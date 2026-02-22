México

Enfrentamiento entre agentes ministeriales y civiles armados deja tres agresores abatidos y dos detenidos

Las autoridades realizaban investigaciones tras el hallazgo de restos humanos

Foto: PGJEH
Foto: PGJEH

Una agresión armada en contra de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo se registró la tarde de este sábado 21 de febrero.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Llano del municipio de Tula de Allende, cuando los agentes realizaban investigaciones sobre los recientes hallazgos de restos humanos en la región.

Al encontrarse en la Segunda Sección de dicha colonia, los elementos fueron agredidos a disparos por integrantes de una célula delictiva.

La Procuraduría del Estado informó que los hechos derivaron en un enfrentamiento armado que se extendió a un inmueble en el que los agresores se atrincheraron y que, tras varios minutos, dejó un saldó de tres abatidos y dos detenidos.

Además, un elemento de la AIC resultó herido por impacto de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento se reporta estable.

Aseguraron cartuchos y chalecos balísticos

Objetos decomisados. Foto: PGJEH
Objetos decomisados. Foto: PGJEH

Las autoridades informaron que durante el operativo se logró el aseguramiento de armas largas, chalecos balísticos, cargadores y cartuchos útiles.

Tras el enfrentamiento, elementos de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la zona para mantener la seguridad.

Hallazgo de restos humanos en Tula de Hidalgo

La madrugada de este sábado se reportó el hallazgo de restos humanos en la localidad de Xochitlán de las Flores, en el municipio de Tula de Hidalgo, marcando el segundo hallazgo de este tipo en la región durante la misma semana.

Fuerzas de seguridad localizaron la cabeza dentro de una hielera cerca de las 5:45 horas, cuando recibieron una alerta sobre la presencia de una hielera sospechosa abandonada en la calle Orquídeas.

Al inspeccionarla, las autoridades constataron que dentro de la hielera se encontraba la cabeza de un hombre, por lo que acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Foto ilustrativa del hallazgo de
Foto ilustrativa del hallazgo de una hielera (Infobae)

Durante la misma semana, en la colonia Barrio Alto de Tula de Hidalgo, se notificó el hallazgo de una cubeta abandonada en la calle Galeana que contenía otra cabeza humana y un mensaje de amenaza.

Las investigaciones en ambos hechos permanecen abiertas y las autoridades trabajan en el análisis de los elementos encontrados en las escenas.

En paralelo, la violencia dejó otras víctimas en las últimas horas: en el municipio de Atotonilco de Tula, cuatro personas fueron localizadas sin vida, dos de ellas dentro de un taller mecánico tras un ataque armado, y otros dos cuerpos aparecieron cerca de la presa El Tejocotal en Acaxochitlán.

Según los primeros indicios, podrían haber sido asesinados en Puebla y posteriormente trasladados a Hidalgo.

Hasta ahora, no se han reportado detenciones vinculadas a los hechos y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo mantiene abiertas varias líneas de investigación.

Enfrentamiento armadoTula de HidalgoHidalgoRestos humanosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

