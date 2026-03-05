CFE anuncia corte de luz por más de cinco horas: estas serán las zonas afectadas

Los medidores digitales sustituyen a los mecánicos en la mayoría de los hogares, permitiendo lecturas más exactas y un mejor control del consumo energético. Crédito: CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre cortes de luz programados que superarán las cinco horas este jueves 5 de marzo de 2026 en distintas zonas del país. La suspensión temporal del suministro eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica, por lo que algunas colonias permanecerán varias horas sin energía.

De acuerdo con reportes difundidos por autoridades y medios locales, los estados afectados por el corte de luz serán principalmente Jalisco e Hidalgo, donde brigadas de la CFE realizarán maniobras técnicas para fortalecer la red eléctrica y evitar fallas futuras en el servicio.

En algunos puntos del país, el suministro podría suspenderse entre seis y siete horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente con el uso de electrodomésticos y la conservación de alimentos.

Estados y zonas donde habrá cortes de luz

Según la información difundida por la CFE y autoridades locales, los apagones programados se concentrarán en las siguientes entidades:

Jalisco

En este estado se realizarán trabajos de mantenimiento en municipios del área metropolitana de Guadalajara, lo que provocará interrupciones temporales del servicio eléctrico en varias colonias durante el día. Estas labores buscan mejorar la infraestructura y garantizar mayor estabilidad en el suministro de energía.

Hidalgo

En Pachuca, varias colonias se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio eléctrico mientras cuadrillas técnicas realizan labores en la red. Entre las zonas mencionadas se encuentran:

Plutarco Elías Calles

Parque de Poblamiento Segunda Sección

Piracantos

En esta ciudad, el corte de luz está previsto de las 10:00 a las 16:00 horas, por lo que los habitantes podrían permanecer alrededor de seis horas sin electricidad.

¿Por qué CFE suspenderá el servicio eléctrico?

La CFE explicó que estos cortes de luz son programados, por lo que no se trata de fallas imprevistas. Las interrupciones se realizan para:

Dar mantenimiento preventivo a la red eléctrica.

Modernizar infraestructura y equipos.

Realizar reparaciones derivadas de condiciones climáticas recientes.

Estas acciones buscan mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y reducir el riesgo de apagones mayores en el futuro.

Ante estas suspensiones temporales, la CFE recomienda a los usuarios desconectar aparatos electrónicos sensibles, planificar el uso de energía y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre el restablecimiento del servicio.