CDMX: Fiscalía anuncia jornadas de asesoría jurídica gratuita para mujeres que sufren de violencia

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la dependencia busca brindar orientación y acompañamiento en las 16 alcaldías

En el marco del 8 de marzo la Fiscalía capitalina brindará asesorías para mujeres víctimas de alguna violencia. (Foto: FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció la realización de jornadas de asesoría jurídica gratuita para mujeres en las 16 alcaldías, programadas del 2 al 6 de marzo. Las actividades que se llevarán a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, ofrecerán asesoría jurídica gratuita, información sobre denuncias y acompañamiento con perspectiva de género. El objetivo principal es acercar los servicios institucionales a quienes lo requieren y brindar rutas claras para quienes enfrentan situaciones de violencia.

Las jornadas de asesoría para mujeres se desarrollarán del 2 al 6 de marzo. El personal de la Fiscalía brindará atención integral en dos bloques:

  • Del 2 al 4 de marzo en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tlalpan;
  • Y del 4 al 6 de marzo en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

El horario de atención será de 10 a 14 horas en cada sede. Quienes deseen consultar la ubicación exacta de los módulos pueden ingresar a la siguiente página: https://goo.su/rf0tPB.

En las 16 alcaldías de la CDMX se llevarán a cabo asesorías para las mujeres. (Foto: FGJCDMX)

Desde charlas hasta exhibición de productos para fortalecer derechos de las mujeres

Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en Azcapotzalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras y Tlalpan desarrollarán actividades del 6 al 11 de marzo. Estas incluyen charlas, actividades culturales, grupos de apoyo, jornadas de salud y espacios para exhibir productos de mujeres emprendedoras.

Las acciones están diseñadas para fortalecer derechos como la igualdad, la salud y el trabajo, con énfasis en acompañar a mujeres víctimas de violencia. Paralelamente, el Instituto de Formación Profesional de Estudios Superiores (IFPES) organizará, entre el 9 y el 25 de marzo, actividades académicas virtuales y presenciales. El propósito es dotar de conocimientos en perspectiva de género y herramientas para identificar conductas de riesgo.

También se llevará a cabo la Feria del Libro 8M: Letras de mujeres, letras poderosas, que tendrá lugar del 16 al 20 de marzo en el Búnker de la Fiscalía CDMX. Habrá módulos de venta y exhibición de libros escritos por mujeres, así como recomendaciones bibliográficas centradas en derechos, justicia y temas sociales.

(Foto: FGJCDMX)
(Foto: FGJCDMX)

Fiscalía contempla actividades para trabajadoras y mujeres privadas de su libertad

El 6 de marzo se entregarán reconocimientos a cien mujeres funcionarias. El objetivo es visibilizar su labor, fomentar la equidad y generar referentes de liderazgo femenino dentro de la institución.

Entre el 23 y el 27 de marzo, de 10 a 17 horas, se desarrollará la Jornada de Bienestar para las Mujeres Trabajadoras. Esta feria de servicios abordará el autocuidado físico y emocional, la prevención y el acceso a servicios de salud e información especializada.

La Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento sumará dos eventos relevantes. El 5 de marzo se realizará una charla informativa sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal y sus beneficios para mujeres privadas de la libertad, en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Además, el 10 de marzo se llevará a cabo una mesa de análisis sobre casos resueltos con perspectiva de género en el Auditorio Mtro. Carlos Franco Sodi.

