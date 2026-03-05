CURP biométrica: el registro telefónico hará que tu celular deje de funcionar si no cumples con este requisito

(Archivo)

La suspensión de líneas móviles en México podría tener efectos inmediatos sobre servicios digitales de uso cotidiano.

Si la línea telefónica deja de estar activa por falta de registro con la CURP, el acceso a aplicaciones como WhatsApp se vería comprometido, especialmente en situaciones donde sea necesario validar el número o reinstalar la aplicación.

Fecha límite para registrar el celular y quiénes deben hacerlo

El plazo oficial para registrar los números celulares en el padrón nacional vence el 30 de junio de 2026.

Esta obligación recae sobre todos los usuarios, sin importar si cuentan con un plan de prepago o pospago, utilizan SIM física o eSIM, ni la compañía telefónica que elijan.

La iniciativa desató polémica, pues en menos de 24 horas de inicio del registro, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre la potencial exposición masiva de datos personales.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió que las líneas sin registro perderán acceso a servicios como llamadas, mensajes SMS y datos móviles, aunque podrán comunicarse con números de emergencia.

Consecuencias para usuarios de WhatsApp

La popularidad de WhatsApp en México ha hecho que muchos dependan del servicio para actividades personales, laborales y comerciales.

Aunque la aplicación requiere internet más que llamadas tradicionales, necesita una línea activa para validar el número mediante SMS o llamada.

Si la línea se desactiva por no cumplir el registro, el usuario podría mantener la sesión solo de forma temporal, siempre que tenga conexión WiFi y la cuenta siga activa en el dispositivo.

En caso de que la línea se suspenda y posteriormente se reasigne a otra persona, la cuenta de WhatsApp vinculada a ese número podría quedar expuesta.

Esto ocurre porque el perfil de WhatsApp está asociado directamente al número telefónico, lo que incrementa el riesgo de pérdida de control sobre la cuenta si el registro no se realiza a tiempo.

Para quienes se preguntan qué ocurrirá con su WhatsApp si no registran su línea antes de la fecha límite, la respuesta es que, una vez inhabilitada la línea, la aplicación podría dejar de funcionar correctamente.

El usuario perdería la posibilidad de validar su cuenta o recuperarla tras reinstalaciones o cambios de dispositivo, ya que no podría recibir el código de verificación ni utilizar datos móviles fuera de una red WiFi.

El registro de la línea debe realizarse antes del 29 de junio de 2026 para evitar la suspensión del servicio. (Anayeli Tapia/Infobae)

Proceso de registro y alternativas disponibles

El registro no tiene costo y se puede efectuar de dos maneras: en línea a través del portal oficial del proveedor de telefonía móvil, o de manera presencial en módulos de atención autorizados. Para ambos casos se solicita la CURP certificada y una identificación oficial vigente. Las personas morales deben presentar también el RFC y la constancia de situación fiscal vigente.

Según datos de la CRT, hasta marzo de 2026 ya se han sumado cerca de 8,5 millones de números al padrón nacional. El trámite implica ingresar el número celular, recibir y confirmar un código de verificación, y proporcionar los datos personales y de identificación requeridos.

Impacto sobre negocios y vida digital

El incumplimiento de este registro no solo afecta la comunicación tradicional, sino que puede paralizar herramientas digitales clave.

En México, millones de pequeños negocios y trabajadores independientes dependen de WhatsApp para ventas, atención a clientes y coordinación diaria. Perder el acceso por una línea inhabilitada podría traducirse en interrupciones comerciales y problemas en la gestión de actividades cotidianas.

La CRT reiteró que, tras el 30 de junio de 2026, las líneas sin registro estarán sujetas a suspensión total del servicio.