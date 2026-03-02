¿Quién es Karina Barrón, secretaria de Monterrey detenida por la Fiscalía?

Karina Marlen "N" fue integrante del Congreso de Nuevo León como por el PRI. (Especial)

La tarde de este 1 de marzo fue detenida Karina Marlen “N”, identificada como secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, Nuevo León.

Karina Marlen “N” fue otrora integrante del Congreso del Estado de Nuevo León por el Grupo Legislativo PRI durante la LXXV Legislatura (1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2021), ha ocupado roles de liderazgo y representación proporcional en el Distrito 08, destacando como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

A lo largo de su trayectoria, la exdiputada participó activamente en áreas como medio ambiente, desarrollo urbano y salud, formando parte de las comisiones que abordan estos temas y contribuyendo en iniciativas relacionadas con la atención de grupos vulnerables y juventud.

Su formación académica incluye estudios en la Universidad de Monterrey, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como seminarios especializados en políticas urbanas en el Tecnológico de Monterrey y la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia.

Entre 2017 y 2018, Karina Marlen “N” presidió la Mesa Directiva del congreso estatal tras acumular experiencia previa en diversos cargos de administración pública en Monterrey y San Nicolás. Entre sus logros se encuentran varios reconocimientos por su labor como expositora en temas de derecho parlamentario, equidad y desarrollo sostenible, recibiendo distinciones del Instituto de las Mujeres Regias y la Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C.

Posteriormente, Karina Marlen “N” fue diputada del PRI por el distrito 10 de Monterrey en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, representó a Nuevo León por el principio de mayoría relativa y ocupó ese cargo desde el 29 de agosto de 2021 hasta el 31 de agosto de 2024.

Captura de Karina Marlen “N”

Karina Marlen, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue detenida este domingo por autoridades federales en Nuevo León. (Archivo)

La captura de Karina Marlen “N” fue confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND), en donde se detalla que el arresto fue realizado este 1 de marzo.

El reporte de las autoridades detalla que la captura de la mujer fue realizada en el municipio de San Nicolás de los Garza, en la colonia Nuevo Mezquital, calle avenida Aceros.

Tras su captura fue puesta disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación Escobedo. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer cuáles son los cargos por los que Karina Marlen “N” fue detenida.

