Con XBox y redes sociales: ex reo relata su encuentro con Fofo Márquez en el penal de Barrientos

Un testimonio en TikTok revela detalles inéditos sobre la vida de Fofo Márquez en el penal de Barrientos (Infobae México | Jovani Pérez)

Un testimonio difundido a través de la red social TikTok ha revelado detalles inéditos sobre la vida del influencer “Fofo” Márquez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, más conocido como penal de Barrientos.

Esta información aporta nueva luz sobre las condiciones y el trato que habría recibido el creador de contenido tras ser sentenciado a 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, una condena dictada en enero de 2025 y confirmada en mayo del mismo año.

Un expresidiario describe privilegios inusuales durante la estancia de Fofo Márquez

El relato corresponde a “El rey del fardo”, un exrecluso que hoy paga arresto domiciliario, que convivió en el mismo penal cuando Márquez ingresó al área de población del reclusorio, tras la sentencia judicial. Según explicó este testigo, la llegada del influencer fue notoria entre los internos debido a circunstancias poco habituales.

El influencer Fofo Márquez recibió una condena de 17 años y seis meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa (IG, mr.fofomqz)

El exreo narró que observó a Márquez caminar en la zona conocida como “Las Marraneras”, portando un control de Xbox y varios objetos personales. La presencia de una consola de videojuegos en el penal sorprendió a los internos, pues la portación de dispositivos electrónicos está severamente restringida.

En palabras del testigo: “La neta, estaba en Las Marraneras. La primera vez que lo vi, iba caminando sobre el kilómetro y ese morro salió con su control de Xbox y con la cháchara, y nos quedamos de: ‘¿Qué pedo? ¿Quién era o por qué tan panqueado?’. Ya después me dijeron que era el Fofo”, según narró en el video publicado en TikTok.

Exrecluso relata que Fofo Márquez tuvo acceso a una consola de Xbox y objetos personales dentro del penal (Foto: YouTube)

Acusaciones de actividad en redes sociales y respuesta de las autoridades del penal

Otro de los datos divulgados por el exinterno fue que Márquez habría logrado publicar contenido en redes sociales desde dentro del penal, lo que generó preocupación entre el resto de los reclusos y las autoridades penitenciarias. El testimonio señala que, tras detectarse esta anomalía, los responsables del recinto decidieron intervenir.

El testigo detalló: “Y luego empezó a subir contenido a las redes y cosas que no debía, y lo sacaron de ahí. Lo subieron a vivir a las íntimas, resguardado, sin que nadie lo viera, sin que nadie le hablara. Y este… así fue como lo conocí”.

De acuerdo con el exrecluso, aunque nunca tuvo trato directo con Márquez, su relato corresponde únicamente a lo que observó y escuchó durante el periodo en que compartieron estancia en el penal.

El ahora tiktoker asegura que Fofo poseía un Xbox

El caso judicial y la situación actual del influencer

La condena contra Fofo Márquez se remonta a un incidente ocurrido en febrero de 2024, cuando el influencer fue arrestado tras agredir físicamente a una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial. La denuncia presentada por la víctima inició una investigación que reunió pruebas periciales y grabaciones de cámaras de seguridad. Estos elementos permitieron a las autoridades sustentar la acusación por feminicidio en grado de tentativa.

El proceso concluyó con una sentencia a 17 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa, la reparación del daño a la víctima y la realización de un tratamiento psicológico con perspectiva de género, según lo informado por Infobae. Los recursos legales presentados por la defensa de Márquez fueron desestimados en el proceso de apelación correspondiente a mayo de 2025.

Actualmente, Márquez sigue cumpliendo su condena en el penal de Barrientos, donde permanece bajo custodia y, de acuerdo con el testimonio viralizado, pudo gozar inicialmente de privilegios no habituales en la población penitenciaria.