Funeral de El Mencho en Zapopan: un joven extranjero fue agredido al interior del panteón Recinto de la Paz

People use umbrellas to block the view of a golden casket where, according to local media, the body of cartel leader Nemesio Oseguera Cervantes, known as "El Mencho," lies after he was killed on February 22 in a military operation in the state of Jalisco, as a funeral service is held at the Recinto de la Paz cemetery in Zapopan, Mexico, March 2, 2026. REUTERS/Stringer

El funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Recinto de la Paz en Zapopan, provocó un ambiente de tensión en las inmediaciones del cementerio.

Durante la cobertura del evento, el periodista Antoni Neri, corresponsal de W Radio en Jalisco, documentó momentos posteriores a la agresión de la cual fue víctima un joven fotógrafo de nacionalidad italiana, señalado como estudiante del Tecnológico de Monterrey.

Según el video de poco más de 50 segundos publicado en redes sociales, el joven fue despojado de su mochila y cámara, presuntamente en las afueras del recinto funerario.

Tras el análisis de las imágenes se observan detalles propios de la entrada del recinto funerario ubicada sobre avenida Aviación, cerca del cruce con avenida Santa Margarita.

Según el testimonio del joven, el cual fue relatado en inglés, se encontraba en el lugar por curiosidad cuando un grupo de personas lo interceptó, golpeó y le arrebató sus pertenencias.

Según reportes de medios en la zona, el joven fue agredido al interior del panteón.

Las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.

El relato del estudiante extranjero

Agresión a extranjero en funeral de El Mencho. Crédito: @antonionerij

El material documentado por el periodista Antonio Neri revela el testimonio del joven, quien explica que no portaba su teléfono móvil, ya que lo había dejado en casa.

Las imágenes muestran que fue golpeado en la cara, dejando ver los rastros de sangre seca en su cabeza y una evidente herida sobre su ceja izquierda.

El joven afirmó que le robaron su mochila y su cámara.

“No tengo teléfono. Tenía una cámara en mi mochila, pero solo venía de la escuela”, relató.

Además, señaló que “solo tenía curiosidad por ver”, lo que confirmaría la versión de que el ataque sucedió al interior del panteón.

¿Estabas intentando entrar o solo mirabas desde afuera?, cuestionó uno de los presentes, a lo que el joven respondió solo se preguntaba: “qué está pasando”.

Ante la pregunta de los testigos sobre si logró identificar a los agresores, el joven señaló que uno de ellos llevaba lentes oscuros y vestía completamente de negro: “tenía gafas de sol grandes, como RayBan”.

Asimismo, las personas que lo auxiliaron le preguntaron si sus agresores tenían tatuajes, a lo que el joven respondió que no sabía.

La presencia de los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el Recinto de la Paz, habría generado un despliegue de seguridad, con accesos limitados y operativos de revisión en los alrededores, según reportes de medios locales presentes en la zona.

Ubicación y reacción de los testigos

Comparación de imágenes de Google maps con las tomadas por el periodista Antonio Neri. Crédito: Google Maps y Antonio Neri

Un análisis de la imágenes hecho por Infobae México, revela que el video fue documentado sobre la entrada al panteón ubicado en la avenida Aviación.

El incidente se sumó a otros reportes de tensión y vigilancia estricta en el entorno del funeral.

El suceso exhibió el clima de alerta en los alrededores del Recinto de la Paz durante el sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, en una jornada marcada por el despliegue de seguridad y los incidentes vinculados a la expectativa generada por el fallecimiento del líder criminal.