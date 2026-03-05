México

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estado de las operaciones del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

El estado de las operaciones
El estado de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AC992

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 01:05

Estado: Demorado

Vuelo: VB1322

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:45

Estado: Demorado

Vuelo: UA1085

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 05:45

Estatus: Demorado

Vuelo: NH179

Destino: Tokio-Nrt

Aerolínea: All Nippon Airways

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB1100

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:30

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4790

Destino: Miami

Aerolínea: Volaris

Hora: 10:05

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1050

Destino: Chihuahua

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 12:55

Estado: Demorado

Vuelo: VB1124

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:05

Estado: Demorado

Vuelo: VB164

Destino: S. Antonio

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:20

Estatus: Demorado

Vuelo: DL1111

Destino: Sao.Paulo

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 16:45

Estado: Demorado

Vuelo: AM14

Destino: Sao.Paulo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:45

Estatus: Demorado

Vuelo: EK256

Destino: Dubai

Aerolínea: Emirates

Hora: 19:40

Estado: Cancelado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

