Cazzu sorprende al interpretar canciones de Alejandro Fernández y fans piden colaboración

A través de la cuenta de Nino Catton, productor argentino, se difundió el breve clip en el que la intérprete de “Con otra” y “Balada Malvada” parece disfrutar de la música regional mexicana.
Cazzu disfruta al ritmo de “Te quiero, te quiero”
Pese a que el video duró pocos segundos y se borró después de algunas horas, internautas y creadores de contenido lo difundieron en diversas redes sociales, donde se comenzó a pedir una colaboración entre los artistas.
En el material visual se observa a la argentina interpretar y bailar el sencillo “Te quiero, te quiero” de Alejandro Fernández. Mientras que en otro clip también se deja ver emocionada mientras se escucha de fondo “Procuro olvidarte”.
Los gestos y la naturalidad con la que parece disfrutar la música fue interpretada por algunos como un claro interés por colaborar con el cantante mexicano, incluso algunos mencionaron que, además de conocer ese tipo de música, parece ser fan.
Reacción en redes sociales y comparaciones con Ángela Aguilar
Ante la viralización del material, diversos usuarios y seguidores de la expareja de Christian Nodal se hicieron presentes en varias publicaciones.
Mientras algunos resaltaron la naturalidad con la que Cazzu parece interpretar esos temas, otros mencionaron a Ángela Aguilar, pues también es considerada una de las principales referentes del regional mexicano.
“Sería fabuloso los dos merecen cantar juntos“, ”Ella sí sabe quiénes si son los reyes del regional mexicano", “El gran Alejandro Fernández, qué buen gusto, juntos serían éxito”, “Cazzu tendrá colaboración con Alejandro Fernández”, “Cuando una mujer es feliz se nota, les juro que se nota” y “Ya sabemos que hará Ángela”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok.
La reciente polémica entre Cazzu y Ángela Aguilar
Después de que se creía que las polémicas entre Cazzu y Ángela Aguilar había quedado en el pasado, los usuarios reaviviaron la supuesta rivalidad tras un detalle observado en Treads.
De acuerdo con una internauta, la integrante de la dinastía Aguilar seguía a la trapera argentina en dicha red social. El video en el que se exhibe la acción de la cantante se viralizó rápidamente, tanto que fue acusada de “obsesión”.
Sin embargo, tan solo unos días después, se dio a conocer que la intérprete de regional mexicano la había dejado de seguir, pues ya no aparecía en su lista de seguidos.
La acción desató teorías de todo tipo, mientras algunos mencionaron que se trataba de una cuenta “falsa” o “inactiva”, otros mencionaron que el contenido ha estado sincronizado con su cuenta de Instagram.