se abrió una carpeta de investigación por homicidio y lesiones.

Violencia en vialidades de la capital sinaloense

El ataque se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en Culiacán, donde agresiones armadas contra automovilistas y ocupantes de vehículos han sido reportadas en distintos sectores de la ciudad.

La zona del bulevar Pedro Infante, donde ocurrió la agresión, es una vialidad con alta circulación que conecta diversos sectores residenciales y comerciales, por lo que el ataque generó momentos de tensión entre conductores y habitantes del área.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar quiénes participaron en la persecución y posterior ataque armado, así como para establecer si el pasajero o el conductor eran el objetivo de la agresión.

Mientras tanto, el caso quedó en manos de la Fiscalía estatal, que integrará los peritajes, testimonios y registros de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.