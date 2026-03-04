México

Influencer Dross asegura el CJNG lo buscó para pedirle “un favor” que quería El Mencho

El creador de contenido recibió una fuerte cantidad de dinero, pero lo rechazó

Dross reveló mensajes que recibió
Dross reveló mensajes que recibió por parte del CJNG (X/eldiariodedross) (Infobae)

El creador de contenido Dross reveló que en septiembre de 2023 recibió un correo firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pidiéndole enviar una felicitación de cumpleaños a Laisha Oseguera González, hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

“En septiembre del año 2023 recibí un email de un grupo en Jalisco. Afirmaban ser suscriptores y fans de mi canal, cosa no rara ya que en México está la mayor parte de mi audiencia. Pero el mensaje se tornó extraño, decían ser integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación y querían un detalle para su jefe, el hoy fallecido Mencho, en forma de saludo“, contó Dross.

A esta solicitud le siguió el ingreso de una importante suma de dinero en su cuenta de PayPal, que Dross rechazó, según relató en sus redes, después de tomar capturas como prueba del incidente.

Las declaraciones de Dross

La caída de El Mencho
La caída de El Mencho no fue ajena para Dross (Foto: Twitter: @eldiariodedross)

La petición especificaba que el saludo debía mencionar el nombre completo y sobrenombre de Laisha, además de incluir saludos para su padre, asegurando que ella no tenía participación en las actividades ilegales del líder del CJNG. El influencer únicamente tomó en serio el asunto tras recibir el depósito no solicitado.

“Querían sorprenderla con un ‘Feliz cumpleaños’ con su sobrenombre, nombre completo y saludos a su papá (...) Días después me llegó un giro cuantioso vía PayPal, venía con el mensaje: ´Vamos, Dross, solo un saludo’. En ese momento comprendí que era serio. Nadie ajeno ofrecería esa clase de dinero por adelantado”.

Y agregó: “No volvieron a contactarme y no hubo amenazas ni nada. Quedó como una anécdota que se suma a las tantas que he tenido como creador de contenido.”

¿Quién es Laisha Oseguera González?

Laisha Michelle Oseguera González, hija
Laisha Michelle Oseguera González, hija del líder del CJNG, habría reaparecido en el funeral de “El Mencho”. (Infobae)

La figura de Laisha Michelle Oseguera González cobró notoriedad tras supuestamente ser vista durante el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido el 1 de marzo de 2026 en Guadalajara, bajo fuerte resguardo y fuerte despliegue de fuerzas federales mexicanas.

Laisha Michelle Oseguera González es la hija menor de Nemesio y Rosalinda González Valencia, conocida como “La Jefa”.

Su nombre se mantuvo fuera del foco público hasta 2021, cuando, junto a su madre y una prima, envió una carta a un tribunal de Estados Unidos pidiendo clemencia para Jessica Oseguera González, su hermana, encarcelada por lavado de dinero.

En ese documento, se describió como una estudiante universitaria de Administración de Empresas y Emprendimiento.

La presencia de Laisha Michelle en investigaciones oficiales comenzó a intensificarse a partir de noviembre de 2021. Autoridades mexicanas la relacionaron con el secuestro de dos marinos en Zapopan, Jalisco, incidente ocurrido tras la detención de su madre.

Según la información, tanto Laisha Michelle como su pareja, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa (“El Guacho”), estuvieron implicados en el evento, aunque ambos lograron evitar la detención en ese momento. Días después del secuestro, los marinos fueron localizados con vida en Puerto Vallarta.

