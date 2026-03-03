Cardiopatía isquémica: conoce las causas y síntomas de la enfermedad principal que causa la muerte en hombres

Ilustración 3D que muestra un corazón humano con arterias bloqueadas por placas de colesterol, representando una obstrucción coronaria. Este fenómeno es una de las principales causas de infarto agudo de miocardio y destaca la importancia de la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cardiopatía isquémica representa la principal causa de muerte en hombres en México y en gran parte del mundo, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) y distintos organismos internacionales de salud.

Este padecimiento, conocido también como enfermedad arterial coronaria, provoca una disminución del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco debido a la obstrucción de las arterias coronarias, lo que puede derivar en cuadros agudos o crónicos como infarto al miocardio y angina de pecho.

¿Qué es la cardiopatía isquémica y por qué afecta más a los hombres?

La cardiopatía isquémica se origina principalmente por la aterosclerosis, un proceso en el que placas de grasa y otras sustancias se acumulan en las paredes de las arterias coronarias.

Conforme avanza la obstrucción, el corazón recibe cada vez menos oxígeno, lo que puede desencadenar episodios de isquemia miocárdica. Según la Fundación del Corazón, la prevalencia de esta enfermedad es mayor en hombres, aunque la frecuencia en mujeres tiende a igualarse después de la menopausia.

Datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que cerca del 30% de las personas mayores de 60 años en México presentan alguna forma de enfermedad cardiovascular, y una proporción importante de estos casos está relacionada con la cardiopatía isquémica.

Causas principales: factores modificables y no modificables

Entre los factores que incrementan el riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica destacan:

Edad avanzada: El riesgo aumenta con los años, siendo más frecuente en hombres mayores de 40 años.

Sexo masculino: Los hombres tienen tasas de mortalidad más elevadas, aunque las mujeres mayores presentan un riesgo creciente.

Antecedentes familiares: La presencia de enfermedades cardíacas prematuras en la familia eleva la probabilidad de padecer este trastorno.

Obesidad y sobrepeso: El exceso de peso contribuye al desarrollo de placas de ateroma.

Hipertensión arterial: La presión alta daña las paredes arteriales y acelera la formación de obstrucciones.

Diabetes mellitus: La glucosa elevada afecta los vasos sanguíneos y potencia el riesgo cardiovascular.

Tabaquismo: Fumar incrementa de manera importante el riesgo de infarto y angina.

Dislipidemia: Niveles altos de colesterol LDL (“malo”) y bajos de HDL (“bueno”).

Sedentarismo: La falta de actividad física favorece la aparición de factores de riesgo.

Según la Guía de Práctica Clínica del IMSS, la detección y control de estos factores, junto con una alimentación saludable y el abandono del tabaco, son esenciales para la prevención primaria y secundaria de la enfermedad.

Imagen digital ilustrativa que muestra una arteria humana con glóbulos rojos y partículas de colesterol en circulación. Este tipo de representación ayuda a comprender cómo los niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud cardiovascular y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas frecuentes y formas de presentación

La cardiopatía isquémica puede manifestarse de varias formas, aunque la más común es la angina de pecho. Los síntomas típicos incluyen:

Dolor u opresión en el pecho (a menudo descrito como sensación de peso, quemazón o tirantez)

Irradiación del dolor hacia el cuello, mandíbula, hombro, espalda o brazo izquierdo

Duración variable: El dolor puede durar entre 1 y 15 minutos en los casos de angina estable y más de 20 minutos en un infarto agudo

Síntomas acompañantes: Fatiga inusual, disnea (dificultad para respirar), náuseas, sudoración fría, mareo o angustia

La Guía de Referencia Rápida IMSS detalla que la angina suele aparecer tras el esfuerzo físico, el estrés emocional, el consumo excesivo de alimentos o la exposición al frío. En los casos de infarto agudo de miocardio, el dolor es más intenso y prolongado, no cede con reposo y puede asociarse a síntomas de gravedad.

La enfermedad también puede presentarse de forma silente, es decir, sin síntomas evidentes, sobre todo en personas con diabetes o adultos mayores, lo que dificulta su diagnóstico temprano.

Diagnóstico y relevancia para la salud pública

El diagnóstico de cardiopatía isquémica se basa en la historia clínica, la exploración física y, en caso necesario, estudios complementarios como electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo y análisis de sangre para detectar marcadores de daño cardíaco, como las troponinas.

La Revista Academia Mexicana de Geriatría advierte que en la población de adultos mayores, la enfermedad puede presentarse con síntomas atípicos como fatiga, dificultad para respirar, náuseas o molestias abdominales, lo que requiere una evaluación médica exhaustiva para evitar retrasos en la atención.

Impacto y complicaciones asociadas

Además del infarto de miocardio y la angina de pecho, la cardiopatía isquémica puede derivar en insuficiencia cardíaca, arritmias y deterioro cognitivo por el menor flujo de sangre al cerebro. El control adecuado de los factores de riesgo disminuye la mortalidad y la discapacidad asociada.

De acuerdo con datos de la CardioAlianza en España, la prevalencia de la cardiopatía isquémica es tres veces mayor en hombres que en mujeres y supera el 10% en varones de 70 años o más. En México, la enfermedad sigue siendo la principal causa de muerte masculina, lo que subraya la necesidad de campañas de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral.