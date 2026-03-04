México

Reforma electoral de Sheinbaum llega a la Cámara de Diputados, PAN reitera rechazo y Morena prevé desencuentro con aliados

La presidenta entregó la iniciativa esta tarde, cinco días después de que la presentó en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados la Reforma Electoral, con la cual propone modificar diversos lineamientos y procesos en dicha materia, que van desde una disminución en el presupuesto hasta la eliminación de los senadores plurinominales.

La iniciativa llegó al recinto esta tarde, cinco días después de que la presidenta presentó la propuesta en el Palacio Nacional.

Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), reiteró que los legisladores panistas no respaldará la iniciativa, a menos de que la reforma garantice elecciones libres, “piso parejo” y sanciones por recibir dinero del crimen organizado.

“No vamos a acompañar la #ReformaElectoral si Morena sigue permitiendo que el dinero del crimen organizado participe en las elecciones. No respaldamos una reforma que no garantiza elecciones libres ni piso parejo para todos. Nuestra prioridad es clara: defender la democracia y a las familias mexicanas”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena y de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, recalcó que su partido apoyará la iniciativa.

Sin embargo, consideró que la evaluación de la reforma electoral “será un reto para todos”, principalmente para él, ante la posibilidad de que se genere un desencuentro con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, aliados de la 4T.

“Intentar construir una solución siempre te resulta más difícil, pero yo voy a respetarlos, no voy a descalificarlos por que después de este ejercicio que se puede dar como un desencuentro transitorio, un desencuentro temporal, tenemos que volver a buscar dentro de la coalición mantenernos unidos”, puntualizó en entrevista con medios de comunicación.

Mencionó que buscará llegar a un acuerdo con los partidos aliados; no obstante, respetará lo que decidan, aunque reafirmó que esto solo será temporal pues buscará reestablecer la unidad rumbo a las elecciones del 2027.

¿Qué dice la reforma electoral?

La reforma electoral 2026 propone modificar el régimen constitucional electoral mexicano para reflejar directamente la voluntad popular a través del voto.

Se plantea que la Cámara de Diputados continúe con 500 integrantes: 300 electos por distrito y 200 bajo representación proporcional, de los cuales 97 serán asignados a quienes obtengan los mejores resultados sin ganar, 95 por votación directa por circunscripción y partido, eligiendo equitativamente hombres y mujeres, y 8 para mexicanos residentes en el extranjero.

Mientras que la Cámara de Senadores se compondrá de 96 escaños: 64 por mayoría relativa y 32 por primera minoría.

La iniciativa busca reducir el costo de las elecciones en un 25%, incluyendo recursos destinados al INE, partidos, OPLES y tribunales electorales, así como disminuir sueldos y bonos de altos mandos, y evitar duplicidad de funciones en órganos electorales.

Se prevé una reducción de regidurías municipales, ajustando el número máximo a 15 según población.

El Instituto Nacional Electoral tendrá acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y candidatos, prohibiéndose aportaciones en efectivo y promoviendo el uso de tecnología para fiscalización.

El voto para mexicanos en el extranjero será facilitado, y los tiempos de radio y televisión en periodos electorales se reducirán a 35 minutos diarios. Los cómputos distritales iniciarán tras la jornada electoral, eliminando los PREP.

La democracia participativa se extenderá a estados y municipios, incluyendo voto electrónico. Se prohíbe el nepotismo en cargos públicos y la reelección consecutiva en todos los cargos a partir de 2030.

