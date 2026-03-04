México

PRI acusa al gobierno de Morelos y a Morena de incompetencia por feminicidio de Kimberly Ramos Beltrán, pide justicia en el caso

El Partido Revolucionario Institucional acusó al gobierno de Morelos y a Morena de ineptitud e incompetencia para garantizar la seguridad ciudadana

Guardar
La joven se encontraba desaparecida
La joven se encontraba desaparecida desde el pasado 20 de febrero. Crédito: FGE Morelos

El pasado lunes 2 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien había sido reportada como desaparecida desde el 20 de febrero.

Por estos hechos, las autoridades informaron que Jared Alejandro “N”, también estudiante de la UAEM, fue detenido y permanece bajo prisión preventiva. Se le imputa su presunta participación en la desaparición de la joven. Las investigaciones continúan abiertas.

Comunidad universitaria exige justicia

El caso generó manifestaciones en la comunidad universitaria y un reclamo social más amplio por justicia y mayor seguridad en el estado. Ante este contexto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumó a la exigencia ciudadana para que el feminicidio de la estudiante “se esclarezca” mediante una “investigación a fondo y castigo ejemplar a los responsables”.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, el tricolor sostuvo que lo ocurrido “no es un hecho aislado, es consecuencia de un gobierno estatal inepto e incompetente que ha sido incapaz de garantizar la seguridad del pueblo”.

Crédito: x(@PRI_Nacional)
Crédito: x(@PRI_Nacional)

Asimismo, el partido señaló que en Morelos existe una crisis de seguridad que, afirmó, “ya no se puede ocultar”. De acuerdo con el PRI, la gobernadora Margarita González Saravia y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “han fallado en su responsabilidad más básica, proteger la vida de las y los morelenses”.

“Morelos merece justicia, merece un gobierno que esté a la altura, no autoridades incompetentes que abandonan a su gente”, expresó la organización política.

Respuesta del gobierno estatal

Por su parte, Margarita González Saravia manifestó su solidaridad con la familia de Kimberly y aseguró que en Morelos “no hay lugar para la impunidad”. Indicó que solicitó a la Fiscalía que el caso se investigue con rigor técnico y jurídico, con el objetivo de “integrar una carpeta sólida que garantice justicia”.

La mandataria pidió que las
La mandataria pidió que las y los mexicanos tuvieran una repatriación digna. (X/@margarita_gs)

Entre las acciones anunciadas por el gobierno estatal, se encuentra un trabajo conjunto con la UAEM para la creación de un Plan Integral de Seguridad. Desde su cuenta oficial en ‘X’, la mandataria afirmó que continuará trabajando con sensibilidad y “apego a la ley”, y aseguró que su administración “está del lado de las mujeres”.

Temas Relacionados

PRIKimberly Ramos BeltránFeminicidioKimberly JoselineEdomexPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Recomendaciones para asistir a la marcha 8M: tips para ir sola o acompañada

Los colectivos emitieron una serie de recomendaciones de seguridad para antes, durante y después de la marcha

Recomendaciones para asistir a la

Quiénes son el Grupo Cobra: sicarios presuntamente contratados por empresarios para atacar al narco

En un video los sujetos aseguraron estar cansados de extorsiones, secuestros y asesinatos, y manifestaron su disposición a tomar la justicia por mano propia si las autoridades no actúan

Quiénes son el Grupo Cobra:

Día Mundial contra la Obesidad: estos son los retos de salud pública en México

Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos

Día Mundial contra la Obesidad:

Semarnat busca proteger al oso negro americano, firma convenio con empresa en Nuevo León

Esta especie emblemática del norte del país se ha visto afectada por la expansión urbana y cambio climático que enfrenta su hábitat natural

Semarnat busca proteger al oso

Fans de Shakira reaccionan en redes sociales contra Shakibecca tras confusión en el Zócalo

La imitadora generó polémica entre asistentes y usuarios de redes por su aparición caracterizada durante el histórico concierto de la cantante colombiana en CDMX

Fans de Shakira reaccionan en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son el Grupo Cobra:

Quiénes son el Grupo Cobra: sicarios presuntamente contratados por empresarios para atacar al narco

Qué grupos delictivos operan en Pénjamo tras ataque a policías en el que uno murió y dos fueron gravemente heridos

Detienen a más de 40 personas que se hacian pasar como elementos de la Fiscalía del Edomex

“El Mencho”, líder del CJNG, fue espiado por dron estadounidense que ayudó a su captura, reporta NYT

Hombre armado con cuchillo se atrincheró en tienda departamental de CDMX, decía ser perseguido por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Fans de Shakira reaccionan en

Fans de Shakira reaccionan en redes sociales contra Shakibecca tras confusión en el Zócalo

Lupita Jones, la improbable eliminada de La Casa de los Famosos, arremete en vivo contra la producción: “Me sentí humillada”

¿Televisa utilizó IA para el intro de su nueva telenovela? Esto desató el debate en redes

Cuándo serán los conciertos del reencuentro de Timbiriche en CDMX

Sale el Sol arremete contra Ángela Aguilar por buscar atención en el escándalo de Nodal y Cazzu

DEPORTES

Mohamed da buenas noticias sobre

Mohamed da buenas noticias sobre el estado de salud de Alexis Vega: “Vamos a ver si tiene minutos en cancha”

Sugar Núñez sorprende y pone a Canelo Álvarez en este lugar entre los mejores boxeadores mexicanos

Cuál será el lineup de México para el Clásico Mundial de Beisbol, estos jugadores se perfilan como titulares

Agustín Palavecino podría perderse el juego de Cruz Azul contra Pumas de la jornada 11

Auxiliar técnico del América dirigirá a Brasil Sub-20 y Selección Preolímpica