México

¿Quién es Karina Barrón, secretaria de Monterrey detenida por la Fiscalía?

Su arresto fue realizado la tarde de este 1 de marzo

Karina Marlen "N" fue integrante
Karina Marlen "N" fue integrante del Congreso de Nuevo León como por el PRI. (Especial)

La tarde de este 1 de marzo fue detenida Karina Marlen “N”, identificada como secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, Nuevo León.

Karina Marlen “N” fue otrora integrante del Congreso del Estado de Nuevo León por el Grupo Legislativo PRI durante la LXXV Legislatura (1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2021), ha ocupado roles de liderazgo y representación proporcional en el Distrito 08, destacando como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

A lo largo de su trayectoria, la exdiputada participó activamente en áreas como medio ambiente, desarrollo urbano y salud, formando parte de las comisiones que abordan estos temas y contribuyendo en iniciativas relacionadas con la atención de grupos vulnerables y juventud.

Su formación académica incluye estudios en la Universidad de Monterrey, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como seminarios especializados en políticas urbanas en el Tecnológico de Monterrey y la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia.

Entre 2017 y 2018, Karina Marlen “N” presidió la Mesa Directiva del congreso estatal tras acumular experiencia previa en diversos cargos de administración pública en Monterrey y San Nicolás. Entre sus logros se encuentran varios reconocimientos por su labor como expositora en temas de derecho parlamentario, equidad y desarrollo sostenible, recibiendo distinciones del Instituto de las Mujeres Regias y la Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C.

Posteriormente, Karina Marlen “N” fue diputada del PRI por el distrito 10 de Monterrey en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, representó a Nuevo León por el principio de mayoría relativa y ocupó ese cargo desde el 29 de agosto de 2021 hasta el 31 de agosto de 2024.

Captura de Karina Marlen “N”

Karina Marlen, secretaria de Desarrollo
Karina Marlen, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue detenida este domingo por autoridades federales en Nuevo León. (Archivo)

La captura de Karina Marlen “N” fue confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND), en donde se detalla que el arresto fue realizado este 1 de marzo.

El reporte de las autoridades detalla que la captura de la mujer fue realizada en el municipio de San Nicolás de los Garza, en la colonia Nuevo Mezquital, calle avenida Aceros.

Tras su captura fue puesta disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación Escobedo. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer cuáles son los cargos por los que Karina Marlen “N” fue detenida.

Samuel García invita a la comunidad internacional a Nuevo León en un video en inglés

Samuel García y Mariana Rodríguez
Samuel García y Mariana Rodríguez promocionan la sede de Nuevo León para la Copa Mundial 2026 con un video bilingüe dirigido a la audiencia internacional. Crédito: X/@samuel_garcias Captura de pantalla

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto a Mariana Rodríguez, difundió un video en inglés para promocionar la sede de Monterrey en la Copa Mundial FIFA 2026, en un intento de proyectar al estado como destino internacional durante el evento, pero el contraste con las inquietudes sociales locales desató un intenso debate.

Dicho mensaje, diseñado principalmente para la audiencia internacional y presentado en inglés, apuntó a posicionar a Nuevo León y al estadio El Gigante de Acero como epicentro de la próxima fiesta futbolística, aunque la recepción en el ámbito local estuvo marcada por críticas de figuras públicas y ciudadanos.

La campaña impulsada desde la administración estatal convocó a la afición internacional bajo el eslogan “el Mundial más norteño”. La pareja enfatizó los atractivos de Monterrey, así como la relevancia de Nuevo León como anfitrión: “Nuevo León is one of the host cities of the FIFA World Cup 2026”, afirmó Rodríguez.

