México

Cae empleado de Pemex con arma, mariguana y metanfetamina en Hidalgo: es padre del líder huachicolero “El Chelelo”

Las detenciones fueron resultado de un cateo en el Fraccionamiento Explanada Sur de Pachuca

Las personas capturadas (PGJEH)
Las personas capturadas (PGJEH)

Las autoridades de Hidalgo informaron sobre la detención de cinco personas, entre ellas un empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien es identificado como padre de un supuesto líder huachicolero de la entidad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detalló que el cateo que derivó en las detenciones fue realizado durante la madrugada del 3 de marzo en en el Fraccionamiento Explanada Sur, de Pachuca de Soto,

Fueron capturadas personas identificadas como M. L. M. E., E. D. R. M., R. Y. R. M., A. G. E., y R. E. R. G., este último un empleado de Pemex y quien según reportes periodísticos sería el padre de R. E. R. M., este último un sujeto apodado El Chelelo.

En las acciones recientes los uniformado cateroan un domicilio como parte de las investigaciones por actividades de narcomenudeo. Lo anterior derivó en el aseguramiento de un arma de fuego larga, cartuchos, presunta mariguana y una sustancia con las características del cristal (metanfetamina).

La captura de las cinco
La captura de las cinco persona fue resultado de unc ateo en Pachuca (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las personas detenidas quedaron a disposición de esta representación social, autoridad que solicitará fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia inicial en la que les será formulada imputación ante un juez de control, con la finalidad de definir su situación legal”, destaca el reporte de los hechos.

Identificado como padre de “El Chelelo”

Por su parte, registros de medios locales señalan que el sujeto que es empleado de Pemex también es el padre de El Chelelo, este último capturado en por lo menos dos ocasiones (en 2023 y 2025) como lo documentó Infobae México.

En la primera detención El Chelelo fue señalado como un generador de violencia en Tula de Allende, además de líder de la banda delictiva Los Solas.

(SSP Hidalgo)
(SSP Hidalgo)

Cabe destacar que en dicha ocasión la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo el hombre fue señalado por su presunta responsabilidad en la muerte de un líder del grupo delictivo denominado Los Cotorros, hechos registrados 2 de noviembre de 2023 en el Ejido de Bomintzha.

El Chelelo fue asegurado junto con 52 dosis de droga sintética, un arma de fuego calibre .38., así como un cargador y ocho cartuchos para arma corta.

La recaptura de “El Chelelo”

Mientras que en 2025 la PGJEH arresto en Atitalaquia a seis sujetos que mantenían privado de su libertad a un hombre, este último rescatado con vida.

El 6 de noviembre del año pasado fue informado el resultado de un operativo en un inmueble de la calle Francisco I. Madero, en la localidad El Dendhó, sitio en el que fueron incautadas armas largas, chalecos balísticos, vehículos (uno de ellos con blindaje), droga y artículos presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

