Marcha del 8M en CDMX partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 12 pm

Los escritos plasmados en el Jardín de Memoria incluyen textos de mujeres activistas, sobrevivientes y defensoras de Derechos Humanos. Crédito: Infobae México - Jaqueline Viedma

A solo unos días de que se lleve a cabo en Ciudad de México la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, integrantes de distintas colectivas y organizaciones sociales, políticas y sindicales, reiteraron en conferencia de prensa que la violencia contra las mujeres se ha recrudecido, pese al discurso oficialista que insiste en una baja de estadística sobre todo en el delito de feminicidio.

Punto de concentración en CDMX será la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Las activistas convocantes de la Coordinación del 8 de marzo adelantaron algunos datos clave sobre la concentración que se espera sea multitudinaria como en otros años, por lo que compartieron el punto de salida, hora y actividad a realizar en el Zócalo:

Punto de salida: Glorieta de las Mujeres que Luchan

Hora: 12:00 horas, llaman a estar desde las 11:30

En el Zócalo habrá un templete donde se dará lectura a un pronunciamiento con las demandas de las mujeres y habrá micrófono abierto.

Como en años anteriores, el recorrido de las mujeres va por avenida Reforma, Juárez y 5 de Mayo, culminando frente a Palacio Nacional.

(Imagen: Coordinación 8M)

Las organizadoras también compartieron cómo será el orden de los contingentes, haciendo un llamado a respetar sobre todo el espacio de las familias de víctimas de alguna violencia, así como el contingente de mujeres, quienes en muchos casos van acompañadas de sus hijas e hijos:

Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de violencia.

Descubierta con manta: integrantes de la organización de convocantes del 8M 2026.

Mujeres con infancias, mujeres y colectivas feministas, mujeres indígenas, colectivos trans de la diversidad sexual y de género.

Personas con discapacidad.

Comunidad universitaria.

Organizaciones urbano popular.

Organizaciones sindicales.

Organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones políticas.

Por la violencia que prevalece, los derechos de las mujeres y la liberación de Kenia Hernández

Las mujeres señalaron que desde el gobierno se ha insistido en que la violencia contra las mujeres ha disminuido, sin embargo, datos de Amnistía Internacional indican que entre enero y octubre de 2025, dos mil 378 mujeres fueron asesinadas de manera violenta y dos mil 901 fueron desaparecidas en México, por lo que evidencia que la “ impunidad sigue siendo la regla”.

(Imagen: Coordinación 8M)

Es así como las mujeres ocuparán las calles el próximo domingo en donde las principales denuncias se enfocan en:

Justicia para las víctimas de feminicidios y transfeminicidios.

Atención integral a las sobrevientas de tentativa de feminicidio.

Contra la precariedad laboral y por las 40 horas.

Presentación con vida de las más de 100 mil personas desaparecidas .

No a la criminalización de la protesta.

Por el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país.

Las organizadoras destacaron que durante la marcha también se integrará al comité que busca la libertad de la abogada, feminista y defensora de derechos humanos, Kenia Hernández, indígena amuzga que desde octubre de 2020 se encuentra injustamente privada de su libertad en México por ejercer su derecho a la protesta:

“Que la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso para que den ya absolución y pronta libertad a nuestra compañera... Posterior a la participación en el mitin, haremos una acción en la Suprema Corte en donde esperamos que también nos puedan acompañar“.

Las convocantes reiteraron que ya hubo diálogo con el gobierno capitalino: “El cierre de vialidades está dado. El poder llegar libremente a hacer nuestro derecho a la manifestación en el Zócalo también ya está hablado”.