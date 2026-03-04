Una variedad de preparaciones hace posible que cada comida sea diferente mientras se apuesta por una opción económica y nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada de Cuaresma, las sardinas se convierten en una de las opciones más accesibles y versátiles para quienes buscan alternativas al consumo de carne.

Este pescado, presente en la mesa de muchas familias, destaca no solo por su sabor, sino también por sus aportes nutricionales.

Incorporarlas en la alimentación puede ofrecer ventajas para la salud y facilitar la preparación de platillos variados en estas fechas, tal como señala la Revista de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Harvard.

La sardina es protagonista de la Cuaresma al ofrecer una alternativa accesible y nutritiva al consumo de carne. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 ideas para consumir sardinas en este temporada de cuaresma

Ensalada de sardinas con vegetales frescos Mezcla sardinas enlatadas en agua o aceite de oliva con tomate, cebolla morada, pimientos y aceitunas negras. Añade jugo de limón y hierbas frescas como perejil o cilantro para potenciar el sabor. Tostadas de sardina con aguacate Unta rodajas de pan integral con aguacate triturado y coloca encima filetes de sardina. Agrega unas gotas de limón, pimienta y un toque de chile en polvo. Pasta con salsa de sardinas y tomate Saltea ajo y cebolla en aceite de oliva, incorpora sardinas desmenuzadas y tomate triturado. Cocina unos minutos y sirve la salsa sobre pasta integral, decorando con albahaca fresca. Tortitas de sardinas Combina sardinas escurridas con huevo, pan rallado, cebollín y perejil. Forma pequeñas tortitas y cocínalas a la plancha hasta que estén doradas por ambos lados. Sardinas al horno con papas y verduras En una bandeja coloca filetes de sardina, rodajas de papa, zanahoria y calabacín. Rocía con aceite de oliva, ajo picado y orégano. Hornea hasta que las verduras estén tiernas.

Los platos con sardinas destacan por su versatilidad y variedad, desde ensaladas hasta preparaciones al horno con verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos beneficios a la salud de consumir sardinas

Consumir sardinas aporta diversos beneficios a la salud debido a su perfil nutricional:

Fuente de ácidos grasos omega-3: Contribuyen a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, así como a proteger la salud cardiovascular.

Proteína de alta calidad: Aportan todos los aminoácidos esenciales necesarios para el mantenimiento y reparación de tejidos.

Ricas en calcio y vitamina D: Favorecen la salud ósea y ayudan a prevenir enfermedades como la osteoporosis.

Aporte de vitaminas del grupo B: Intervienen en el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Bajo contenido de mercurio: En comparación con pescados más grandes, las sardinas acumulan menos contaminantes, lo que las convierte en una opción segura para el consumo frecuente.

Propiedades antioxidantes: Contienen selenio y otros micronutrientes que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Favorecen el sistema inmunológico: El aporte de nutrientes esenciales fortalece las defensas del organismo y ayuda a prevenir infecciones.