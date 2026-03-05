México

Alejandro Fernández responde si le gustaría colaborar con Cazzu pese a polémica con Christian Nodal

Una declaración del intérprete de “Me dediqué a perderte” hizo vibrar las redes tras mostrarse abierto a unir su voz con la argentina

El video de Cazzu bailando
El video de Cazzu bailando una canción de Alejandro Fernández provoca un boom en redes sociales y despierta rumores de colaboración musical. (RS / Europa Press)

Alejandro Fernández encendió las redes sociales al declarar que no descarta unir su voz a Cazzu, quien anteriormente se volvió tendencia al ser grabada mientras disfrutaba de la música del cantante mexicano.

A través de la cuenta de Nino Catton, productor argentino, se dio a conocer el momento exacto en que la expareja de Nodal baila al ritmo de “Te quiero, te quiero”.

Cazzu apareció en historias de Instagram disfrutando de las canciones de Alejandro Fernandez "El Potrillo" Crédito: Instagram: Nino Cotton

Alejandro Fernández confiesa si le gustaría trabajar con Cazzu

El video de la intérprete argentina adquirió visibilidad rápidamente en Internet y desató que algunos usuarios pidieran una colaboración.

“Sería fabuloso, los dos merecen cantar juntos”, “Ella sí sabe quiénes son los reyes del regional mexicano” y “El gran Alejandro Fernández, qué buen gusto, juntos serían éxito”, son algunos de los comentarios que colocaron en la publicación.

Aunque la probabilidad de una canción juntos parecía haber quedado en el aire, declaraciones recientes de “El Potrillo” volvieron a generar euforia entre sus fans.

“No he platicado con ella ni se ha acercado nadie de su equipo, pero encantado, yo estoy abierto para cualquier cosa”, dijo Fernández en un encuentro con la prensa.

Alejandro Fernández expresa su interés
Alejandro Fernández expresa su interés en trabajar con Cazzu y se muestra abierto a cualquier proyecto conjunto en la música regional mexicana. (Instagram)

Reacción a la posible colaboración de Alejandro Fernández y Cazzu

Pese a que el intérprete de “Me dediqué a perderte” no aseguró que la colaboración se concrete próximamente, sus palabras emocionaron a los internautas, quienes además de resaltar el talento de sus voces revivieron la polémica que existe con Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“Ni nodal, ni los Aguilar se compararon jamás al gran Alejandro Fernández", “Jamás un Aguilar le llegará a los talones a los Fernández” y “Súmenle que Alejandro no soporta a los Aguilar”, son algunas de las reacciones que se pueden leer en TikTok.

Cabe recordar que en los últimos días el nombre de la argentina ha estado en el centro de la polémica por sus recientes declaraciones sobre el sonorense y su paternidad, palabras de las que aseguró no se arrepiente.

Comentarios en TikTok comparan a
Comentarios en TikTok comparan a Alejandro Fernández con Christian Nodal y los Aguilar, avivando la polémica sobre la música regional mexicana. (Captura de pantalla/Instagram: Nodal)

Así responde Cazzu a las críticas

Pese a la emoción que ha generado la posible colaboración entre Cazzu y Alejandro Fernández, la intérprete de “Con otra” también se ha vuelto tendencia por su reciente reacción a las críticas.

En una reciente entrevista para el programa El Gordo y La Flaca dejó claro que los comentarios negativos no le afectan y siempre los ha respetado.

“Soy muy orgullosa del público que no esté de acuerdo conmigo. Yo no quiero que todo el mundo me ame. A veces la gente no está de acuerdo con tu discurso, con tu forma, con tu música, con lo que piensas, con lo que crees, y eso está bien”, confesó para Tanya Charry.

Asimismo, dijo estar agradecida de los efectos que tuvo en su carrera su relación con Christian Nodal, pues le ha permitido tener mayor alcance con mujeres de diferentes edades.

