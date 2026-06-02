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Maestros de la CNTE intensifican protestas en CDMX: SEGOB y SEP retoman diálogo con magisterio

El titular de la SEP reiteró la disposición del gobierno “buscar soluciones” a las demandas del magisterio

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La SEP informó que se reanudó la mesa de diálogo con la CNTE. | X- Mario Delgado
La SEP informó que se reanudó la mesa de diálogo con la CNTE. | X- Mario Delgado

Los titulares de las secretarías de Educación Pública (SEP) y Gobernación (SEGOB), así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reanudaron la mesa de diálogo con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Esto mientras algunos docentes intensificaron su protesta en la Ciudad de México, con un bloqueo en Circuito Interior y también con la quema de estatuas alusivas a la Copa Mundial FIFA 2026, en Paseo de la Reforma.

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Mario Delgado, titular de la SEP, informó a través de su cuenta de X que junto con sus homólogos de la SEGOB, Rosa Icela Rodríguez; y del ISSSTE, Martí Batres, inició “la mesa de trabajo con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE”.

En la misma publicación reiteró la disponibilidad por parte de las autoridades federales a buscar soluciones “a las demandas legítimas del magisterio”, sin dar mayores detalles.

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“Estamos iniciando la mesa de trabajo con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE con la presencia de @rosaicela_@SEGOB_mx y @martibatres @ISSSTE_mx y @SEP_mx

“Estamos en la mejor disposición de buscar soluciones a las demandas legítimas del magisterio”, escribió Mario Delgado, titular de la SEP.

CNTE destruyen estatuas del Mundial en CDMX

A nueve días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, integrantes de la CNTE destruyeron varias estatuas de futbolistas instaladas sobre Paseo de la Reforma, como parte de la decoración rumbo al torneo.

Durante la movilización del 2 de junio, los manifestantes derribaron figuras, retiraron vestimenta y quemaron parte de las estructuras.

El hecho ocurrió en medio de bloqueos y marchas que afectaron distintos puntos de la capital, incluyendo avenidas importantes como Reforma, Circuito Interior, el cruce de Reforma e Insurgentes y accesos al Centro Histórico.

Las protestas de la CNTE iniciaron el pasado 15 de mayo con un plantón permanente en el Zócalo capitalino.

Entre sus demandas están un aumento salarial de 100%, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, regresar a un sistema de pensiones solidarias, eliminar las cuentas individuales de Afores, derogar las reformas educativas de 2013 y 2019, modificar el esquema de pensiones basado en la UMA, así como mayor presupuesto para infraestructura educativa y justicia para docentes afectados por procesos administrativos anteriores.

Sheinbaum descarta que maestros encabezaron violencia en marcha del 1 de junio

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó esta mañana que hubo “mucha provocación” durante la marcha de la CNTE en el Zócalo de Ciudad de México, donde se registraron actos violentos y enfrentamientos con la policía.

En su conferencia mañanera de hoy, la presidenta consideró que no fueron los maestros quienes generaron los incidentes, y señala que el diálogo con la CNTE lo llevan la SEP y la Segob, quienes mantienen mesas de negociación.

El 1 de junio pasado, cerca de 4 mil maestros iniciaron un paro nacional y marcharon del Ángel de la Independencia al Centro Histórico para exigir mejoras laborales, en vísperas de la Copa Mundial FIFA 2026.

Durante la movilización, personas encapuchadas causaron daños y, al intentar cruzar vallas para llegar al Zócalo, se enfrentaron con la policía, resultando al menos tres heridos. Manifestantes denunciaron presunto uso de balas de goma, lo que las autoridades negaron.

Sheinbaum afirmó que las protestas pueden continuar siempre que sean pacíficas y reitera la disposición al diálogo, aunque advierte que algunas demandas docentes no pueden atenderse por restricciones presupuestarias.

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