Exhiben en redes remodelación fallida en estación Taxqueña: critican a Rubalcava por gestión en el Metro de la CDMX

En redes sociales muestran las deficiencias que continúan en el Metro de la CDMX. (x/@damar00155)

Luego de las fuertes lluvias que se han registrado en la Ciudad de México en los últimos días, internautas han exhibido a través de la red social X las condiciones en las que se encuentran instalaciones que se supone han sido remodeladas en el Metro capitalino.

En las publicaciones que circulan se puede ver las instalaciones al interior de la estación Taxqueña de la Línea 2, identificada con el color azul, donde los encharcamientos son notorios, pese a esto, los transeúntes caminan por estos pasillos a los que recientemente se les cambió el azulejo.

Critican obras remodeladas de Taxqueña

“Adrián Rubalcava y Clara Brugada ya pusieron azulejo sobre el mármol en Taxqueña, ya pintaron los puentes de morado, pusieron sus ajolotes pero se les olviden las goteras, así quedó después de las lluvias y no me vengan conque es lluvia atípica!”, escribió el usuario de X, @damar00155.

Entre los comentarios que generó esta publicación:

“ Esas obras presupuestalmente caras , que son claramente fugas de recursos públicos. Al no tener órganos autónomos qué supervisen, es una impunidad descomunal”.

“Publican las fotos de las “mejoras” y con eso justifican tanto gasto Pero la realidad siempre la vive y sufre el pueblo bueno”.

“Quedó bonita la redecoración, esas caídas de agua le dan un toque sofisticado”.

En redes sociales muestran las deficiencias que continúan en el Metro de la CDMX. (x/@damar00155)

Mientras que otro usuario compartió imágenes de escaleras que están en pésimas condiciones en la estación Zapotitlán en la Línea 12, a lo que el Metro de la CDMX, contestó:

“Se comparte información con el área correspondiente para verificar situación. Agradecemos tu reporte”.

Metro de la CDMX reordena comercio

El 23 de abril, a través de las redes sociales del Metro de la CDMX se dio a conocer que tras instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se establecerán acuerdos “para reordenar el comercio y mejorar los espacios y traslados en beneficio de las y los usuarios”.

Reordenan el comercio en el Metro de la CDMX. (x/@damar00155)

Los internautas reaccionaron la decisión de los funcionarios:

“El problema no es el comercio, son las instalaciones, cuando cambiaron las vías, cuando fumigaron los trenes y limpieza profunda, cuando capacitaron al personal y lo vigilan, el comercio solo se gana la vida ”.

“Pues faltan que quiten a los que están en los pasillos y escaleras para ingresar a los torniquetes, hay mucho en Línea B, ya hasta dejan sus lonas colgadas y se hacen de la vista gorda”.

“El director y las jefa de gobierno pretenden hacer creer a los usuarios del metro que con su propaganda en redes sociales se soluciona el grave problema de deterioro y obsolescencia que sufre este transporte a causa de la corrupción de la Cuarta Transformación”.