Morena confirma que Saúl Monreal no participará en encuestas para la gobernatura de Zacatecas en 2027

Morena aplicará de manera anticipada su regla interna contra el nepotismo, impidiendo que familiares directos de gobernadores en funciones compitan para sucederlos.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que el senador Saúl Monreal no participará en las encuestas internas del partido para definir la candidatura a la gubernatura de Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027.

La decisión forma parte de la aplicación anticipada de una política interna contra el nepotismo político, que busca evitar que familiares directos de gobernadores en funciones compitan para sucederlos en el cargo.

El anuncio representa un revés para las aspiraciones del legislador, quien había manifestado su intención de contender por el gobierno estatal que actualmente encabeza su hermano, el gobernador David Monreal.

Morena aplicará regla contra el nepotismo desde 2027

De acuerdo con la dirigencia nacional de Morena, el Consejo Nacional del partido decidió implementar desde el proceso electoral de 2027 una política interna para impedir la postulación de familiares directos en cargos consecutivos.

Aunque la reforma constitucional sobre el nepotismo electoral entrará en vigor hasta 2030, Morena optó por adelantar su aplicación como parte de sus lineamientos internos para la selección de candidaturas.

Luisa María Alcalde explicó que la medida se aplicará de forma general y sin excepciones.

Por ello, cualquier familiar directo de un funcionario en funciones quedará fuera de los procesos internos si busca sucederlo en el mismo cargo.

Saúl Monreal quedará fuera del proceso interno del partido

La dirigente de Morena fue clara al señalar que el senador no será incluido en el mecanismo interno que el partido utiliza para definir a sus candidatos, el cual se basa principalmente en encuestas entre militantes y simpatizantes.

Esto significa que su nombre no aparecerá en los sondeos que Morena realizará para elegir a su abanderado o abanderada a la gubernatura de Zacatecas.

La exclusión de Saúl Monreal refleja la aplicación anticipada de la regla interna de Morena para evitar sucesiones familiares en cargos públicos. (Crédito X | @Saul_MonrealA)

Alcalde subrayó que incluso si el legislador solicitara participar únicamente para medir su nivel de respaldo ciudadano, no podría ser considerado dentro del proceso interno.

El senador había solicitado participar en la encuesta

Antes de que se confirmara la decisión definitiva, Saúl Monreal había solicitado públicamente que se le permitiera participar en la encuesta interna del partido.

El legislador sostuvo que su objetivo era demostrar el respaldo ciudadano con el que cuenta y aseguró que estaba dispuesto a aceptar cualquier resultado del ejercicio, incluso si terminaba en el último lugar.

Militantes de Morena respaldan a Saúl Monreal durante asamblea estatal en Zacatecas.

No obstante, la dirigencia nacional reiteró que la regla contra el nepotismo es clara y que no habrá excepciones en este caso.

La influencia política de la familia Monreal en Zacatecas

La controversia también se enmarca en el peso político que la familia Monreal ha tenido en Zacatecas durante las últimas décadas.

Diversos integrantes de este grupo político han ocupado cargos relevantes tanto en el ámbito estatal como federal.

Entre ellos destaca Ricardo Monreal, hermano de Saúl Monreal, quien fue gobernador de Zacatecas en 1998 y actualmente mantiene una fuerte presencia en la política nacional.

Además, el actual gobernador del estado es David Monreal, también hermano del senador.

La exclusión de Saúl Monreal ocurre mientras su hermano, David Monreal, continúa al frente del gobierno estatal. Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro

Esta situación ha generado críticas de distintos sectores que consideran que la familia ha concentrado poder político en la entidad durante años.

Debido a esta influencia política y a la cercanía familiar entre los distintos actores, el caso ha sido señalado como un ejemplo del tipo de prácticas que Morena busca evitar con sus nuevas reglas internas.

Sheinbaum respalda evitar sucesiones familiares en cargos públicos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también ha respaldado públicamente las medidas para impedir la sucesión inmediata entre familiares en cargos públicos.

En diversas ocasiones ha señalado que la ciudadanía no ve con buenos ojos que hermanos, primos u otros familiares directos se sucedan en posiciones de poder dentro del mismo gobierno.

Claudia Sheinbaum respalda la decisión de Morena de impedir que familiares directos de gobernadores sucesivos compitan por el mismo cargo. | YouTube Claudia Sheinbaum

Incluso ha planteado que en el caso del senador, podría esperar a otro proceso electoral para competir por un cargo de ese nivel.

Otros perfiles comienzan a perfilarse rumbo a la gubernatura

Tras la exclusión de Saúl Monreal del proceso interno, dentro de Morena ya comienzan a mencionarse otros nombres que podrían buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas en 2027.

Entre los perfiles que han sido señalados en el escenario político destacan:

Ulises Mejía Haro , diputado federal que ha manifestado su interés en competir por la gubernatura.

José Narro Céspedes , legislador con trayectoria dentro del movimiento.

Verónica Díaz Robles, senadora que figura entre las posibles aspirantes del partido.

La definición de la candidatura aún tomará tiempo, pero el caso de Zacatecas ya se perfila como una prueba importante para Morena, que busca demostrar que aplicará sus propias reglas internas contra el nepotismo político rumbo a los próximos procesos electorales.