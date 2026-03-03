El senador Waldo Fernández denuncia montaje electoral en Nuevo León tras la aprensión de Karina “N”

Waldo Fernández aseguró que fue víctima de una estrategia de “guerra sucia” durante el proceso electoral de 2024. (foto: Facebook/Waldo Fernández González)

El senador de Morena por Nuevo León, Waldo Fernández, aseguró que fue víctima de una estrategia de “guerra sucia” durante el proceso electoral de 2024 y que la detención de Karina “N”, actual secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, deriva de una denuncia que él presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En declaraciones a medios tras una audiencia federal, el legislador sostuvo que durante más de un año enfrentó una acusación falsa por un presunto delito de índole sexual, la cual —afirmó— fue fabricada para perjudicarlo políticamente en plena contienda por el Senado.

Waldo Fernández acusa fabricación de denuncia en 2024

Fernández explicó que la querella en su contra fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y que, según su versión, no fue ratificada correctamente ni estuvo acompañada de dictámenes médicos o psicológicos.

El senador afirma que la denuncia en su contra carecía de sustento legal.| Foto: X / @FdzWaldo

Además, señaló que la persona denunciante habría proporcionado datos falsos, lo que dificultó su localización durante varios meses.

Ante estas irregularidades, decidió acudir a la autoridad federal para que revisara el caso.

“Yo lo único que quería era limpiar mi buen nombre”, expresó el senador, quien también habló del impacto que el caso tuvo en su familia, particularmente en sus hijas, quienes —dijo— enfrentaron señalamientos públicos tras la difusión de la denuncia en portales digitales y redes sociales.

Detención de Karina “N” y medida cautelar

Karina “N” fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el municipio de San Nicolás y posteriormente puesta a disposición del Ministerio Público Federal.

Durante la audiencia inicial, un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar tanto para la funcionaria como para otras dos personas presuntamente relacionadas con el caso.

La Fiscalía federal busca determinar si hubo intención deliberada de afectar políticamente al senador. (Especial)

Por ello, permanecerá en un Centro de Reinserción Social Femenil mientras se define su situación jurídica.

La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en el Centro de Justicia Penal Federal, donde el juez determinará si existen elementos suficientes para vincularla a proceso.

¿Qué se le investiga a Karina “N”?

De acuerdo con lo expuesto en audiencia y los señalamientos del legislador, a la funcionaria se le atribuyen presuntamente los siguientes delitos:

Falsedad de declaraciones ante la autoridad ministerial.

Fabricación o simulación de hechos delictivos para sustentar una denuncia penal.

Posible financiamiento de la acusación presentada contra el senador, incluyendo gastos relacionados con traslados y hospedaje.

Probables actos de extorsión , en coordinación con otros implicados.

Participación en un presunto montaje judicial con fines electorales en 2024.

Karina Marlen Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue detenida este domingo por autoridades federales en Nuevo León.

Será el Poder Judicial federal quien determine en los próximos días si estos señalamientos derivan en un proceso penal formal.

Solicitud de audiencia pública y contexto político

Fernández informó que pidió a su defensa solicitar que la audiencia sea pública, al considerar que se trata de un asunto de interés general para la ciudadanía de Nuevo León.

El caso ha generado reacciones en el ámbito político estatal y mantiene atención pública, a la espera de la resolución judicial que definirá la situación legal de Karina “N” y de las otras personas imputadas.

Mientras tanto, el senador insiste en que el proceso representa un paso para esclarecer los hechos y restituir su reputación.