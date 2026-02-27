Luisa Alcalde reta a líderes del PAN, PRI y MC a “asolearse para conseguir votos” tras reforma electoral, opositores le responden

e acuerdo con Alcalde, los incrementos al ingreso mínimo han contribuido a mejorar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, retó a que sus homólogos de los partidos Acción Nacional, Jorge Romero; de Revolución Institucional (PRI), Alejandro Moreno; y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), “a asolearse” para buscar el voto ciudadano, ante las criticas de la oposición hacia la reforma electoral.

En conferencia de prensa, la líder morenista acusó a los tres dirigentes opositores de promover una “falsa narrativa” sobre la reforma electoral, para presuntamente continuar designando a sus legisladores plurinominales con base a listas creadas por ellos.

“¿Estás o no estás de acuerdo en que no seas tú, como dirigente, el que determine las listas y que sean los votantes del PAN los que determinen quién entra primero o que sean los mejores perdedores panistas, pero que vayan a, a asolearse, a pedir el voto, a hacer campaña? Retamos a Jorge Romero, a Máynez, a Alito, concretamente que respondan a eso, porque es muy fácil la falsa narrativa”, dijo.

Afirmó que la presentación de la reforma electoral, la cual se prevé que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Congreso de la Unión este lunes, “es una demanda popular”.

Por ello, insistió en que Romero Herrera, Máynez y Moreno Cárdenas “no quieren quedar mal”, por lo cual no aceptan “que quieren seguir siendo ellos los que mantengan el sartén por el mango” y quienes nombren “a sus cuates” como legisladores plurinominales.

“¿Cuál es la forma que utiliza un dirigente para premiar o castigar al que le es leal o no le es leal? Las listas pluris son el premio, pero también son el castigo dentro de los propios partidos. Esa es la verdad", acusó.

“Una más de tus mentiras”: Alejandro Moreno responde a Luisa Alcalde

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente del PRI, respondió públicamente a Alcalde Luján, y afirmó que ha obtenido todos sus cargos de elección popular mediante el voto.

En su cuenta de X, recordó que en el 2000 fue electo síndico del municipio de Campeche y, en 2006, senador de la República. Posteriormente, en 2015, ganó la gubernatura de Campeche y sostuvo que superó por amplio margen a la candidata de Morena en esa elección.

“Te equivocas, esta es una más de tus mentiras @LuisaAlcalde. Fui electo Síndico del municipio de Campeche en el año 2000, gané. Fui electo Senador de la República en 2006, gané. Fui electo Gobernador de Campeche en 2015, donde por cierto gané y barrí en las urnas a tu candidata ese año.

Agregó que en 2019, asumió la presidencia nacional del PRI, elección en la que, según sus palabras, recibió el apoyo de casi dos millones de militantes en las 32 entidades del país”, escribió en la red social.

El dirigente priista comparó su trayectoria con la de Luisa María Alcalde, a quien acusó de haber accedido a sus cargos por designación y no por elecciones directas.

“A diferencia tuya, que has sido impuesta por el cínico, corrupto y narcopresidente Andrés Manuel López Obrador en cada cargo que te han asignado y hasta diputada plurinominal fuiste por Movimiento Ciudadano”, expresó Moreno en su mensaje.

En sus declaraciones, Moreno cuestionó la legitimidad de la presencia política de Alcalde Luján y criticó el desempeño del gobierno federal encabezado por MORENA.

“En tu vida política nunca has estado en una boleta. Estás desesperada porque el país arde por culpa de la ineptitud criminal de MORENA. Tu partido se derrumba entre tanta complicidad con el crimen organizado. ¡Se están cayendo a pedazos, ya perdieron hasta las benditas redes sociales que tanto presumían!”, afirmó el dirigente del PRI.

Alejandro Moreno confirmó su intención de competir nuevamente y anticipó un escenario electoral en 2030: “CLARO QUE VOY A COMPETIR y claro que les vamos a ganar. Ya no serás dirigente de MORENA, pero nos vemos en 2030. México ya está cansado de la bola de narcopolíticos de MORENA que tienen al país sumido en la inseguridad y sin rumbo”.