México

Exigen al gobierno de CDMX acatar recomendación de DDHH por violencia contra comunidad originaria de Xochimilco y Otomí

El 5 de septiembre de 2024, Veintisiete personas sufrieron violencia física y se reportaron cinco detenciones irregulares, incluyendo defensoras y periodistas

Guardar
CRÉDITO: Facebook Max Negrete
CRÉDITO: Facebook Max Negrete

Propuesta Cívica, organización no gubernamental dedicada a la defensa de derechos humanos en la Ciudad de México, exige que las autoridades capitalinas, señaladas como responsables de reprimir con violencia a manifestantes al exterior del edificio de la alcaldía Xochimilco y en la Coordinación Territorial Tlalpan en una propuesta del 5 de septiembre de 2024.

Desde su cuenta en ‘X’, compartieron un mensaje:

“Exigimos a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y a la Alcaldía Xochimilco, aceptar y cumplir la Recomendación 01/2026 de la Comisión de Derechos Humanos de CDMX (CDHCMX) sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas manifestantes que fueron reprimidas, el pasado 5 de septiembre”.

5 de septiembre: violación de derechos humanos de pueblos originarios

La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco organizó una manifestación para exigir un alto a la criminalización contra Hortensia Telesfóro, defensora del territorio en Xochimilco.

Telesforo fue acusada de cometer el presunto delito de despojo por la Alcaldía Xochimilco, esto porque participó en la recuperación del inmueble comunal de la entonces “Biblioteca Adolfo López Mateos”; estas instalaciones habían dejado de funcionar desde el 19 de septiembre de 2017 por daños estructurales provocados por el sismo.

De acuerdo con Pie de Página, la alcaldía comenzó los trabajos de remodelación que, entonces, según el proyecto del exedil José Carlos Acosta Ruiz, se convertiría en “La Casita de la Ciencia”, una parada dentro de un corredor turístico. El proyecto no avanzó y el museo no fue inaugurado. Vecinos denunciaron que el inmueble se usó para fiestas privadas, fuera de horarios laborales.

CRÉDITO: Facebook | Asamblea General
CRÉDITO: Facebook | Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco

Ante esta situación, la comunidad de San Gregorio Atlapulco se organizó para recuperar el espacio. Tras protestas y represión, el gobierno capitalino firmó un acuerdo para devolver la gestión del espacio —renombrado Casa del Pueblo Tlamachtiloyan— a los habitantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco, quienes lo utilizan para actividades comunitarias. La alcaldía no reconoció este acuerdo y denunció a Hortensia Telesfóro.

Esto fue considerado un acto de criminización contra la defensora; por ello, el 5 de septiembre de 2024, la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco convocó a una manifestación pacífica para denunciar este acto.

Dicha protesta fue reprimida, en dos ocasiones: la primera al exterior de la alcaldía Xochimilco, donde hubo personas detenidas y con lesiones, y la segunda, en la Coordinación Territorial de Tlalpan, donde los manifestantes exigían la liberación de sus compañeros.

Recomendación de CDHCMX hacia las autoridades capitalinas por violación de derechos humanos

Toda esta situación ha llegado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCMX), que emitió una recomendación tras la represión ocurrida en el 2024.

La CDHCM responsabilizó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), la alcaldía Xochimilco y la Fiscalía capitalina por las violaciones cometidas.

En la protesta, 27 personas sufrieron violencia física y cinco fueron detenidas de manera irregular; entre ellas, defensoras de derechos humanos y periodistas.

Manifestantes de San Gregorio Atlapulco
Manifestantes de San Gregorio Atlapulco enfrentaron represión y detenciones tanto en Xochimilco como en la Coordinación Territorial de Tlalpan. | (Crédito: X(@CDHCMX)

La CDHCM recomendó:

  • Disculpas públicas por parte de las autoridades responsables.
  • Apertura de diálogo entre autoridades y la asamblea comunitaria.
  • Revisión de las detenciones realizadas.
  • Investigación de los hechos para deslindar responsabilidades.

Según el informe, las autoridades no protegieron la protesta, lo que es una violación a derechos fundamentales, pues permitieron agresiones externas y algunos policías utilizaron fuerza excesiva durante las detenciones.

Temas Relacionados

San Gregorio AtlapulcoXochimilcoDerechos Humanospueblos originariosCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 4 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 4 de marzo

Secretaría de Turismo de CDMX desmiente cancelaciones masivas de reservas hoteleras de la FIFA

La noticia a escasos días de que dé inicio el evento deportivo más popular del planeta generó desconcierto entre las autoridades de la capital mexicana

Secretaría de Turismo de CDMX

Sale el Sol arremete contra Ángela Aguilar por buscar atención en el escándalo de Nodal y Cazzu

La cantante compartió un comunicado en medio del cruce de declaraciones entre su esposo con su expareja y madre de su hija

Sale el Sol arremete contra

SENER y CFE alistan plan para enfrentar incremento en luz y gasolinas por conflicto en Medio Oriente

La mandataria aseguró que las dependencias correspondientes están trabajando para aminorar el impacto a la economía de las familias mexicanas

SENER y CFE alistan plan

Sismo de 4.7 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor sucedió a las 11:55 horas, a una distancia de 82 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 16 km

Sismo de 4.7 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hombre armado con cuchillo se

Hombre armado con cuchillo se atrincheró en tienda departamental de CDMX, decía ser perseguido por el CJNG

“Huir no alcanzó”: familia sinaloense migra a Guadalajara por violencia y vuelve a enfrentar inseguridad

Sheinbaum asegura que operativo contra “El Mencho” no fue por presiones de EEUU: “Tenía orden de aprehensión”

Enfrentamiento entre delincuentes y autoridades deja cinco muertos en Rayones, Nuevo León

Arrestan a sujeto armado que presuntamente amenazó a mando policiaco en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Sale el Sol arremete contra

Sale el Sol arremete contra Ángela Aguilar por buscar atención en el escándalo de Nodal y Cazzu

Sergio Mayer llora frente a las cámaras de LCDLF y causa revuelo, ¿qué lo hizo quebrarse?

El día que Emma Watson adoptó a ‘Sofía’ en México: la tierna conexión con el país antes de Gonzalo Hevia Baillères

Ángela Aguilar presume íntima noche con Nodal viendo LCDLF tras polémica por ‘Rosita’: “Una vida equilibrada”

Pati Chapoy explota contra Chinguamiga y su presencia en los Oscar: “¿Quién invitó a esa coreana que apenas habla español?"

DEPORTES

Auxiliar técnico del América dirigirá

Auxiliar técnico del América dirigirá a Brasil Sub-20 y Selección Preolímpica

Marco Verde vs Alexander Moreno: cuánto cuestan los boletos para ver al mexicano en Jalisco

Cómo le fue a los rivales de México en su primer juego de preparación previo al Clásico Mundial de Beisbol

Fulham vs West Ham de Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el derbi londinense con Raúl Jiménez?

Quién es José Miguel Bejos, posible comprador del Atlas y dueño de Pericos de Puebla