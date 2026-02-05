México

Cazzu sorprende al interpretar canciones de Alejandro Fernández y fans piden colaboración

La artista argentina encendió internet al mostrarse disfrutando de la música regional mexicana

El video viral muestra a Cazzu cantando y bailando un tema de Alejandro Fernández en redes sociales. (RS / Europa Press)
Cazzu volvió a generar reacciones en redes sociales luego de que se viralizara una historia de Instagram en la que aparece cantando y bailando uno de los sencillos de Alejandro Fernández.

A través de la cuenta de Nino Catton, productor argentino, se difundió el breve clip en el que la intérprete de “Con otra” y “Balada Malvada” parece disfrutar de la música regional mexicana.

Cazzu apareció en historias de Instagram disfrutando de las canciones de Alejandro Fernandez "El Potrillo" Crédito: Instagram: Nino Cotton

Cazzu disfruta al ritmo de “Te quiero, te quiero”

Pese a que el video duró pocos segundos y se borró después de algunas horas, internautas y creadores de contenido lo difundieron en diversas redes sociales, donde se comenzó a pedir una colaboración entre los artistas.

En el material visual se observa a la argentina interpretar y bailar el sencillo “Te quiero, te quiero” de Alejandro Fernández. Mientras que en otro clip también se deja ver emocionada mientras se escucha de fondo “Procuro olvidarte”.

Los gestos y la naturalidad con la que parece disfrutar la música fue interpretada por algunos como un claro interés por colaborar con el cantante mexicano, incluso algunos mencionaron que, además de conocer ese tipo de música, parece ser fan.

Cazzu interpreta 'Te quiero, te quiero' y 'Procuro olvidarte', generando rumores de posible colaboración musical. (Capturas de pantalla)

Reacción en redes sociales y comparaciones con Ángela Aguilar

Ante la viralización del material, diversos usuarios y seguidores de la expareja de Christian Nodal se hicieron presentes en varias publicaciones.

Mientras algunos resaltaron la naturalidad con la que Cazzu parece interpretar esos temas, otros mencionaron a Ángela Aguilar, pues también es considerada una de las principales referentes del regional mexicano.

“Sería fabuloso los dos merecen cantar juntos“, ”Ella sí sabe quiénes si son los reyes del regional mexicano", “El gran Alejandro Fernández, qué buen gusto, juntos serían éxito”, “Cazzu tendrá colaboración con Alejandro Fernández”, “Cuando una mujer es feliz se nota, les juro que se nota” y “Ya sabemos que hará Ángela”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok.

La difusión de los clips por parte del productor argentino Nino Catton impulsó el interés por una colaboración con Alejandro Fernández.

La reciente polémica entre Cazzu y Ángela Aguilar

Después de que se creía que las polémicas entre Cazzu y Ángela Aguilar había quedado en el pasado, los usuarios reaviviaron la supuesta rivalidad tras un detalle observado en Treads.

De acuerdo con una internauta, la integrante de la dinastía Aguilar seguía a la trapera argentina en dicha red social. El video en el que se exhibe la acción de la cantante se viralizó rápidamente, tanto que fue acusada de “obsesión”.

Sin embargo, tan solo unos días después, se dio a conocer que la intérprete de regional mexicano la había dejado de seguir, pues ya no aparecía en su lista de seguidos.

Tras ser exhibida en redes, Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads. (TikTok)

La acción desató teorías de todo tipo, mientras algunos mencionaron que se trataba de una cuenta “falsa” o “inactiva”, otros mencionaron que el contenido ha estado sincronizado con su cuenta de Instagram.

Procesan a extranjero detenido en

Hacienda presume que México fue

Localizan 10 narcocampamentos, municiones y

Camión de basura se impacta
Localizan 10 narcocampamentos, municiones y

Laura Flores afirma que ruptura

Critican a la Secretaría de

