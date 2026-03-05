Jorge Ramírez Marín, senador del PVEM, descarta fractura con la 4T por reforma electoral

Ramírez Marín califica la reforma electoral como “sui generis” y asegura que la coalición Morena-PT-PVEM se mantiene unida pese a las diferencias sobre plurinominales. (Foto: Cuartoscuro)

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín calificó como “sui generis” la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y evitó anticipar escenarios sobre un eventual “plan B” en caso de que no se alcancen los votos necesarios para su aprobación.

En un encuentro con medios, el legislador sostuvo que el grupo parlamentario se mantiene “compacto, positivo y optimista”, y subrayó que ahora corresponde entrar de lleno al proceso legislativo.

Respecto al sentido del voto, fue enfático: “El voto siempre es libre”.

Añadió que, aunque puede haber deliberación interna, no existe una postura anticipada que obligue a votar en bloque, como tampoco ha ocurrido en otras iniciativas.

Ramírez Marín consideró que la discusión no implica una fractura en la coalición conformada por Morena, PT y PVEM, al señalar que una cosa son las alianzas electorales y otra la vida interna de los partidos, ámbito que —dijo— esta propuesta toca de manera significativa.

Morena prioriza unidad con PT y PVEM pese a diferencias

Desde la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que la aprobación de la reforma no será sencilla, ante la postura anticipada de aliados que han expresado reservas, particularmente en lo relativo a la eliminación de plurinominales.

Ramírez Marín y Monreal coinciden en que mantener la unidad de la coalición Morena-PT-PVEM es prioritario pese a diferencias sobre la reforma electoral. Crédito: X/@RicardoMonrealA

No obstante, subrayó que mantener la unidad de la coalición es prioritario, incluso si el Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidieran no acompañar la iniciativa.

Afirmó que respetará las posiciones divergentes y buscará construir acuerdos, aunque admitió que las condiciones actuales son complejas.

Monreal sostuvo que Morena respaldará la propuesta presidencial y agotará el proceso legislativo formal. “No vamos a congelar nada. Vamos a votarlo y concluir el trámite”, afirmó.

Cámara de Diputados recibe iniciativa y activa proceso legislativo

La iniciativa fue recibida formalmente en la Cámara de Diputados por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien informó que el proyecto será turnado a comisiones para su análisis y posterior discusión en el pleno.

Kenia López Rabadán aseguró que en San Lázaro siguen esperando la reforma electoral. (Crédito: Cámara de Diputados)

La propuesta plantea modificar 11 artículos constitucionales con el objetivo de reducir el gasto electoral mediante ajustes al financiamiento del INE, partidos políticos, organismos públicos locales electorales (OPLEs) y tribunales electorales, además de eliminar las listas plurinominales y reforzar los mecanismos de fiscalización.

El documento fue enviado tras ajustes a la versión final, luego de que se detectaran disposiciones no relacionadas directamente con materia electoral.

Plurinominales y vida interna de partidos, ejes del debate

Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales, aspecto que ha generado reservas entre los aliados de Morena.

Ramírez Marín indicó que esta iniciativa es distinta a los compromisos de plataforma firmados en campaña, pues incide directamente en la organización interna de los partidos.

La eliminación de plurinominales es uno de los puntos más controvertidos de la reforma electoral y genera reservas entre los aliados de Morena.

En ese contexto, las dirigencias han reconocido que el debate será intenso, ya que toca equilibrios políticos y estructuras partidistas consolidadas.

Reforma electoral y panorama rumbo a 2027

Monreal advirtió que la discusión ocurre en un momento político clave, con miras a las elecciones intermedias de 2027, que —anticipó— implicarán mayores retos para el bloque oficialista.

Consideró que la presidenta actúa en congruencia con un compromiso de campaña al enviar la reforma, aunque el Legislativo tendrá la última palabra.

La reforma electoral propone modificar 11 artículos de la Constitución, reducir el gasto electoral y eliminar las listas plurinominales. (Presidencia)

Puntos clave de la iniciativa de reforma electoral:

Modificación de 11 artículos de la Constitución

Reducción de recursos al sistema electoral y partidos políticos

Eliminación de listas plurinominales

Ajustes en la fiscalización del gasto electoral

Inicio inmediato del análisis en comisiones legislativas

Con el arranque formal del proceso en San Lázaro, la reforma electoral abre una nueva etapa de negociación política en la mayoría legislativa, donde el desafío no sólo será alcanzar votos suficientes, sino preservar la cohesión de la coalición gobernante.