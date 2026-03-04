Exigen al gobierno de CDMX acatar recomendación de DDHH por violencia contra comunidad originaria de Xochimilco y Otomí

CRÉDITO: Facebook Max Negrete

Propuesta Cívica, organización no gubernamental dedicada a la defensa de derechos humanos en la Ciudad de México, exige que las autoridades capitalinas, señaladas como responsables de reprimir con violencia a manifestantes al exterior del edificio de la alcaldía Xochimilco y en la Coordinación Territorial Tlalpan en una propuesta del 5 de septiembre de 2024.

Desde su cuenta en ‘X’, compartieron un mensaje:

“Exigimos a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y a la Alcaldía Xochimilco, aceptar y cumplir la Recomendación 01/2026 de la Comisión de Derechos Humanos de CDMX (CDHCMX) sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas manifestantes que fueron reprimidas, el pasado 5 de septiembre”.

5 de septiembre: violación de derechos humanos de pueblos originarios

La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco organizó una manifestación para exigir un alto a la criminalización contra Hortensia Telesfóro, defensora del territorio en Xochimilco.

Telesforo fue acusada de cometer el presunto delito de despojo por la Alcaldía Xochimilco, esto porque participó en la recuperación del inmueble comunal de la entonces “Biblioteca Adolfo López Mateos”; estas instalaciones habían dejado de funcionar desde el 19 de septiembre de 2017 por daños estructurales provocados por el sismo.

De acuerdo con Pie de Página, la alcaldía comenzó los trabajos de remodelación que, entonces, según el proyecto del exedil José Carlos Acosta Ruiz, se convertiría en “La Casita de la Ciencia”, una parada dentro de un corredor turístico. El proyecto no avanzó y el museo no fue inaugurado. Vecinos denunciaron que el inmueble se usó para fiestas privadas, fuera de horarios laborales.

CRÉDITO: Facebook | Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco

Ante esta situación, la comunidad de San Gregorio Atlapulco se organizó para recuperar el espacio. Tras protestas y represión, el gobierno capitalino firmó un acuerdo para devolver la gestión del espacio —renombrado Casa del Pueblo Tlamachtiloyan— a los habitantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco, quienes lo utilizan para actividades comunitarias. La alcaldía no reconoció este acuerdo y denunció a Hortensia Telesfóro.

Esto fue considerado un acto de criminización contra la defensora; por ello, el 5 de septiembre de 2024, la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco convocó a una manifestación pacífica para denunciar este acto.

Dicha protesta fue reprimida, en dos ocasiones: la primera al exterior de la alcaldía Xochimilco, donde hubo personas detenidas y con lesiones, y la segunda, en la Coordinación Territorial de Tlalpan, donde los manifestantes exigían la liberación de sus compañeros.

Recomendación de CDHCMX hacia las autoridades capitalinas por violación de derechos humanos

Toda esta situación ha llegado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCMX), que emitió una recomendación tras la represión ocurrida en el 2024.

La CDHCM responsabilizó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), la alcaldía Xochimilco y la Fiscalía capitalina por las violaciones cometidas.

En la protesta, 27 personas sufrieron violencia física y cinco fueron detenidas de manera irregular; entre ellas, defensoras de derechos humanos y periodistas.

Manifestantes de San Gregorio Atlapulco enfrentaron represión y detenciones tanto en Xochimilco como en la Coordinación Territorial de Tlalpan. | (Crédito: X(@CDHCMX)

La CDHCM recomendó:

Disculpas públicas por parte de las autoridades responsables.

Apertura de diálogo entre autoridades y la asamblea comunitaria.

Revisión de las detenciones realizadas.

Investigación de los hechos para deslindar responsabilidades.

Según el informe, las autoridades no protegieron la protesta, lo que es una violación a derechos fundamentales, pues permitieron agresiones externas y algunos policías utilizaron fuerza excesiva durante las detenciones.