De no ser herido el agresor de Teotihuacán habría matado a más personas dijo Harfuch: elementos de la GN no serán procesados

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, Omar García Harfuch, explicó que la rápida actuación de las autoridades y la neutralización del agresor, hizo que no hubiera más muertos Foto: Captura e pantalla conferencia de prensa mañanera

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, Omar García Harfuch fue contundente al señalar que si las fuerzas de seguridad no hubieran disparado a las piernas del agresor Julio César Jasso Ramírez en la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica en Teotithuacán, habrían más víctimas mortales.

El ataque armado en la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán deja un saldo mortal este lunes de una mujer canadiense más el agresor sin vida.

El agresor fue herido por la Guardia Nacional para salvar a los rehenes

El incidente ocurre cuando un sujeto identificado como Julio César N abre fuego en el sitio arqueológico, acción que Harfuch califica como un “hecho inédito y lamentable en un sitio de esta relevancia en nuestro país”. Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Teotihuacán localizan y neutralizan al atacante en cuestión de minutos, tras herirlo en una pierna. Según Harfuch, esta intervención “impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas”.

El momento en que el atacante de Teotihuacán, identificado como Julio César Jasso Ramírez amenaza a rehenes, posteriormente que mató a una canadiense e hirió a 13 personas o.

El funcionario subraya que el agresor, al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, “se quitó la vida”. La actuación rápida de los cuerpos de seguridad resulta fundamental para frenar lo que, de acuerdo con la autoridad, habría podido dejar un número mayor de víctimas en uno de los recintos arqueológicos más visitados del país.

Refuerzan seguridad nacional en sitios turísticos y arqueológicos

A partir del ataque, Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, ordena el “inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas del país y en los principales destinos turísticos”. La estrategia se basa en la elevación de la presencia y el patrullaje de la Guardia Nacional, así como en una coordinación ampliada con autoridades locales.

Autoridades mexicanas trabajan en la escena donde un hombre mató a tiros a una mujer canadiense e hirió a varias personas antes de suicidarse, según el Gabinete de Seguridad de México, de acuerdo con información preliminar, en las pirámides de Teotihuacan, un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de la Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026. REUTERS/Luis Cortes

Posteriormente se aceleró el despliegue de la Guardia Nacional y la revisión inmediata de la seguridad en sitios turísticos de México, de acuerdo con declaraciones de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal. La respuesta oficial incluye nuevas medidas de vigilancia física y digital en las principales zonas arqueológicas y turísticas del país.

Harfuch detalla que este reforzamiento incluye la revisión de controles de acceso, sistemas de vigilancia más robustos y el aumento del patrullaje tanto físico como cibernético, tarea que estará a cargo de elementos de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia. El objetivo es identificar y prevenir cualquier tipo de amenaza dirigida a estos espacios.

Desde el primer momento, las autoridades activan los protocolos de atención a víctimas y mantienen acompañamiento institucional por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura. Harfuch expresa que las familias y las personas afectadas cuentan con la solidaridad y respaldo de la administración federal.

Un hombre de aproximadamente 30 años realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de una mujer muerta y varios turistas heridos. La víctima mortal era de origen canadiense. El agresor se suicido tras verse acorralado por los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional. En la zona del tiroteo se aseguro un arma, cartuchos y un cuchillo. FOTO: ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

Coordinación y reacción inmediata de autoridades federales y locales

El ataque obliga a una intervención coordinada entre fuerzas federales y estatales. La Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México participan en la investigación y atención, lo que, según el titular de seguridad federal, resulta “fundamental desde el primer momento”.

Las autoridades destacan que la rapidez, eficacia y coordinación entre las corporaciones permite controlar la situación en un tiempo mínimo, previniendo más daños y asegurando la integridad de los visitantes.

La Secretaría de Seguridad mantiene la postura de actuar “con inteligencia y plena coordinación para proteger a la ciudadanía y a quienes visitan nuestro país”, en palabras de Harfuch. El despliegue ampliado de vigilancia y controles inicia este mismo lunes y se mantendrá como parte de una estrategia permanente en todo el territorio nacional.

Se amplían revisiones y patrullaje cibernético tras el ataque

Las acciones inmediatas ordenadas por la Presidencia incluyen el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia en zonas de valor patrimonial y la ampliación del patrullaje cibernético. El Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional trabajarán de forma conjunta para anticipar y responder a amenazas que puedan surgir en cualquier sitio relevante para el turismo y la cultura del país.

El atacante subió a los niveles superiores de la Pirámide de la Luna y discutió con varios turistas antes de disparar. (REUTERS/Barack)

Harfuch insiste en que la respuesta del Estado a lo sucedido en Teotihuacán será “contundente” y que la prioridad es salvaguardar tanto a los ciudadanos como a turistas nacionales y extranjeros.

- El atacante es neutralizado por la Guardia Nacional en minutos; al verse rodeado, se quita la vida.

- La presidenta Claudia Sheinbaum ordena fortalecer inmediatamente la seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos.

- Se incrementan controles de acceso, vigilancia física y cibernética con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional.