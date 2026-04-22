Vivienda para el Bienestar Edomex: estos municipios deben agilizar trámites de 36 mil hogares

Vivienda para el Bienestar en el Edomex busca agilizar los trámites de 36 mil solicitudes (Jorge Contreras/Infobae México)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), fortaleció la coordinación con autoridades municipales y federales para avanzar en el programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que busca ampliar el acceso a vivienda digna para familias de bajos ingresos.

Durante una reunión de trabajo encabezada por el titular de la Sedui, Carlos Maza Lara, y la coordinadora regional de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Tania Libertad Argumedo Chávez, se revisaron los avances en la construcción de 36 mil viviendas a cargo de la Conavi, como parte de la meta total de 100 mil casas proyectadas en la entidad.

El encuentro reunió a presidentes municipales y representantes de 11 municipios mexiquenses, con el objetivo de agilizar trámites, destrabar procesos administrativos y garantizar que los proyectos habitacionales avancen conforme a lo previsto. Esta estrategia forma parte de un esfuerzo integral para impulsar el bienestar social y promover un desarrollo territorial ordenado.

Carlos Maza destacó que este programa no solo busca atender el rezago habitacional, sino también detonar la economía local. Subrayó que la construcción de vivienda generará empleos directos e indirectos, además de incentivar la compra de materiales de construcción, lo que beneficiará a proveedores y comercios en distintas regiones del estado.

“El impacto será significativo para los municipios, ya que también permitirá fortalecer sus ingresos mediante la recaudación local, al tiempo que se garantiza el acceso a viviendas adecuadas y con servicios básicos para miles de familias”, afirmó el funcionario estatal.

Municipios que deben acelerar trámites

Vivienda para el Bienestar 2026 avances (Gob. Edomex)

Por su parte, Argumedo Chávez reiteró el respaldo del gobierno de México para que el Estado de México cumpla con la meta asignada, la más alta a nivel nacional en materia de vivienda social.

Indicó que el programa está dirigido principalmente a personas con ingresos menores a dos salarios mínimos y que no cuentan con seguridad social, uno de los sectores más vulnerables en el país.

En la reunión participaron alcaldes de municipios clave como Axapusco, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Naucalpan, Tecámac, Teoloyucan y Zacualpan, quienes manifestaron su disposición para colaborar en la implementación del programa. Asimismo, representantes de Almoloya de Juárez, Calimaya, San Felipe del Progreso y Tultitlán se sumaron a los trabajos de coordinación interinstitucional, por lo cual deberán acelerar los trámites para entregar las 36 mil viviendas de esta etapa.

De manera paralela, la Sedui mantiene una estrecha colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), organismo que tiene asignada la construcción de 60 mil viviendas dentro del mismo programa. Además, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) participará con 4 mil viviendas adicionales destinadas a trabajadores del Estado.

Este esquema de colaboración entre los tres órdenes de gobierno busca garantizar que los proyectos habitacionales cumplan con criterios de calidad, ubicación estratégica y acceso a servicios, evitando la expansión desordenada de las zonas urbanas.

El programa Vivienda para el Bienestar se perfila como una de las principales apuestas del Gobierno federal para reducir la desigualdad social y mejorar las condiciones de vida de miles de familias mexiquenses, al tiempo que impulsa el desarrollo económico regional.

Con estos avances, el Estado de México se posiciona como una de las entidades clave en la política nacional de vivienda, al concentrar el mayor número de acciones en beneficio de la población que más lo necesita.