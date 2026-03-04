PRI acusa al gobierno de Morelos y a Morena de incompetencia por feminicidio de Kimberly Ramos Beltrán, pide justicia en el caso

La joven se encontraba desaparecida desde el pasado 20 de febrero. Crédito: FGE Morelos

El pasado lunes 2 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien había sido reportada como desaparecida desde el 20 de febrero.

Por estos hechos, las autoridades informaron que Jared Alejandro “N”, también estudiante de la UAEM, fue detenido y permanece bajo prisión preventiva. Se le imputa su presunta participación en la desaparición de la joven. Las investigaciones continúan abiertas.

Comunidad universitaria exige justicia

El caso generó manifestaciones en la comunidad universitaria y un reclamo social más amplio por justicia y mayor seguridad en el estado. Ante este contexto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumó a la exigencia ciudadana para que el feminicidio de la estudiante “se esclarezca” mediante una “investigación a fondo y castigo ejemplar a los responsables”.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, el tricolor sostuvo que lo ocurrido “no es un hecho aislado, es consecuencia de un gobierno estatal inepto e incompetente que ha sido incapaz de garantizar la seguridad del pueblo”.

Crédito: x(@PRI_Nacional)

Asimismo, el partido señaló que en Morelos existe una crisis de seguridad que, afirmó, “ya no se puede ocultar”. De acuerdo con el PRI, la gobernadora Margarita González Saravia y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “han fallado en su responsabilidad más básica, proteger la vida de las y los morelenses”.

“Morelos merece justicia, merece un gobierno que esté a la altura, no autoridades incompetentes que abandonan a su gente”, expresó la organización política.

Respuesta del gobierno estatal

Por su parte, Margarita González Saravia manifestó su solidaridad con la familia de Kimberly y aseguró que en Morelos “no hay lugar para la impunidad”. Indicó que solicitó a la Fiscalía que el caso se investigue con rigor técnico y jurídico, con el objetivo de “integrar una carpeta sólida que garantice justicia”.

La mandataria pidió que las y los mexicanos tuvieran una repatriación digna. (X/@margarita_gs)

Entre las acciones anunciadas por el gobierno estatal, se encuentra un trabajo conjunto con la UAEM para la creación de un Plan Integral de Seguridad. Desde su cuenta oficial en ‘X’, la mandataria afirmó que continuará trabajando con sensibilidad y “apego a la ley”, y aseguró que su administración “está del lado de las mujeres”.