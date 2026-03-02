Detenciones, narconómina y la causa de muerte de “El Mencho”: el balance a una semana de la caída del líder del CJNG

Foto: Departamento de Estado de EEUU

A una semana del operativo militar en Tapalpa, Jalisco, que puso fin a la vida de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el liderazgo y las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han sido golpeados desde distintos frentes.

Detenciones clave, revelaciones sobre la estructura financiera, la confirmación de muertes de mandos y un funeral bajo máximo resguardo militar han marcado una de las semanas más intensas para la organización criminal, considerada actualmente la más poderosa de México y el mundo.

Golpe a la cúpula operativa y muertes clave

Más de 60 hechos violentos en distintas entidades reflejaron la magnitud del impacto tras el abatimiento del líder del CJNG.

El 22 de febrero, fuerzas federales capturaron a “El Mencho” en una cabaña de Tapalpa, Jalisco, durante un enfrentamiento armado que finalmente terminó con su vida cuando era trasladado a la Ciudad de México.

Horas después de los hechos las autoridades dieron a conocer que también se abatió a dos de sus operadores más cercanos: Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1”, hijo del jefe regional del CJNG, “El Tío Lako”, y coordinador de células armadas, y Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, pieza clave en la logística del cártel.

¿De qué murió El Mencho?

El acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil de la Ciudad de México, documenta la muerte de Oseguera Cervantes por impactos de arma de fuego en pecho, abdomen y extremidades, ocurrida el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, y avala la entrega del cuerpo a sus familiares.

Nemesio Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, a consecuencia de impactos de arma de fuego.

Según el acta de defunción número 3830 emitida por el Registro Civil de la Ciudad de México, la causa específica de muerte fueron traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores, perforantes y penetrantes, producidos por proyectiles disparados por arma de fuego. La hora oficial de la muerte quedó asentada a las 10:30 horas.

La cabaña

En la cabaña donde fue abatido Nemesio Oseguera autoridades federales hallaron indicios que ofrecieron una radiografía inesperada de sus últimos días. El inmueble, ubicado en una zona residencial de montaña, estaba acondicionado con comodidades básicas y una despensa surtida, lo que sugería que no planeaba desplazarse de inmediato pese al cerco en su contra.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la presencia de diversos medicamentos, presuntamente relacionados con tratamientos para insuficiencia renal, un padecimiento que desde años atrás se le atribuía de manera extraoficial. La existencia de estos fármacos reforzó las versiones sobre su estado delicado de salud mientras permanecía oculto.

Dentro de la vivienda también se encontró un pequeño altar con imágenes religiosas, veladoras y un Salmo 91 escrito a mano, una oración tradicionalmente asociada con protección ante el peligro.

Además, trascendió que en el lugar había objetos personales y electrónicos de uso cotidiano, e incluso reportes periodísticos mencionaron posibles documentos contables vinculados a la estructura financiera del grupo.

Detenciones y desarticulación de células

Tras el operativo en Tapalpa, la ofensiva federal continuó con capturas relevantes:

Isaac Moreno Romero, alias “El Hacha”: Operador regional capturado en Tlaxcala, responsable de secuestros, extorsión y tráfico de hidrocarburos. Fue arrestado con narcóticos y una granada de fragmentación.

“El Salsas”: Detenido en Colima, era uno de los principales operadores financieros y logísticos del cártel; coordinaba la recaudación de dinero en el corredor Colima-Jalisco.

Vinculación a proceso de operadores detenidos: La FGR confirmó la judicialización de dos escoltas de “El Mencho”, detenidos en el operativo de Tapalpa, quienes fueron enviados al penal del Altiplano.

Uno de los casos más graves fue la detención de 11 policías municipales en Ecuandureo, Michoacán, incluido el director de Seguridad Pública, acusados de operar bajo las órdenes del “R1”. Los agentes, diez de ellos originarios de Jalisco, fueron sorprendidos encapuchados, sin insignias y a bordo de patrullas oficiales.

Se les halló drogas, insignias del CJNG y teléfonos con grupos de mensajería donde reportaban movimientos de fuerzas estatales y federales, además de alertar sobre operativos y bloqueos. Informaban directamente a la estructura criminal y, según la Fiscalía estatal, amenazaron a elementos de la Guardia Civil para impedir el retiro de vehículos quemados durante los bloqueos del 22 y 23 de febrero.

Ninguno estaba registrado ante el SESNSP ni contaba con control de confianza, y tras la detención, la Guardia Civil asumió la seguridad en el municipio. El alcalde admitió que los elementos ya formaban parte de la corporación antes de su gestión y que solo ocho policías municipales tenían certificado de control y confianza.

Revelación de la narconómina

Uno de los hallazgos más sensibles tras el operativo fue la llamada “narconómina”, documentos contables asegurados en la cabaña donde fue abatido “El Mencho”.

Estos registros incluyen:

Pagos periódicos a operadores regionales, gastos logísticos y transferencias para compra de armas y vehículos.

Ingresos por tráfico de drogas, extorsión y otras actividades ilícitas.

Detalles sobre supuestos sobornos y pagos a funcionarios, operadores externos y colaboradores ajenos a la estructura principal.

Una radiografía interna de cómo se distribuían recursos entre células en Jalisco, Colima, Michoacán y Zacatecas.

La narconómina permite a las autoridades rastrear el flujo de dinero, identificar posibles redes de protección institucional y abrir nuevas líneas de investigación sobre lavado de dinero y corrupción. Analistas han subrayado que la revelación de estos documentos es clave para entender cómo funcionaba la estructura financiera del CJNG y para debilitar su columna vertebral económica.

El funeral

El domingo 1 de marzo, el velorio de “El Mencho” en la Funeraria La Paz, colonia San Andrés de Guadalajara, se convirtió en un evento de máxima seguridad. El sitio fue protegido por decenas de camionetas del Ejército y la Guardia Nacional, con un helicóptero militar sobrevolando la zona. AFP confirmó que el objetivo del despliegue era disuadir a mafias rivales de acercarse al lugar y evitar riesgos durante la ceremonia.

Destacó la llegada de al menos 12 coronas sin remitente, otras con la dedicatoria “De parte de una familia que siempre estará agradecida”, y una corona monumental en forma de gallo con las siglas CJNG, símbolo del cártel y de la figura de “El Señor de los Gallos”.

Sucesión, reacomodo y el futuro del CJNG

La caída de “El Mencho” y de sus operadores clave ha abierto una etapa de incertidumbre y reacomodo en el CJNG. El viernes 28 de febrero, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, declaró en conferencia que el gobierno federal tiene identificados a cuatro líderes como posibles sucesores, aunque no reveló nombres por tratarse de investigaciones abiertas.

Expertos en seguridad señalan cinco perfiles con mayor peso en la disputa interna:

Audias Flores Silva, “El Jardinero”

Juan Carlos Valencia González, “El 03”

Ricardo Ruiz Velasco, “El RR” o “Doble R”

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”

Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”

Dos de ellos serían considerados los más fuertes para asumir el control del cártel, aunque la estructura sigue bajo presión y la posibilidad de nuevas olas de violencia no está descartada.