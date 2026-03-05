México

CFE anuncia corte de luz por más de cinco horas: estas serán las zonas afectadas

En algunos puntos del país, el suministro podría suspenderse hasta siete horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones

Guardar
Los medidores digitales sustituyen a
Los medidores digitales sustituyen a los mecánicos en la mayoría de los hogares, permitiendo lecturas más exactas y un mejor control del consumo energético. Crédito: CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre cortes de luz programados que superarán las cinco horas este jueves 5 de marzo de 2026 en distintas zonas del país. La suspensión temporal del suministro eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica, por lo que algunas colonias permanecerán varias horas sin energía.

De acuerdo con reportes difundidos por autoridades y medios locales, los estados afectados por el corte de luz serán principalmente Jalisco e Hidalgo, donde brigadas de la CFE realizarán maniobras técnicas para fortalecer la red eléctrica y evitar fallas futuras en el servicio.

En algunos puntos del país, el suministro podría suspenderse entre seis y siete horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente con el uso de electrodomésticos y la conservación de alimentos.

Estados y zonas donde habrá cortes de luz

Según la información difundida por la CFE y autoridades locales, los apagones programados se concentrarán en las siguientes entidades:

Jalisco

En este estado se realizarán trabajos de mantenimiento en municipios del área metropolitana de Guadalajara, lo que provocará interrupciones temporales del servicio eléctrico en varias colonias durante el día. Estas labores buscan mejorar la infraestructura y garantizar mayor estabilidad en el suministro de energía.

Hidalgo

En Pachuca, varias colonias se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio eléctrico mientras cuadrillas técnicas realizan labores en la red. Entre las zonas mencionadas se encuentran:

  • Plutarco Elías Calles
  • Parque de Poblamiento Segunda Sección
  • Piracantos

En esta ciudad, el corte de luz está previsto de las 10:00 a las 16:00 horas, por lo que los habitantes podrían permanecer alrededor de seis horas sin electricidad.

¿Por qué CFE suspenderá el servicio eléctrico?

La CFE explicó que estos cortes de luz son programados, por lo que no se trata de fallas imprevistas. Las interrupciones se realizan para:

  • Dar mantenimiento preventivo a la red eléctrica.
  • Modernizar infraestructura y equipos.
  • Realizar reparaciones derivadas de condiciones climáticas recientes.

Estas acciones buscan mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y reducir el riesgo de apagones mayores en el futuro.

Ante estas suspensiones temporales, la CFE recomienda a los usuarios desconectar aparatos electrónicos sensibles, planificar el uso de energía y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre el restablecimiento del servicio.

Temas Relacionados

CFECorte de luzApagónmexico-noticias

Más Noticias

Secretaría de las Mujeres advierte que la gordofobia es violencia y limita derechos de las mexicanas

La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a no participar en burlas ni emitir comentarios sobre cuerpos ajenos

Secretaría de las Mujeres advierte

Huelga en Monte de Piedad lleva cinco meses y deja a miles sin sus pertenencias: qué hacer para recuperar tus objetos empeñados

Miles de usuarios no han podido recuperar los artículos que dejaron en garantía, aunque existen vías legales para intentar obtener su devolución

Huelga en Monte de Piedad

Andrea Legarreta aclara quiénes sí estarán en el supuesto reencuentro de Timbiriche

La conductora reveló detalles sobre la participación de algunos integrantes del grupo en un evento musical previo al Mundial 2026

Andrea Legarreta aclara quiénes sí

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 5 de marzo: cierre vial en avenida Tlalpan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Identificaron a otros dos mineros de Vizsla Silver secuestrados en Concordia, Sinaloa

Aún se desconoce el paradero de tres de los diez trabajadores de la compañía que fueron secuestrados enSinaloa

Identificaron a otros dos mineros
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identificaron a otros dos mineros

Identificaron a otros dos mineros de Vizsla Silver secuestrados en Concordia, Sinaloa

Asesinato de El Mencho fue personal para Harfuch, asegura Reuters

EEUU deja afuera a México de acuerdo que busca eliminar a organizaciones narcoterroristas en Latinoamérica

Quién es Régulo “N”, líder de una célula del Cártel de Sinaloa que fue detenido por la Marina

CNDH exhibe a la Fiscalía de Jalisco por omisiones en Rancho Izaguirre: perdieron y alteraron evidencia

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta aclara quiénes sí

Andrea Legarreta aclara quiénes sí estarán en el supuesto reencuentro de Timbiriche

Belinda reaparece con un meme tras la noticia del romance entre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson

Arcángel anuncia nueva fecha en CDMX: día, preventa y sede

¿Quieres abrir un concierto de Amandititita? Gobierno de CDMX lanza convocatoria para artistas emergentes

¿Son hermanas? Esta es la relación entre Saskia Niño de Rivera y Sofía Niño de Rivera

DEPORTES

Checo Pérez comparte mensaje en

Checo Pérez comparte mensaje en redes sociales de la F1 previo a su debut en Australia

‘Loco’ Abreu respalda a Gilberto Mora para que pueda llegar al Mundial 2026: “No se le está presionando”

Tottenham vs Crystal Palace: dónde y cuándo ver en México el partido de la Premier League

Liga MX: así va la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 9

Charlyn Corral llama a que se regule el salario mínimo en jugadores de futbol