Condenan a mexicano en Texas que monopolizaba y extorsionaba a competidores que exportaban autos de EEUU

Autos hacen fila en el Puente Internacional de Córdoba en la frontera entre México y Estados Unidos para ingresar a El Paso, Texas, en Ciudad Juárez, México, 24 de agosto de 2020 REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Un hombre originario de Texas fue condenado a 30 meses de prisión y a una multa de 50 mil dólares tras comprobarse su participación en una conspiración sostenida para monopolizar la industria del transporte público internacional en la frontera con México, incluyendo fijación de precios y extorsión a la competencia. El caso, que involucra a Roberto García Villarreal, de 59 años y residente de San Benito, expone el alcance de las actividades ilegales que afectaron a empresas en la región de Los Indios, Texas, cerca de Harlingen y Brownsville.

Las autoridades informaron que García Villarreal y varios cómplices controlaron durante años el sector de agencias de transporte de migrantes, empleando métodos violentos y amenazas para eliminar la competencia. El tribunal federal ordenó la prisión inmediata de García Villarreal, quien, según la investigación, participó en la creación de un esquema conocido como el “Pool”, mediante el cual se fijaban los precios de los servicios y se limitaba la entrada de nuevas empresas al mercado. El “Pool” funcionó como una entidad centralizada que recaudaba y distribuía ingresos entre los involucrados, imponiendo cuotas y supervisando el cumplimiento de las reglas establecidas por la organización.

Las agencias que no se integraban al esquema eran obligadas a pagar comisiones adicionales y cuotas por cada transacción realizada. De acuerdo con documentos judiciales, García Villarreal y sus asociados utilizaron la intimidación y la violencia para garantizar el cumplimiento de las normas internas y proteger su posición dominante en la industria. El caso involucró la manipulación de precios y la asignación de zonas de operación, lo que generó un aumento artificial de los costos para los clientes de agencias de transporte transmigrantes.

El sector afectado se dedica principalmente a la gestión y transporte de vehículos usados y otros bienes desde Estados Unidos hacia México y Centroamérica para su reventa. Se calcula que el área de Los Indios, Texas, es uno de los principales puntos de cruce para estos servicios, debido a la ubicación estratégica del Puente de Los Indios.

Se amplia el plazo para la regulación de autos chocolate Crédito: Reuters

En el proceso judicial se documentó que García Villarreal se declaró culpable de conspirar para fijar precios y asignar mercados de servicios de transporte transmigrante, así como de conspiración para monopolizar y extorsionar a través del comercio interestatal. Las investigaciones revelaron que la organización también implementó mecanismos para ocultar millones de dólares en ingresos ilícitos.

Las autoridades subrayaron que la sentencia busca restablecer la competencia y enviar un mensaje contra la violencia económica y física en el sector. El caso fue investigado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El fiscal del Distrito Sur de Texas, junto con litigantes de la División Antimonopolio, lideraron el procesamiento judicial.

Ocho personas más han sido condenadas en relación con el caso, siete de las cuales ya recibieron sentencia, incluido el líder principal de la estructura, Carlos Martínez, de 39 años y residente de McAllen, quien recibió una pena de 11 años de prisión. Otros implicados, identificados como Rigoberto Brown, Miguel Hipólito Caballero Aupart y Diego Ceballos-Soto, permanecen prófugos. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para localizarlos y continúan recibiendo información a través de canales oficiales, incluida una línea especial para denuncias y un programa de recompensas para quienes presenten datos relevantes.

Autos chocolate. (EFE)

La investigación resaltó los riesgos que representan las organizaciones criminales transnacionales para la seguridad y la equidad del comercio legal en la frontera entre Estados Unidos y México. Los agentes encargados del caso advirtieron que se mantendrá el esfuerzo para identificar y sancionar a quienes, mediante prácticas deshonestas y coercitivas, alteran el funcionamiento de industrias legítimas.

Las agencias participantes en la conspiración debían cumplir con estrictos controles internos, y quienes se negaban enfrentaban represalias. Las autoridades recordaron que la colaboración ciudadana es fundamental para cerrar el círculo de la impunidad, y reiteraron el llamado para reportar cualquier información relacionada con los prófugos o nuevos esquemas similares detectados en la región.

Datos clave:

Un hombre de Texas fue sentenciado a 30 meses de prisión y a una multa de 50 mil dólares por monopolizar el sector de agencias de transporte de migrantes en la frontera con México mediante violencia y extorsión.

El esquema, conocido como el “Pool”, implicó fijación de precios, reparto de ingresos y amenazas a empresas competidoras, afectando el comercio legal y la seguridad en Los Indios, Texas.

Ocho personas han sido condenadas, incluido el líder principal, mientras que tres implicados permanecen prófugos y se mantiene activa la búsqueda de información ciudadana.