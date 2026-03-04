Sigue la disputa por la reforma electoral: Reginaldo Sandoval se burla de Arturo Zaldívar y asegura que “no tiene calidad moral”

Reginaldo Sandoval se lanzó en contra de Zaldívar por la reforma electoral que sigue generando división entre Morena, PT y PVEM. (Crédito: Cámara de Diputados)

Las diferencias entre Morena y los partidos aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), siguen siendo evidentes ante la espera del dictamen de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa, el diputado y coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, no desaprovecho y descalificó al exministro Arturo Zaldívar, luego de que éste asegurara que los dos partidos aliados no están de acuerdo con lo propuesto por Sheinbaum debido a que les duele la perdida de “control y dinero”.

“Zaldívar no ha sido ni regidor... No tiene calidad moral”, sentenció el coordinador petista, pues el ministro en retiro generó molestia al interior de la alianza al asegurar que las “cúpulas de los partidos” se sienten afectadas por el tema de plurinominales y la disminución de recursos.

PT sigue sin coincidir con Sheinbaum

Sandoval advirtió que su partido no puede reflexionar sobre una reforma inexistente, ya que el documento no ha llegado a ninguna de las cámaras del Congreso de la Unión, calificó como un “tema profundo” la propuesta que la presidenta busca impulsar, por lo que su partido deberá “cuidar la ruta de la pluralidad, la ruta de la democracia”.

Confirmó que pese a las distintas posturas que se han emitido, su partido sigue manteniendo una línea de unidad junto a Morena: “Este es un tema también de aritmética y se necesitan las dos terceras partes”.

Reginaldo Sandoval aseguró que el exministro Arturo Zaldívar no tiene la calidad moral para descalificarlos. (Cuartoscuro/@ReginaldoSF_PT)

No correrán riesgos ante propuesta presidencial

Durante el encuentro con medios este 3 de marzo, el coordinador petista no ahondó más en el tema de plurinominales, pero destacó que su partido persistirá en el tema de “de la democracia, la pluralidad, la inclusión”, comentó que de incluir lo publicado en el decálogo de la presidenta “se vuelven innecesarios los partidos políticos”.

Entre los señalamientos del legislador también resaltó que los petistas no quieren respaldar al oficialismo ni darle un mayor poder, “es el riesgo de irnos a un tema de partido de Estado”,

Monreal pide cordura ante descalificación de Zaldívar

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, destacó que tanto el PT como el PVEM han mostrado lealtad en la mayoría de las decisiones junto a su partido e instó al ministro en retiro Arturo Zaldívar a evitar críticas hacia los partidos aliados.

Llamó a que el debate sobre la reforma electoral se base en razones y argumentos, y exhortó a mantener la moderación y evitar las ofensas. Además, subrayó que la descalificación no contribuye a la construcción de consensos: “Reconozco públicamente la lealtad del PT y el Verde que han tenido en un 90 por ciento de actos y de iniciativas que la presidenta ha enviado a esta Cámara”.