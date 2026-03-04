Quién es ‘El Beto’, recluso que aseguraron había sido hallado sin vida en su celda tras hablar de Carmen Salinas (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La difusión de rumores sobre la supuesta muerte de ‘El Beto’, recluso que recientemente habló del presunto vínculo de Carmen Salinas con rituales satánicos, generó confusión en redes sociales y reactivó el debate sobre la veracidad de los testimonios en espacios digitales.

La conductora del podcast “Penitencia”, Saskia Niño de Rivera, desmintió la versión y confirmó que el interno continúa con vida en el penal donde cumple una condena de más de siete décadas.

Orígenes y condena de ‘El Beto’

La figura de ‘El Beto’ cobró notoriedad a partir de su participación en el podcast “Penitencia”, plataforma dirigida por Saskia Niño de Rivera y dedicada a historias de personas privadas de la libertad en México.

Según narró en ese espacio, el recluso, actualmente de 36 años, enfrenta una sentencia de 72 años de prisión por el secuestro de la hija de un delegado de la Ciudad de México. El propio testimonio incluye una admisión de responsabilidad no solo por este delito, sino por otros crímenes graves cometidos a lo largo de su vida.

‘El Beto’ relató que su infancia estuvo marcada por el abandono y la violencia. Según su versión, fue dejado en un orfanato de Tlalpan por su madre biológica cuando era recién nacido.

Orígenes y condena de ‘El Beto’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Permaneció en esta institución hasta los cinco años, momento en el que fue adoptado por una pareja. Allí, el escenario doméstico se tornó hostil y peligroso: el menor fue víctima de abuso sexual y físico por parte de su padre adoptivo y presenció agresiones contra su madre adoptiva, lo que lo llevó a huir del hogar.

Infancia en la calle y vinculación con el crimen

Después de escapar, ‘El Beto’ vivió varios años en las coladeras de Ciudad de México, un entorno que, de acuerdo con su testimonio en “Penitencia”, lo llevó a ser reclutado por redes criminales. En el podcast, el recluso detalló que estas organizaciones lo emplearon para perpetrar secuestros, asesinatos y actos de tortura. “Me convirtieron en un arma humana”, afirmó durante la entrevista.

Uno de los aspectos más controversiales de su relato fue la mención de supuestos trabajos para personalidades influyentes del ámbito político y artístico, a quienes, según declaró, entregaba menores de edad para ser utilizados en rituales calificados como “satánicos”. Los nombres de estas figuras, según dijo, fueron censurados en la edición final del episodio.

La mención a Carmen Salinas y el impacto viral

El episodio de “Penitencia” donde ‘El Beto’ hizo referencia directa a la actriz Carmen Salinas atrajo la atención masiva del público. El recluso señaló que la actriz adquiría niños para, supuestamente, utilizarlos en rituales. “Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”, expresó en la grabación. Tras la viralización del contenido, la parte relacionada con Salinas fue retirada y el episodio editado se volvió a publicar.

La mención a Carmen Salinas y el impacto viral (Foto: Televisa)

La familia de Carmen Salinas, fallecida en 2021, y diversas figuras del espectáculo rechazaron de manera categórica los señalamientos. Hasta el momento, no existe investigación formal ni evidencia que respalde las acusaciones difundidas en el podcast.

Rumores sobre la supuesta muerte de ‘El beto’ y desmentido oficial

En días recientes, publicaciones en redes sociales aseguraron que ‘El Beto’ había sido encontrado sin vida en su celda. Los mensajes, carentes de fuentes oficiales y verificación, alimentaron la especulación y el interés morboso en torno al caso. Frente a las versiones, Saskia Niño de Rivera optó por emitir una aclaración pública a través de su cuenta de Instagram.

“Ayer estuvimos platicando con Beto ahí en el penal, está muy contento, le han estado compartiendo todos los mensajes, los comentarios que le han puesto, está muy agradecido, conmovido con todos los actos de amor”, indicó la activista. Además, mencionó que se prepara una campaña de ayuda en favor del interno, con total transparencia y documentación accesible al público.

(RS)

Datos clave sobre ‘El Beto’

Nombre: No se ha divulgado su identidad civil, se identifica como “Beto”.

Edad: 36 años.

Sentencia: 72 años de prisión por secuestro.

Infancia: Abandonado en un orfanato, víctima de abuso y violencia en su hogar adoptivo.

Trayectoria criminal: Admitió haber participado en secuestros, asesinatos, torturas y otros delitos.

Viralidad: Sus declaraciones en el podcast “Penitencia” lo convirtieron en un fenómeno digital.

Estado actual: Permanece con vida en prisión, según confirmó Saskia Niño de Rivera.