¿Por qué no había seguridad en Teotihuacán? Sheinbaum refuerza vigilancia en zonas arqueológicas tras tiroteo: desde rayos X hasta vigilancia en redes sociales

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció medidas para reforzar la seguridad en las zonas arqueológicas del país. (Gobierno de México)

Luego de los trágicos hechos ocurridos en Teotihuacán, Estado de México, donde un sujeto disparó a turistas para después quitarse la vida, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció medidas para reforzar la seguridad en las zonas arqueológicas del país.

Durante conferencia de prensa matutina, la mandatario y su equipo de seguridad presentaron el reporte de los hechos ocurridos el lunes 20 de abril en Teotihuacán, y explicaron de qué manera se evitará que un hecho así vuelva a repetirse.

¿Teotihuacán contaba con vigilancia y seguridad?

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que si bien había vigilancia en las zonas, es importante destacar que nunca se había presentado ningún hecho de esta magnitud.

La pregunta sería cómo es que alguien pudo ingresar con un arma, cuestionó la mandataria. La respuesta es sencilla: “Nunca ha habido arcos de seguridad en las zonas arqueológicas porque nunca se había presentado ninguna situación así antes”, explicó.

No obstante, después de este lamentable hecho, su gobierno reiteró que es necesario reforzar todo tipo de vigilancia, no solo en Teotihuacán sino en todas las zonas.

“Evidentemente, ahora que se presentó esta situación, tiene que haber más seguridad”, enfatizó Sheinbaum quien garantizó que ya se está efectuando un plan de protección.

¿Cuáles son las medidas con las que se va a vigilar?

Ante los lamentables hechos, la mandataria dio a conocer tres acciones puntuales que su gobierno plantea emprender como medidas de seguridad.

Como acción inmediata, instruyó al titular de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera a reforzar la presencia de los elementos.

“Hay que fortalecer la seguridad en estos sitios aunque hay que reconocer que es la primera vez que sucede algo así”, puntualizó la jefa del Ejecutivo.

Explicó que también se instalarán eventualmente arcos de rayos X en la entrada de las zonas arqueológicas, sin embargo, la Guarida Nacional estudiará la manera de instalarse.

“Lleva su tiempo poner arcos de rayos X”, explicó. No obstante, puntualizó que pidió que la GN fortalezca su presencia en todos los sitios arqueológicos del país. Ya hay presencia pero debe haber mayor seguridad, detalló la mandataria.

Mayor vigilancia en redes sociales es también una de las propuestas de la mandataria. Esto debido a que el perfil del sujeto que llevó a acabo este atentado