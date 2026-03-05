Fallece Pedro Friedeberg, referente mexicano del surrealismo

Pedro Friedeberg muere este jueves 5 de marzo. (Galería Pedro Friedeberg)

Reportan la muerte del artista surrealista Pedro Friedeberg, en su residencia en San Miguel de Allende, Guanajuato, a los 90 años de edad. La familia informó con profundo pesar su fallecimiento este jueves por la mañana a través de un comunicado en redes sociales.

Detallaron que el reconocido maestro murió rodeado de sus seres queridos, en un ambiente de amor y en paz. Asimismo, expresaron su profundo agradecimiento por haber compartido tiempo con él durante toda su vida.

Por otro lado, su familia destacó que la obra y el espíritu creativo de Friedeberg dejan un legado inmenso dentro de ámbito cultural, especialmente en el mundo del arte. Subrayaron la importancia de su trayectoria artística, así como la admiración que generó en vida.

Ante la noticia, agradecieron las muestras de afecto y solidaridad recibidas por parte de amigos, colegas y seguidores del artista. También solicitaron respeto y privacidad en estos momentos difíciles, pidiendo comprensión a quienes desean acompañarlos en su duelo.

Comunicado sobre la muerte de Pedro Friedeberg en redes sociales. (@pedrofriedeberg)

Pedro Friedeberg, figura del surrealismo mexicano

Pedro Friedeberg fue un maestro de las artes y el diseño cuya obra ha sido definida mediante categorías como surrealista, neobarroca o kitsch. Estos términos ayudan a catalogar una parte de su trabajo, pero resultan insuficientes para abarcar la totalidad de una producción artística tan abundante, irreverente y ecléctica como la suya.

Sus creaciones suelen describirse con múltiples adjetivos, principalmente como: eruditas, esotéricas, dibujísticas, psicodélicas y oníricas, entre muchos otros. Con estas palabras se ha buscado aproximarse a los universos que el artista mexicano construyó, donde se encuentran tanto la magia del inconsciente y el ocultismo como el estudio profundo de la literatura y la Historia del Arte.

Cada una de sus obras invita al espectador a explorar dimensiones alternas donde el pensamiento racional y lo fantástico se dan la mano, creando una experiencia única y profundamente simbólica.

Desde la emblemática mano-silla hasta el mobiliario anti-funcional, pasando por la obra gráfica y la técnica mixta que él mismo formuló, Friedeberg ha sabido expandir sus posibilidades creativas. Su trayectoria dentro del arte rompe con el molde tradicional de lo que se espera de un artista, priorizando siempre su identidad y su ingenio.

El legado construido por el exponente mexicano se distingue por desafiar los límites de los géneros y estilos, y por ser una invitación constante a la imaginación y la libertad creativa, dejando en alto el nombre del país en el ámbito artístico y cultural.