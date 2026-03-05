Momentos incómodos en la SCJN: suena música y gritos desde el celular de la ministra Loretta Ortiz

En el Pleno de la Suprema Corte, el celular de la ministra Loretta Ortiz interrumpió su intervención y volvió a ponerla en el centro de la polémica.

La sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vivió este miércoles un episodio inusual cuando el teléfono celular de la ministra Loretta Ortiz Ahlf comenzó a emitir gritos y música en plena intervención, generando desconcierto entre los integrantes del máximo tribunal del país.

Momento incómodo en la SCJN: celular interrumpe intervención de Loretta Ortiz

El incidente ocurrió mientras la ministra hacía uso de la palabra desde su lugar en el salón de sesiones.

De forma repentina, su dispositivo comenzó a reproducir sonidos extraños que se intensificaron al acercarse al micrófono.

Las miradas se dirigieron hacia ella mientras intentaba apagar el teléfono sin éxito.

Posteriormente, lo entregó al ministro sentado a su derecha, Giovanni Figueroa Mejía, quien también intentó silenciarlo.

Finalmente, personal de apoyo intervino para retirar el aparato y restablecer el orden.

La sesión continuó sin comentarios públicos sobre lo sucedido.

La escena quedó registrada en la transmisión oficial y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Segunda interrupción sonora en el Pleno de la Corte

No es la primera vez que un sonido inesperado rompe la solemnidad del Pleno.

El 25 de octubre pasado, durante una sesión solemne, en lugar del Himno Nacional se escuchó brevemente la canción “Qué precio tiene el cielo” del cantante Marc Anthony, lo que provocó risas entre los asistentes.

Aquella ceremonia correspondía al informe de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto.

Loretta Ortiz en el centro de polémicas recientes

El episodio ocurre en un contexto en el que la ministra ha estado bajo escrutinio público por diversos temas.

En abril de 2025 se dio a conocer que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) inició una revisión preliminar tras recibir una solicitud para investigar presuntos vínculos de la ministra y su yerno en un caso relacionado con desvíos millonarios en el Infonavit.

Las acusaciones señalan posible tráfico de influencias en litigios de alto perfil.

Además, Ortiz fue cuestionada por presuntamente anticipar su postura en un asunto relacionado con el empresario Rafael Zaga Tawil, implicado en un fraude multimillonario.

Viajes, salario y debate sobre austeridad judicial

La ministra también generó debate tras defender públicamente su viaje en clase ejecutiva a Costa Rica para participar en actividades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En redes sociales afirmó estar “muy feliz” de asistir al evento internacional.

En otro frente, expresó inconformidad por la reducción de su salario tras ajustarse al límite constitucional que impide que los ministros ganen más que la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que la disminución fue “injusta” debido a la responsabilidad del cargo.

Otros momentos incómodos recientes en la SCJN

La Corte ha enfrentado diversas controversias tras su renovación:

Compra de camionetas blindadas de lujo pese al discurso de austeridad.

Reportes sobre gastos elevados en ceremonias institucionales.

Señalamientos por tensiones internas y rezago en proyectos de sentencia.

Debate técnico en casos de alto perfil como el del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca .

Auditorías que detectaron más de 1,800 bienes no localizados.

Estos episodios han alimentado el debate público sobre el funcionamiento y la imagen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en medio del proceso de renovación judicial y la discusión de la reforma impulsada por el nuevo gobierno.

Aunque el incidente del celular no pasó de un momento anecdótico, volvió a colocar a la ministra Loretta Ortiz en el centro de la conversación pública en un periodo particularmente sensible para el Poder Judicial mexicano.