México

Funeral de El Mencho en Zapopan: un joven extranjero fue agredido al interior del panteón Recinto de la Paz

Reportes de medios en la zona indican que el joven originario de Italia sería estudiante del Tecnológico de Monterrey y se desempeñaría como fotógrafo

Guardar
People use umbrellas to block
People use umbrellas to block the view of a golden casket where, according to local media, the body of cartel leader Nemesio Oseguera Cervantes, known as "El Mencho," lies after he was killed on February 22 in a military operation in the state of Jalisco, as a funeral service is held at the Recinto de la Paz cemetery in Zapopan, Mexico, March 2, 2026. REUTERS/Stringer

El funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Recinto de la Paz en Zapopan, provocó un ambiente de tensión en las inmediaciones del cementerio.

Durante la cobertura del evento, el periodista Antoni Neri, corresponsal de W Radio en Jalisco, documentó momentos posteriores a la agresión de la cual fue víctima un joven fotógrafo de nacionalidad italiana, señalado como estudiante del Tecnológico de Monterrey.

Según el video de poco más de 50 segundos publicado en redes sociales, el joven fue despojado de su mochila y cámara, presuntamente en las afueras del recinto funerario.

Tras el análisis de las imágenes se observan detalles propios de la entrada del recinto funerario ubicada sobre avenida Aviación, cerca del cruce con avenida Santa Margarita.

Según el testimonio del joven, el cual fue relatado en inglés, se encontraba en el lugar por curiosidad cuando un grupo de personas lo interceptó, golpeó y le arrebató sus pertenencias.

Según reportes de medios en la zona, el joven fue agredido al interior del panteón.

Las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.

El relato del estudiante extranjero

Agresión a extranjero en funeral
Agresión a extranjero en funeral de El Mencho. Crédito: @antonionerij

El material documentado por el periodista Antonio Neri revela el testimonio del joven, quien explica que no portaba su teléfono móvil, ya que lo había dejado en casa.

Las imágenes muestran que fue golpeado en la cara, dejando ver los rastros de sangre seca en su cabeza y una evidente herida sobre su ceja izquierda.

El joven afirmó que le robaron su mochila y su cámara.

“No tengo teléfono. Tenía una cámara en mi mochila, pero solo venía de la escuela”, relató.

Además, señaló que “solo tenía curiosidad por ver”, lo que confirmaría la versión de que el ataque sucedió al interior del panteón.

¿Estabas intentando entrar o solo mirabas desde afuera?, cuestionó uno de los presentes, a lo que el joven respondió solo se preguntaba: “qué está pasando”.

Ante la pregunta de los testigos sobre si logró identificar a los agresores, el joven señaló que uno de ellos llevaba lentes oscuros y vestía completamente de negro: “tenía gafas de sol grandes, como RayBan”.

Asimismo, las personas que lo auxiliaron le preguntaron si sus agresores tenían tatuajes, a lo que el joven respondió que no sabía.

La presencia de los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el Recinto de la Paz, habría generado un despliegue de seguridad, con accesos limitados y operativos de revisión en los alrededores, según reportes de medios locales presentes en la zona.

Ubicación y reacción de los testigos

Comparación de imágenes de Google
Comparación de imágenes de Google maps con las tomadas por el periodista Antonio Neri. Crédito: Google Maps y Antonio Neri

Un análisis de la imágenes hecho por Infobae México, revela que el video fue documentado sobre la entrada al panteón ubicado en la avenida Aviación.

El incidente se sumó a otros reportes de tensión y vigilancia estricta en el entorno del funeral.

El suceso exhibió el clima de alerta en los alrededores del Recinto de la Paz durante el sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, en una jornada marcada por el despliegue de seguridad y los incidentes vinculados a la expectativa generada por el fallecimiento del líder criminal.

Temas Relacionados

El MenchoZapopanJaliscoAgresiónCJNGFotógrafoCártel Jalisco Nueva GeneraciónFuneralNemesio Oseguera CervantesNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Dictan prisión preventiva para Karina N, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey

La funcionaria enfrenta cargos por falsedad de declaraciones y extorsión y permanecerá recluida mientras la FGR continúa la investigación

Dictan prisión preventiva para Karina

Robbie Williams anuncia segundo show en el Palacio de los Deportes: fecha y precios para ‘BritPop World Tour’

El cantante británico confirmó un nuevo concierto en la Ciudad de México tras agotar entradas para su primer show

Robbie Williams anuncia segundo show

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 2 de marzo

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana

Salmón, tilapia o sardinas: cuál es el pescado con más beneficios para la salud en esta cuaresma

Una comparación revela cómo estos pescados aportan grandes beneficios a la salud cardiovascular y al bienestar general durante la temporada especial

Salmón, tilapia o sardinas: cuál

Reforma Electoral: Partido Verde ve coincidencias "en un 90 o 95% de la iniciativa" de Sheinbaum

Manuel Velasco afirmó que la bancada coincide en casi todos los puntos de la propuesta y mantendrá la discusión sobre aspectos pendientes

Reforma Electoral: Partido Verde ve
MÁS NOTICIAS

NARCO

García Harfuch habló con Grecia

García Harfuch habló con Grecia Quiroz tras captura de “El Congo”: celulares incautados ayudarían al caso Carlos Manzo

Procesan a 13 hombres que quemaron vehículos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

Así es el Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, donde llegaron los restos de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams anuncia segundo show

Robbie Williams anuncia segundo show en el Palacio de los Deportes: fecha y precios para ‘BritPop World Tour’

Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte presume tratamiento de belleza

De rapear a trapear: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en la UFC y su gesto se viraliza

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de marzo

Lucero confiesa que iba a morir “al aire y embarazada” hace 22 años tras casi asfixiarse con confeti

DEPORTES

Así luce el perímetro del

Así luce el perímetro del Estadio Azteca a un mes de su reapertura: Sobse supervisó obras de movilidad

Rommel Pacheco explica qué falta para que México recupere la sede del Mundial de Clavados 202 ante World Aquatics

Quiénes son los árbitros mexicanos atrapados en Qatar por la suspensión de vuelos en Medio Oriente

Aquivaldo Mosquera llega a la FGR para comparecer ante las autoridades por presunto fraude

Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar y no pueden regresar a México